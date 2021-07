Τα κινούμενα σχέδια της νέας γενιάς

Από την ταινία «Stranger than Rotterdam», η οποία προβάλλεται σήμερα στις 9.30 μ.μ. σε παγκόσμια πρεμιέρα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (οροφή του κτιρίου M2).

Ο μεγάλος, ο Λούις, είναι 27 ετών, ο αδερφός του, ο Νόα, είναι 24. Οι αδερφοί Κλόστερ γεννήθηκαν στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Η μητέρα τους βοηθούσε να κάνουν κοπάνα από το σχολείο για να παρακολουθήσουν την επόμενη ταινία που θα πρόβαλε το συνδρομητικό κανάλι Turner Classic Movies. Οι σκηνοθέτες του παλιού Χόλιγουντ ήταν οι δάσκαλοί τους: ο Τσαρλς Λόντον και η «Νύχτα του κυνηγού», ο μέγας Χάουαρντ Χοκς, αλλά επίσης ο τελευταίος από τους κλασικούς, ο «μπαμπάς» του αμερικανικού μιούζικαλ Στάνλεϊ Ντόνεν. Τους άρεσε και ο βωβός εξπρεσιονιστικός γερμανικός κινηματογράφος του 1920; Το «Εργαστήριο του δόκτορος Καλιγκάρι» οπωσδήποτε!

Ωστόσο δεν επιδεικνύουν την κλασική κινηματογραφική παιδεία τους στις συνεντεύξεις τους. Σε ένα σύντομο βίντεο που έφτιαξε το Sundance Festival για εκείνους –συμμετείχαν επίσημα το 2017 στο Φεστιβάλ με το εξάλεπτο animation «Legal Smuggling, with Christine Choy»– δύο αφοπλιστικά χαλαρά και χαρούμενα αγόρια μιλούν για την τέχνη τους σαν να βρίσκονται ακόμη στο σαλόνι του σπιτιού τους στη Μινεάπολη. Ομως πλέον ζουν και εργάζονται στη Νέα Υόρκη.

Η μικρή εταιρεία τους που εκτός της πειραματικής ανεξάρτητης δουλειάς τους παράγει κατά παραγγελία διαφημιστικά σποτ, ονομάζεται «Tall glass with ice! Productions», επειδή έτσι παρήγγελλε η γιαγιά τους το ποτό της. Για τις δικές τους ταινίες διαθέτουν συνήθως μηδενικό προϋπολογισμό. «Κάνουμε τα πάντα μόνοι μας, ακόμη και το catering», λένε γελώντας. Θέλοντας να αποδώσουν την αίσθηση που είχαν τα κινούμενα σχέδια πριν από την ψηφιακή εποχή, το στούντιό τους ξεχειλίζει από χαρτόνια, χαρτιά κατασκευών, μπάλες από βαμβάκι και μαρκαδόρους. Από τότε που μετακόμισαν στη μητρόπολη, οι καθημερινοί άνθρωποι έχουν γίνει το κεντρικό τους θέμα.

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αφιέρωσε φέτος μια ξεχωριστή ενότητα στο ταλαντούχο δίδυμο Κλόστερ. Παρακολουθώντας online τα πρωτοποριακά μικρού μήκους ντοκιμαντέρ animation που δημιουργούν, σκέφτηκα ότι είναι τόσο διασκεδαστικά, πρωτότυπα και… παλιομοδίτικα μοντέρνα που θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσουν πώς το κάνουν.



– Πώς αποφασίσατε να φτιάξετε μαζί ταινίες;

– Ετσι γεννηθήκαμε! Το εννοούμε, επειδή μάλλον ανήκουμε στην πρώτη γενιά που γεννήθηκε μαζί με την ψηφιακή παραγωγή ταινιών. Ημασταν 5 και 8 ετών όταν η μητέρα μας αγόρασε την πρώτη μας βιντεοκάμερα. Ηταν ψηφιακή. Αυτή μαζί με το Turner Classic Movies πυροδότησε το πάθος μας για αυτή τη μορφή τέχνης. Ως έφηβοι αφήσαμε τη συλλογικότητα και «πιάσαμε» την εξειδίκευση: Ο Νόα ξεκίνησε να ζωγραφίζει και να κάνει γλυπτική, και εγώ έγινα ειδικός στη δημιουργία ντοκιμαντέρ. Ετσι άρχισα να καταλαβαίνω τι σημαίνει λογισμικό, και τότε η δουλειά των ονείρων μου ήταν να γίνω προγραμματιστής. Εντέλει οι δεξιότητές μας συνδέθηκαν και γίναμε animators (σχεδιαστές κινουμένων σχεδίων), στα οποία ο Νόα σχεδιάζει, ζωγραφίζει και κατασκευάζει τα επιμέρους στοιχεία του cartoon, και εγώ τα μεταφέρω στον υπολογιστή, σχεδιάζω την κίνηση και τους δίνω ζωή.



– Πώς θα περιγράφατε το στυλ των κινουμένων σχεδίων σας;

– Είναι δύσκολο να το περιγράψουμε, αλλά εκείνο που θέλουμε είναι να φαίνονται χειροποίητα. Νιώθουμε μεγάλη ζεστασιά βλέποντας δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη, τσακίσματα και λεκέδες καφέ στα σχέδιά μας για μια ταινία. Είμαστε επίσης πολύ νοσταλγικοί τύποι. Ο υπολογιστής τείνει να ζωντανεύει τόσο τη δουλειά ώστε το υλικό δείχνει συνήθως υπερβολικά καλογυαλισμένο. Και αυτό το βρίσκουμε βαρετό. Για εμάς είναι σαν τις παλιές, καλές μέρες: Ο Ελβις θα πάει στο στούντιο, θα ρίξουν τη βελόνα στο βινύλιο, θα ηχογραφήσει το κομμάτι και αυτό είναι.



– Είναι δύσκολο να γίνεις επιτυχημένος κινηματογραφιστής κάνοντας ανεξάρτητα animation ντοκιμαντέρ;

– Ειλικρινά δεν ξέρουμε ακόμη. Είναι σαν να ρωτάς ένα 5χρονο παίκτη του παιδικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ, του Tee Ball, πώς είναι να παίρνει μέρος στα World Series (σ.σ.: το κορυφαίο τουρνουά του σημαντικότερου πρωταθλήματος μπέιζμπολ ΗΠΑ και Καναδά). Μπορεί έως τώρα να σκοράραμε μερικούς πόντους, αλλά οι 5χρονοι του Tee Ball δεν είναι οι καλύτεροι παίκτες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Για αυτόν τον λόγο είμαστε αληθινά ευγνώμονες παίρνοντας μέρος σε ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ σαν αυτό της Θεσσαλονίκης. Είναι τρομερά ενθαρρυντικό να συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα που διαθέτει, κατά τη γνώμη μας, πολλούς αστέρες του ντοκιμαντέρ. Αλλά αν μας ρωτάτε, εμείς είμαστε ακόμη ερασιτέχνες!

Το πρόγραμμα

Η προβολή των έξι μικρού μήκους ταινιών τους πραγματοποιείται σήμερα στις 9.30 μ.μ. στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (οροφή του κτιρίου M2). Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τα εξής: «Stranger than Rotterdam» (σε παγκόσμια πρεμιέρα, και με σαφή αναφορά στη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινίας του Τζιμ Τζάρμους «Stranger than Paradise» γύρω από την οποία περιστρέφεται η αφήγηση), «Νυχτερινές λήψεις», «Ο ήρωας με το κολάν», «Ψηλά τα χέρια», «Slinging Hash», και «Legal Smuggling, with Christine Choy».