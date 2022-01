Μπερλινάλε: Παλιοί γνώριμοι, νέα ταλέντα και… λίγη ελαφρότητα

Παλιούς γνώριμους, καταξιωμένους δημιουργούς όπως ο Μπερτράν Μπολένο, ο Σο Μιγιάκε, η Μίτρα Φαραχανί αλλά και καινούργιες σκηνοθετικές συναντήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της φετινής Μπερλινάλε, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί ζωντανά από τις 10-16 Φεβρουαρίου. Για τη Χρυσή και Αργυρή Αρκτο του διεθνούς κινηματογραφικού φεστιβάλ του Βερολίνου θα διαγωνιστούν 18 ταινίες, ενώ εκπροσωπούνται παραγωγές από 15 χώρες. Συνολικά 17 ταινίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα, ενώ 7 έχουν σκηνοθετηθεί από γυναίκες. Από τους συμμετέχοντες 11 κινηματογραφιστές πήραν μέρος στο φεστιβάλ στο παρελθόν και 5 από αυτούς κρατούν ήδη μια «αρκούδα» στα χέρια τους. Συμμετέχει επίσης μια μη μυθοπλαστική ταινία, κινουμένων σχεδίων.

Η νέα σκηνοθετική δουλειά του Φρανσουά Οζόν με τίτλο «Peter von Kant», που αποτελεί μια προσαρμογή σε άλλο gender ύφος του αριστουργήματος του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ» με πρωταγωνιστές την Ιζαμπέλ Ατζανί και τη Χάνα Σιγκούλα, θα ανοίξει το διαγωνιστικό τμήμα. Στην κούρσα για τη Χρυσή Αρκτο μπαίνουν μεταξύ άλλων η νέα ταινία της Κλερ Ντενί «Both Sides of the Blame» με πρωταγωνιστές τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Βινσέν Λιντόν, το «Passengers of the Night» με πρωταγωνίστρια τη Σαρλότ Γκενσμπούργκ αλλά και το «Carol», σκηνοθετικό ντεμπούτο της σεναριογράφου Φίλις Νάγκι με ενδιαφέρον καστ –Κέιτ Μάρα, Ελίζαμπεθ Μπανκς, Σιγκούρνι Γουίβερ– που έκανε πρεμιέρα στον online Sundance film festival.

«Περισσότερες από τις μισές ταινίες που επιλέχθηκαν φέτος διαδραματίζονται στο παρόν, αλλά μόνο δύο ασχολούνται με τις συνθήκες της πανδημίας», λέει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μπερλινάλε, Κάρλο Καρτιάν. «Οι ανθρώπινοι και συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ τους αποτελούν ένα συνδετικό νήμα των ταινιών, με τις μισές να εστιάζουν στην οικογένεια ως πλαίσιο αφήγησης για τις ιστορίες τους. Σχεδόν όλες οι ταινίες αφηγούνται γεγονότα που συμβαίνουν έξω από το κέντρο της πόλης, στην περιφέρεια, στην ύπαιθρο ή ακολουθούν τους χαρακτήρες στα ταξίδια τους μακριά από τις πόλεις».

«Με αστέρια όπως ο Νικ Κέιβ ή η Εμμα Τόμσον δίπλα σε ταλαντούχους νέους ηθοποιούς όπως ο Λούις Χόφμαν, η σύνθεση της Μπερλινάλε συνδυάζει τη λάμψη των διασημοτήτων με τις ιστορίες που έχουν σημασία», προσθέτει ο κ. Καρτιάν. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται όλα τα κινηματογραφικά είδη, από τον τρόμο μέχρι το μιούζικαλ, από τη φαντασία έως τις γκανγκστερικές ταινίες. «Παρά τις συχνά δραματικές ιστορίες, όλες διαθέτουν λίγη ελαφρότητα, καταφεύγοντας σε ειρωνικά ή κωμικά στοιχεία», υπογραμμίζουν οι διοργανωτές.

Στο διαγωνιστικό τμήμα Encounters συμμετέχει και η ταινία «Η πόλη και η πόλη» των Σύλλα Τζουμέρκα και Χρήστου Πάσσαλη.