Λευκορωσία, αναβίωση του σοβιετικού παρελθόντος

«Κρυφά σχολειά» σε χώρα της Ευρώπης

Της Σίσσυς Αλωνισιώτου

«Ενα μάθημα Λευκορωσικών» (A lesson of Belarusian) είναι ο τίτλος ενός ντοκιμαντέρ, μέρος του οποίου μπορείτε να δείτε στο YouΤube. Εργο του Πολωνού σκηνοθέτη Μίροσλαβ Ντεμπίνσκι, δημιουργήθηκε το 2006 και κυκλοφόρησε το 2008. Πρωταγωνιστεί μία ομάδα μαθητών και αφηγητής ένας εξ αυτών, ο Φρανάκ Βιακόρκα. Το 2006 ήταν 16 χρόνων. Είχαν περάσει όλη τους τη ζωή υπό το καθεστώς Λουκασένκο. Οπως λέει και ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί στη χώρα, τέσσερα πράγματα δεν μπορούν να διαλέξουν οι άνθρωποι: τους γονείς τους, το έθνος τους, την εμφάνιση και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας. Ή, όπως απαντά ένας ηλικιωμένος Λευκορώσος στην ερώτηση «θέλετε να πάρει κάποιος άλλος τη θέση του Λουκασένκο;» που περιλαμβάνεται σε ένα ερασιτεχνικό και αγωνιώδες γκάλοπ των παιδιών στον δρόμο: «Ο,τι συμβαίνει στη χώρα μας, θα είναι πάντοτε επιθυμία του. Ο,τι και να θέλω εγώ, είτε ψηφίσω υπέρ είτε κατά, αυτός θα συνεχίσει να κερδίζει». Δεν ήθελαν αυτό να συνεχιστεί μέχρι να πεθάνουν. Ωστόσο, 30 χρόνια μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και 27 χρόνια μετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Λουκασένκο, οι τότε μαθητές είναι ενήλικοι που συνεχίζουν να ζητούν τις ίδιες αλλαγές, ενώ άλλες γενιές μαθητών παίρνουν τη θέση τους έχοντας τον ίδιο στόχο εκδημοκρατισμού της χώρας τους.

Υφίστανται, βεβαίως, την ίδια περιστολή δικαιωμάτων, τις φυλακίσεις και την αδιανόητη για ευρωπαϊκή χώρα κρατική δύναμη καταστολής. Στο ντοκιμαντέρ, ως πρώτη «επαναστατική» πράξη των παιδιών και φυσικά των γονέων τους, καταγράφεται η φοίτηση σε ένα λύκειο στο οποίο μιλούν και διδάσκονται τη λευκορωσική γλώσσα. Τη μητρική γλώσσα που, όπως και τη σημαία που είχε η Λευκορωσία προτού γίνει Σοβιετική Δημοκρατία, απαγόρευσε ο Λουκασένκο για να καταστήσει ως επίσημη τη ρωσική μετά ένα αμφιλεγόμενο δημοψήφισμα που του έδινε έγκριση σε ποσοστό 83%! Αυτά ήρθαν μαζί με την υιοθέτηση ελαφρώς τροποποιημένων σοβιετικών εθνικών συμβόλων, τα subbotniks (τη σοβιετική παράδοση της μη αμειβόμενης εθελοντικής εργασίας τα Σάββατα), τον λατρευτικό εορτασμό της σοβιετικής νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Λευκορωσική Δημοκρατική Ενωση Νεολαίας (μια ανανεωμένη εκδοχή του κινήματος νεολαίας της κομμουνιστικής εποχής), τον εορτασμό της επετείου της επανάστασης των Μπολσεβίκων και άλλες «πρακτικές» της σοβιετικής εποχής. Οπως αυτή της σύλληψης του Ρομάν Προτάσεβιτς, της βγαλμένης από κατασκοπική ταινία Ψυχρού Πολέμου.

Το Λευκορωσικό Λύκειο Ανθρωπιστικών Σπουδών, όπως είναι η επίσημη ονομασία του, ιδρύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1991 από κορυφαίους Λευκορώσους διανοούμενους, όπως ο πρόεδρος της Εταιρείας Λευκορωσικής Γλώσσας Aleh Trusaŭ, ο γλωσσολόγος Vincuk Viačorka (πατέρας του Φράνακ), ο διάσημος Λευκορώσος ιστορικός Michaś Tkačoŭ, ο ιστορικός τέχνης Viačasłaŭ Rakicki, ο δάσκαλος και σκηνοθέτης Uładzimier Kołas, ο οποίος διετέλεσε επί μακρόν διευθυντής του σχολείου. Ο Kolas απομακρύνθηκε το 2003 και αντικαταστάθηκε από έναν ρωσόφωνο διευθυντή, γεγονός που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο του σχολείου με διάταγμα του Λουκασένκο, ο οποίος το είχε ήδη καταδικάσει ως «φωλιά της αντιπολίτευσης». Το λύκειο, που επέτρεπε συζητήσεις και αναφορές σε ανατρεπτικές έννοιες όπως η δημοκρατία, βγήκε στην παρανομία και στο ντοκιμαντέρ βλέπουμε εικόνες «κρυφού σχολειού»: τα μαθήματα γίνονται σε ρημαγμένα δωμάτια με ξεφτισμένους τοίχους, έξω ή όπου μπορούν να βρεθούν όλοι μαζί. Σε ρεπορτάζ των Times (9 Σεπτεμβρίου 2003) υπό τον τίτλο «Η νεολαία διατηρεί ζωντανή τη σπίθα της εξέγερσης στον τελευταίο δικτάτορα της Ευρώπης», διαβάζουμε πως οι Λευκορώσοι αντιφρονούντες απελπίζονται από τα καμώματα του εμμονικού προέδρου Λουκασένκο, αφού «έγιναν πρόσφατα μάρτυρες της αλλόκοτης σκηνής των Λευκορώσων δημοτικών υπαλλήλων που έβαζαν μπρος τις μηχανές του γκαζόν για να “πνίξουν” τα μαθήματα σε ένα σχολείο το οποίο αναγκάστηκε να κάνει μαθήματα έξω, ενώ πράκτορες κινηματογραφούσαν μαθητές, καθηγητές και πλήθος συμπαθούντων. Ολο και περισσότερο, η νεολαία της Λευκορωσίας ηγείται της αντιπολίτευσης.

Μένει να δούμε αν οι νεαροί αντιφρονούντες αποτελούν μεγάλη απειλή για έναν πρόεδρο του οποίου η μηχανή ασφαλείας είναι μεγαλύτερη από τον στρατό και ο οποίος διαθέτει έναν αστυνομικό για κάθε δέκα πολίτες». Ο Βιακόρκα είναι σημερινός σύμβουλος της αρχηγού της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία, Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

Ολο και περισσότερο, η νεολαία της Λευκορωσίας ηγείται της αντιπολίτευσης. Μένει να δούμε αν οι νεαροί αντιφρονούντες αποτελούν μεγάλη απειλή για τον επί 27 χρόνια πρόεδρο Λουκασένκο, ο οποίος νιώθει πανίσχυρος. Μάλλον αποτελούν. Φωτ. SHUTTERSTOCK

Μια αιματοβαμμένη χώρα που μετράει πολλά τραύματα

Του Ηλία Μαγκλίνη

Το 1985 προβλήθηκε η κινηματογραφική ταινία «Ελα να δεις», σε σκηνοθεσία του Ελεμ Κλίμοφ. Ο τίτλος, αντλημένος από το «Ερχου και βλέπε» της Αποκάλυψης του Ιωάννη, αναδεικνύει ακριβώς αυτό: τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα των γερμανικών θηριωδιών στην Λευκορωσία του 1943. Το «Ελα να δεις» δεν είναι απλώς μια ταινία για τη φρίκη του πολέμου αλλά, ειδικότερα, για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που είχε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος στην ανατολική Ευρώπη: πέρα από το απύθμενο φυλετικό μίσος ανάμεσα στους Γερμανούς και τους Σλάβους, οι γερμανικές φρικαλεότητες εις βάρος των αμάχων, κυρίως του εβραϊκού πληθυσμού της Λευκορωσίας, συνθέτουν ένα εφιαλτικό σκηνικό.

Το κακό όμως είχε ξεκινήσει από πιο νωρίς. Οπως γράφει στο εμβληματικό έργο του «Αιματοβαμμένες χώρες. Η Ευρώπη μεταξύ Χίτλερ και Στάλιν» (εκδ. Παπαδόπουλος) ο Αμερικανός ιστορικός Τίμοθι Σνάιντερ, το 1937 ο σταλινικός τρόμος χτύπησε μαζικά τη Λευκορωσία: ολόκληρη η κομματική ηγεσία του Μινσκ εκδιώχθηκε άγρια. Οχι όμως μόνον οι τοπικοί κομματικοί αρχηγοί αλλά και πολλοί απλοί πολίτες κατηγορήθηκαν ότι «υποδαύλιζαν τον λευκορωσικό εθνικισμό, υπονομεύοντας τη σοβιετική πολιτική γραμμή», ήταν «Λευκορώσοι εθνικιστές και φασίστες» που συνεργάζονταν με «Πολωνούς κατασκόπους». «Οπως οι ουκρανικές περιοχές, έτσι και οι λευκορωσικές, μοιράζονταν μεταξύ Σοβιετικής Ενωσης και Πολωνίας, οπότε τέτοιου τύπου κατηγορίες δεν ήταν δύσκολο να στοιχειοθετηθούν», γράφει ο Σνάιντερ.

Αυτό που ακολούθησε ήταν στοχευμένες μαζικές σφαγές των καλλιεργημένων εκπροσώπων της εθνικής κουλτούρας της Λευκορωσίας. Οπως το έθεσε αργότερα ένας συνεργάτης του διοικητή της διαβόητης NKVD Μπόρις Μπέρμαν, ο οποίος είχε συνολική εποπτεία των σφαγών, «ο Μπέρμαν κατέστρεψε το άνθος της ιντελιγκέντσιας της Λευκορωσίας» (ο Μπέρμαν αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα από τον Λαβρέντι Μπέρια και εκτελέστηκε, στο ίδιο πνεύμα όπως με τις εκτελέσεις που ο ίδιος διηύθυνε, το 1939). Ο Σνάιντερ σημειώνει πως δολοφονήθηκαν «όχι λιγότερο από 218 κορυφαίοι Λευκορώσοι συγγραφείς». Οι εκτελέσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν ταχύτατα, έλαβαν χώρα δώδεκα χιλιόμετρα βορείως του Μινσκ, στο δάσος του Κουραπάτι, γνωστό για τα λευκά του άνθη. Συνολικά, από τους 19.931 Λευκορώσους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της λεγόμενης «πολωνικής επιχείρησης» (το βασικό επιχείρημα ήταν πως πίσω από τους Λευκορώσους κρύβονταν Πολωνοί κατάσκοποι), καταδικάστηκαν σε θάνατο 17.772: Λευκορώσοι, Πολωνοί αλλά και Εβραίοι.

Οι διώξεις, ωστόσο, στην περιοχή είχαν ξεκινήσει ήδη από το 1932. Ο Ορλάντο Φίγκες, Βρετανός ιστορικός, ειδήμων στην προφορική ιστορία της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, αναφέρει το παράδειγμα της Βαλεντίνας Κροποτίνα στο μνημειώδες βιβλίο του «Οι Ψιθυριστές. Η ιδιωτική ζωή στη Ρωσία του Στάλιν» (The Whisperers. Private Life in Stalin’s Russia, εκδ. Allen Lane-Penguin, 2007). Η Βαλεντίνα γεννήθηκε το 1930 σε οικογένεια φτωχών αγροτών της Λευκορωσίας οι οποίοι υπέστησαν διώξεις το 1932 ως «κουλάκοι». Η πρώτη της ανάμνηση είναι να τρέχει με τους γονείς της από το φλεγόμενο σπίτι τους το οποίο πήρε φωτιά με εντολή των κομμουνιστών του χωριού τους. Η φωτιά μπήκε τη νύχτα και ενώ η οικογένεια κοιμόταν μέσα στο σπίτι. Οι γονείς άρπαξαν την τελευταία στιγμή τις δύο τους κόρες και επέζησαν με βαριά εγκαύματα. Ο δε πατέρας της Βαλεντίνας συνελήφθη την ίδια νύχτα. Τα επόμενα έξι χρόνια της ζωής του τα πέρασε φυλακισμένος στη Σιβηρία.

Το 1941, η Λευκορωσία έγινε το σκηνικό των φονικών συγκρούσεων ανάμεσα στη ναζιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ενωση. Εκτός από ένα ατελείωτο πεδίο μάχης, με τα δάση της ειδικά να κυριαρχούνται από Σοβιετικούς παρτιζάνους, Γερμανούς αστυνομικούς και τα Βάφεν Ες Ες σε μια ανηλεή σύγκρουση μεταξύ τους (το «Ελα να δεις» αποτυπώνει και αυτή την πλευρά), η γη της Λευκορωσίας γέμισε με στρατόπεδα Σοβιετικών αιχμαλώτων που λιμοκτονούσαν έως θανάτου, και, βέβαια, αγρούς όπου θέριζαν τα αποσπάσματα του θανάτου, κυρίως τον άμαχο εβραϊκό πληθυσμό. Οπως έχει καταδείξει ο Τίμοθι Σνάιντερ, εδώ μπορούμε να ξεχάσουμε τα περί βιομηχανικής γραφειοκρατίας του θανάτου που ήταν το Αουσβιτς και τα άλλα στρατόπεδα εξόντωσης. Εδώ έχουμε μαζικές εκτελέσεις πάνω από αυτοσχέδιους λάκκους, με πυροβολισμούς εξ επαφής, είτε από Γερμανούς είτε από Λευκορώσους συνεργάτες που μισούσαν τους Εβραίους (όπως και στην Ουκρανία, έτσι και στη Λευκορωσία υπήρχε υψηλό ποσοστό αντισημιτισμού). Οι εκτελέσεις αυτές (στη Λευκορωσία, στην Ουκρανία, στην Πολωνία) είχαν τέτοιο ειδεχθή χαρακτήρα που ακόμα και αρκετοί Γερμανοί εκτελεστές αρνούνταν από ένα σημείο κι έπειτα να συμμετάσχουν σε αυτές, όπως δείχνει εξαιρετικά στο τεκμηριωμένο βιβλίο του «Συνηθισμένοι άνδρες. Εφεδρικό Αστυνομικό Τάγμα 101 και η Τελική Λύση στην Πολωνία» (Ordinary Men. Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland, εκδ. Harper, 1998) ο Αμερικανός ιστορικός Κρίστοφερ Μπράουνινγκ.

Στο Μινσκ

Ειδικά το Μινσκ έγινε το επίκεντρο της ναζιστικής καταστροφικότητας, με γκέτο, στρατόπεδα συγκέντρωσης, στρατόπεδα αιχμαλώτων και τόπους εκτελέσεων. «Εντέλει», γράφει ο Σνάιντερ, «το Μινσκ μεταμορφώθηκε από τους Γερμανούς σε ένα είδος μακάβριου θεάτρου». Οταν ο Σνάιντερ συγκρίνει τις μεθόδους της σταλινικής αστυνομίας με εκείνες των ναζί, λέει πως «ακόμα και στο αποκορύφωμα του Μεγάλου Τρόμου του Στάλιν εκείνα τα χρόνια, η NKVD ήταν πάντοτε διακριτική, παίρνοντας ανθρώπους κατά μόνας ή σε δυάδες μέσα στη νύχτα. Οι Γερμανοί εκτελούσαν μαζικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας δημόσιο θέαμα». Αναφέρει την περίπτωση ενός πατέρα ο οποίος αφού επέστρεψε από καταναγκαστική εργασία ανακάλυψε ότι όλη του η οικογένεια είχε εκτελεστεί εκείνη ακριβώς την ημέρα: «η γυναίκα μου, τα τρία μου παιδιά, η ηλικιωμένη μητέρα μου και τα δύο της παιδιά – ψυχή δεν έμεινε».

Το τραγικό είναι ότι η φρίκη συνεχίστηκε και μετά τον πόλεμο. Ο Φίγκες αναφέρει πως μεταξύ 1945 και 1950 το σύστημα των γκούλαγκ διογκώθηκε απίστευτα χάρη στις αθρόες συλλήψεις μη-Ρώσων πολιτών, όπως και πολλών Λευκορώσων. Αν πριν από τον πόλεμο, τα γκούλαγκ είχαν συνολικά 1,7 εκατ. ψυχές, το 1949 το νούμερο αυτό είχε αυξηθεί σε 2,4 εκατομμύρια.

Σε χώρες όπως τη Λευκορωσία, που δεν γνώρισαν ποτέ τη δημοκρατία επί της ουσίας, η κουλτούρα της πολιτικής βίας, της οποίας γίναμε μάρτυρες πολύ πρόσφατα, με την κινηματογραφική απαγωγή και σύλληψη του νεαρού δημοσιογράφου Ρόμαν Προτάσεβιτς, φαίνεται πως έρχεται από ένα βάθος χρόνου. Και όχι μόνον από την κόλαση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο γερμανικός στρατός καταλαμβάνει το Μινσκ της Λευκορωσίας στις 25 Ιουνίου του 1941, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. Εως το τέλος του πολέμου, ο πληθυσμός της πόλης είχε μειωθεί από 300.000 σε 50.000… Φωτ. SHUTTERSTOCK

Πρόσωπα στραμμένα στον τοίχο

Παρακολουθούμε μια σκηνή όπου ο υποψήφιος της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2006, ο Μαλίνκιεβιτς, ρωτάει τον Φράνακ εάν κατάφερε να δει τον πατέρα του που είναι στη φυλακή, για να λάβει αρνητική απάντηση και να συμπαρασταθεί στον νεαρό λέγοντάς του: «Είναι δυνατός, θ’ αντέξει». Οι μαθητές αυτού του Λυκείου, από οικογένειες που, προφανώς, επιθυμούν την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία για τη χώρα τους, με γονείς και συγγενείς που μπαινοβγαίνουν στις φυλακές για τις πεποιθήσεις τους, καταλαβαίνουν τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, την απόγνωση για την απουσία της. Αρκετοί θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι και μια κοπέλα «αποκαλύπτει» το σχέδιό της στον καθηγητή: «Θα ανοίξω μια εφημερίδα που για τα πρώτα 4-5 φύλλα θα υποστηρίζει τον Λουκασένκο για να μην την κλείσει αμέσως και σιγά σιγά θα αλλάζω τον προσανατολισμό της». Απελπισία. Οπως αυτή που κατακλύζει τη φωτογραφία των δημοσιογράφων του ιστότοπου tut.by με τα πρόσωπα στραμμένα στον τοίχο, με τα χέρια ψηλά ακουμπισμένα στον τοίχο, κατάδικοι χωρίς έγκλημα. Προτού μπλοκαριστεί, ο ιστότοπος προσείλκυε 3,3 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες τον μήνα, ή το 63% των χρηστών του Διαδικτύου της Λευκορωσίας. Με άλλα λόγια, σχεδόν όλοι οι Λευκορώσοι που διαβάζουν τις ειδήσεις στο Διαδίκτυο το έκαναν στο tut.by – ή μάλλον το έκαναν μέχρι τις 18 Μαΐου. Οπως και άλλα μέσα ενημέρωσης που δεν ελέγχονται από το κράτος της Λευκορωσίας, το tut.by είχε υποστεί σύντομες περιόδους αποκλεισμού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που σάρωσαν τη χώρα μετά τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του περασμένου Αυγούστου. Οι δημοσιογράφοι του, είχαν αντιμετωπίσει πρόστιμα, συλλήψεις και ποινικές διώξεις και οι ιδιοκτήτες του ιστότοπου είχαν ενθαρρυνθεί έντονα να πουλήσουν την επιχείρησή τους. Πέρυσι, ανακλήθηκαν τα διαπιστευτήριά του για τη λειτουργία ως μέσου ενημέρωσης. Μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020, δεκάδες ειδησεογραφικοί ιστότοποι και μέσα μαζικής ενημέρωσης μπλοκαρίστηκαν, ενώ πολλές εκδόσεις αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Ολοι γνώριζαν ότι ήταν θέμα χρόνου να εξοντωθεί ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός μέσων ενημέρωσης.

Τα τραγούδια διαμαρτυρίας

Από το πρωί της 18ης Μαΐου υπάρχουν 16 (επιπλέον) δημοσιογράφοι και επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης πίσω από τα κάγκελα, εκ των οποίων οι 11 αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες. Οχι. Δώδεκα μαζί με τον Ρομάν Προτάσεβιτς. Το 2020 καταγράφηκαν 480 συλλήψεις δημοσιογράφων, 97 περιπτώσεις δημοσιογράφων που εκτίουν ποινές, τουλάχιστον 62 περιπτώσεις σωματικής βίας εναντίον τους.

Οπως λέει ο Αντρέι Μπαστούνετς, πρόεδρος της Ενωσης Δημοσιογράφων της Λευκορωσίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2020 στον ιστότοπο Journalists About Journalism, στον Δ. Τριανταφυλλίδη: «Οι συλλήψεις δημοσιογράφων, οι “λευκές” δημοσιογραφικές σελίδες όπου θα δημοσιεύονταν ρεπορτάζ, οι ποινικές διώξεις, οι κατ’ οίκον έρευνες, οι απαγορεύσεις εκτύπωσης και κυκλοφορίας εφημερίδων, οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί από το Διαδίκτυο, είναι απλώς ένα μέρος των προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι της Λευκορωσίας». Στην ίδια συνέντευξη ο Αντρέι ευχαριστεί τους Ευρωπαίους συναδέλφους «για την υποστήριξη, την αλληλεγγύη, την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν. Ολο αυτό το διάστημα μας στήριξαν τόσο ηθικά με δηλώσεις και ανακοινώσεις με αφορμή τα γεγονότα στη χώρα, όσο και δημοσιεύοντας ρεπορτάζ από τη Λευκορωσία. Φυσικά, έδωσαν τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους και τους bloggers να φύγουν από τη Λευκορωσία για να σωθούν, διαθέτοντας οικονομικούς πόρους για να τους βοηθήσουν». Να φύγουν για να σωθούν! Απελπισία…

Το ντοκιμαντέρ «Ενα μάθημα Λευκορωσικών» χαρακτηρίστηκε από το καθεστώς εξτρεμιστικό υλικό και απαγορεύθηκε η κυκλοφορία του αλλά και η «θέαση καθ’ οιονδήποτε τρόπο» στη χώρα. Αμέσως μετά, ο Μίροσλαβ Ντεμπίνσκι γύρισε το Music Partisans (είχε διαγωνιστεί και στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης), δίνοντας αυτή τη φορά το ίδιο θέμα από την οπτική γωνία μιας σειράς ροκ συγκροτημάτων. Οι μουσικοί συναντήθηκαν μεταξύ τους στην Πολωνία, καθώς τα τραγούδια διαμαρτυρίας απαγορεύονται στη Λευκορωσία. Δεν είναι οι μόνοι.

Καλλιτέχνες και συγκροτήματα απαγορευμένα από το καθεστώς δίνουν συναυλίες σε κοντινές πρωτεύουσες και Λευκορώσοι ταξιδεύουν για να τους ακούσουν μαζί με τους αυτοεξόριστους συμπατριώτες τους.

Το γεγονός βέβαια ότι υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ακόμα υφίστανται λόγοι να γράφονται «τραγούδια διαμαρτυρίας» θα έπρεπε, όπως λένε, «να μας προβληματίσει». Πόσα γνωρίζουν για όλα αυτά οι Ευρωπαίοι –και οι Ελληνες– πολίτες; Είναι χαρακτηριστική η δήλωση στο Bloomberg, μετά τη σύλληψη του Ρομάν Προτάσεβιτς, του 25χρονου Αρτούρ Σιξ, ενός από τους εννιά Γάλλους που ταξίδευαν με τη συγκεκριμένη πτήση της Ryanair: «Δεν γνώριζα τίποτε για την κατάσταση στη Λευκορωσία μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ. Τώρα έμαθα ότι εδώ έχουν δικτατορία».

Ντιρλεβάνγκερ

Ο Τίμοθι Σνάιντερ γράφει ότι η γερμανική μονάδα που είναι υπεύθυνη για τις χειρότερες θηριωδίες στη Λευκορωσία ήταν η SS Special Commando Dirlewanger, η οποία έφτασε στη χώρα τον Φεβρουάριο του 1942. Διοικητής της ήταν ο βίαιος, αλκοολικός και τοξικομανής Οσκαρ Ντιρλεβάνγκερ. Παλαιό μέλος του ναζιστικού κόμματος, είχε παρελθόν με βασανισμούς κομμουνιστών αλλά και σεξουαλικών επαφών με ανήλικα κορίτσια. Η μονάδα του εξόντωσε τουλάχιστον 30.000 ανθρώπους στη Λευκορωσία. Στόχος δεν ήταν μόνον οι Εβραίοι αλλά οι Λευκορώσοι άμαχοι γενικότερα. Η μέθοδος ήταν απλή: περικύκλωναν χωριά και σκότωναν όσους περισσότερους χωρικούς μπορούσαν. Ο ίδιος ο Ντιρλεβάνγκερ είχε τη συνήθεια να κλείνει ολόκληρα χωριά μέσα σε αχυρώνες και να καίει τους ανθρώπους ζωντανούς (το σκηνικό του «Ελα να δεις» του Κλίμοφ). Μια άλλη μέθοδος ήταν να στέλνουν αμάχους σε ναρκοπέδια και να κομματιάζονται πατώντας πάνω σε νάρκες. Στα τέλη του ’42 και στις αρχές του ’43, οι Γερμανοί εξόντωσαν γκέτο και χωριά που υποτίθεται ότι σχετίζονταν με τους παρτιζάνους. Τον Σεπτέμβριο του ’42, η Ταξιαρχία Ντιρλεβάνγκερ εξόντωσε 8.350 Εβραίους που ζούσαν ακόμα στο γκέτο του Μπαρανοβίτσι, καθώς επίσης 389 «άτακτους» και 1.274 «ύποπτους για σχέσεις με ατάκτους». Πέθανε το 1945 σε στρατόπεδο αιχμαλώτων. Οι συνθήκες του θανάτου του καλύπτονται ακόμα με μυστήριο.