Οι νέες ταινίες της εβδομάδας από τον Αιμίλιο Χαρμπή

Μπενεντέτα ★★★½

ΕΡΩΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ (2021)

Σκηνοθεσία: Πολ Βερχόφεν

Ερμηνείες: Βιρζινί Εφιρά,∆άφνη Πατακιά, Σαρλότ Ράµπλινγκ

Αρτι αφιχθέν από τη Θεσσαλονίκη, όπου έκανε πανελλήνια πρεμιέρα, το νέο φιλμ του Πολ Βερχόφεν έρχεται για να ταράξει τα νερά με την τόλμη και τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα του. Στα 83 του πια, ο σπουδαίος Ολλανδός κινηματογραφιστής αποδεικνύεται πιο φρέσκος από πολλούς νεότερους, παντρεύοντας το ερωτικό θρίλερ με την κωμωδία σε μια ιστορία που εκτυλίσσεται σε ένα γυναικείο μοναστήρι του 17ου αιώνα. Εκεί, η αφιερωμένη στον Θεό από τα παιδικά της χρόνια Μπενεντέτα (Βιρζινί Εφιρά) συνάπτει ερωτική σχέση με τη νεαρή δόκιμη Μπαρτολομέα (Δάφνη Πατακιά). Ταυτόχρονα, η μονή αλλά και η επαρχιακή πόλη που τη φιλοξενεί πολιορκούνται από την τρομερή απειλή της πανούκλας.

Ο Βερχόφεν ποντάρει πολλά στο ερμηνευτικό ταλέντο των πρωταγωνιστριών του –η «δική μας» Δάφνη Πατακιά είναι εξαιρετική– αλλά και στο παιχνιδιάρικο σενάριο, το οποίο υπονομεύει συνεχώς τον εαυτό του και μαζί κάθε «σοβαρότητα» που θα μπορούσε να βαρύνει την κατά τα άλλα απολαυστική αφήγησή του. Τα σχόλια, φυσικά, πάνω στην αυθαιρεσία και στην ηθική κατάπτωση της Καθολικής Εκκλησίας είναι εκεί (και ανελέητα), όπως και οι τολμηρές ερωτικές σκηνές, οι οποίες ωστόσο δεν αλλάζουν σε τίποτα την ουσία, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η «Μπενεντέτα» είναι στην πραγματικότητα μια απόλυτα διασκεδαστική ταινία.

Η εξουσία του σκύλου ★★★½

ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ (2021)

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον

Ερμηνείες: Μπένεντικτ Κάµπερµπατς, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Πλίµονς

Αλλο ένα φιλμ το οποίο θα συναντήσουμε πιθανότατα ξανά και στην οσκαρική κούρσα έρχεται διά χειρός τής ήδη βραβευμένης με χρυσό αγαλματίδιο Τζέιν Κάμπιον. Η σπουδαία σκηνοθέτις μάς πηγαίνει στη Μοντάνα την εποχή του παλιού Ουέστ, εκεί όπου ο μεγαλοκτηνοτρόφος Φιλ Μπέρμπανκ βλέπει την ηρεμία του να χαλάει όταν ο αδελφός του φέρνει στο σπίτι τη νέα του σύζυγο μαζί με τον έφηβο –και εμφανώς ομοφυλόφιλο– γιο της. Η συμπεριφορά του απέναντί τους είναι τουλάχιστον βάναυση, ώσπου μια μεγάλη αλλαγή θα αντιστρέψει εντελώς τους όρους του παιχνιδιού.

Η Κάμπιον δημιουργεί ένα χαμηλότονο ψευδογουέστερν, δίχως πιστολίδια και μακρινά ταξίδια, αλλά με μπόλικη εσωτερική ένταση που σιγοβράζει μέχρι τη στιγμή της έκρηξης. Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς είναι απλά απίθανος, αυτή τη φορά στον ρόλο ενός (φαινομενικά) «κακού», ο οποίος πάντως κρύβει περισσότερα κάτω από την επιφάνεια. Το ίδιο κάνει και ολόκληρο το φιλμ της Νεοζηλανδής κινηματογραφίστριας, η οποία επωφελείται επίσης από τα εκπληκτικά τοπία της πατρίδας της, αφήνοντας μάλιστα τον θεατή συχνά να μαντέψει εκείνος –ίσως και σε υπερβολικό βαθμό– τα επιμέρους στοιχεία της αφήγησης.

Οι άγιοι της µαφίας ★★½

ΔΡΑΜΑ (2020)

Σκηνοθεσία: Αλαν Τέιλορ

Ερμηνείες: Αλεσάντρο Νιβόλα,Λέσλι Οντοµ Τζούνιορ, Κόρεϊ Στολ, Μάικλ Γκαντολφίνι

Ο δημιουργός των πολυβραβευμένων «Sopranos» του HBO, Nτέιβιντ Τσέις, επιστρέφει με ένα πρίκουελ της ιστορίας, μια αιρετική «αγιογραφία» των πρωταγωνιστών της παραδειγματικής αυτής αφήγησης. Με φόντο το «καυτό καλοκαίρι» της μαύρης εξέγερσης της Αμερικής, οι «Αγιοι της μαφίας» πιάνουν την αρχή του νήματος στο Νιούαρκ του 1967, που καίγεται από διαφυλετικές εντάσεις. Με αυτή την αφετηρία, παρακολουθούμε τον Τόνι Σοπράνο να ωριμάζει, μέσα στα χρόνια, κοντά στον θείο και μέντορά του Ντίκι και πολλούς ακόμα αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς.

Για την υλοποίηση της ιδέας και την εκπλήρωση της διακαούς δίψας των φαν της σειράς για μια νέα δόση «Sopranos», ο Τσέις απευθύνθηκε στους πιστούς συνεργάτες της σειράς, τον βραβευμένο σκηνοθέτη Αλαν Τέιλορ και τον σεναριογράφο Λόρενς Κόνερ. Η ταινία σταχυολογεί το καστ και –ομολογουμένως δαιμόνια– δίνει την ευκαιρία στον Μάικλ Γκαντολφίνι, γιο του Τζέιμς Γκαντολφίνι, να υποδυθεί τη νεαρή εκδοχή του Τόνι Σοπράνο. Δίπλα του εμφανίζονται οι Αλεσάντρο Νιβόλα («Disobedience»), Λέσλι Οντομ Τζούνιορ («Murder on the Orient Express»), Τζον Μπέρνταλ («The Wolf of Wall Street»), Κόρεϊ Στολ («First Man») κ.ά.

Βαβέλ – Από τη σιωπή στην έκρηξη ★★½

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ (2020)

Σενάριο – σκηνοθεσία: Μελέτης Μοίρας

Την ιστορία του θρυλικού περιοδικού κόμικς «Βαβέλ» παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Βαβέλ – Από τη σιωπή στην έκρηξη» του Μελέτη Μοίρα. Το περιοδικό που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά γεννήθηκε τον Φλεβάρη του 1981 από τη δημιουργική τρέλα της Νίκης και της Εύης Τζούδα, αλλά και μιας παρέας ταλαντούχων ανθρώπων. Η κυκλοφορία του σταμάτησε 27 χρόνια και 246 τεύχη μετά, αλλά σ’ αυτή την πορεία κατάφερε να εισαγάγει το ελληνικό κοινό στα ενήλικα κόμικς, να καλλιεργήσει μια ουσιαστική, σε βάθος, σχέση με την Ενατη Τέχνη, να συστήσει την εναλλακτική κουλτούρα, να πληροφορήσει για τις ευρύτερες καλλιτεχνικές τάσεις, να φιλοξενήσει στις σελίδες του και να φέρει στην Ελλάδα μερικούς από τους σημαντικότερους διεθνώς κομίστες, να δώσει το πρώτο βήμα σε μια νέα ταλαντούχα γενιά Ελλήνων δημιουργών.

Karditsa forever

ΚΩΜΩΔΙΑ (2021)

Σενάριο – σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης

Eρμηνείες: Θανάσης Βισκαδουράκης, Τάνια Τρύπη, Τάσος Κωστής, Μαρία Πολυχρονίδη, Κωνσταντίνος Καζάκος

Μία δεκαετία μετά την εμπορική επιτυχία «I love Karditsa», ο σκηνοθέτης Στράτος Μαρκίδης («Λάρισα Εμπιστευτικό») επιστρέφει στο χωριό του εγκλήματος με την ταινία «Karditsa forever». Μεγάλες ίντριγκες, επενδύσεις δολαρίων, απάτες μέσα σε σκάνδαλα, κρυφά πάθη, θαυματουργά προϊόντα και πολλά ακόμη μπερδέματα δίνουν και παίρνουν. Η ιστορία διαδραματίζεται στην «Κάτω Μαγούλα». Εκεί, ο Τάσος (Θ. Βισκαδουράκης), που δουλεύει στο καφενείο του πατέρα του, του Παπαλάμπρου (Τ. Παλαντζίδης), και ο επιστήθιος φίλος του, Σάκης (Λ. Ελευθερίου), που πουλάει θαυματουργές κρέμες μέσω τηλεμάρκετινγκ, θα προσπαθήσουν να πιάσουν την καλή, αλλά η κομπίνα που σκαρώνουν θα τους μπλέξει σε περιπέτειες.