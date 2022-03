Η Αντιγόνη, αντίδοτο στην πανδημία

Τo 2016 η τραγωδία της Αντιγόνης έγινε ο καμβάς πάνω στον οποίο η αμερικανική θεατρική ομάδα Theater of War μίλησε για τον φυλετικό ρατσισμό συσχετίζοντας το άταφο πτώμα του Πολυνείκη με το άψυχο σώμα του δολοφονημένου Μάικλ Μπράουν στην περφόρμανς «Antigone in Ferguson». Εξι χρόνια μετά, το κείμενο του Σοφοκλή γίνεται πάλι το όχημα για τον σκηνοθέτη Μπράιαν Ντόρις και τη θεατρική του ομάδα για να μιλήσει για την πανδημία του κορωνοϊού και ειδικότερα για το ψυχολογικό τραύμα των νοσοκόμων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας υγειονομικής κρίσης που ακόμη δεν έχει τελειώσει.

«Η Αντιγόνη του Σοφοκλή είναι μια παράσταση για το ηθικό τραύμα, το αναβαλλόμενο πένθος και για μια νέα γυναίκα που ρισκάρει τη ζωή της για να κάνει αυτό που θεωρεί σωστό. Οι νοσοκόμες φέρουν το μεγάλο βάρος της πανδημίας, συναισθηματικά, ηθικά και πνευματικά», λέει στην «Κ» ο κ. Ντόρις για την παράσταση «The Nurse Antigone». Τα τελευταία δύο χρόνια, προσθέτει, είναι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, εκτεθειμένες στον κίνδυνο και πολλές φορές χωρίς κατάλληλα εφόδια, με αποτέλεσμα να είναι εξουθενωμένες και να παραιτούνται από τις δουλειές τους, όπως έγινε στις ΗΠΑ. «Οι νοσοκόμες δεν μπόρεσαν να πενθήσουν τους δικούς τους ανθρώπους ή και τους ασθενείς τους, και ένιωσαν προδομένες από τον κόσμο που ενώ τις αποκαλεί “ηρωίδες”, αγνοεί τα μέτρα προστασίας. Είναι ένα επάγγελμα που ασκείται κυρίως από γυναίκες, οι οποίες τώρα μιλούν ανοιχτά για αυτό που θεωρούν σωστό, συχνά με μεγάλο κόστος. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η τραγωδία της Αντιγόνης θα δώσει φωνή στις εμπειρίες τους και θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν μια διαδικασία επούλωσης», μας λέει.

Στην παράσταση που μεταδίδεται απόψε διαδικτυακά και δωρεάν και είναι στημένη σε μορφή αναλογίου όπως και όλες οι παραγωγές της ομάδας, συμμετέχουν τρεις επαγγελματίες νοσοκόμες που ενσαρκώνουν τον Χορό της τραγωδίας, οι ηθοποιοί Τέιλορ Σίλινγκ («Orange is the New Black»), Μπιλ Καμπ («To Γκαμπί της Βασίλισσας») και η βραβευμένη συγγραφέας Μάργκαρετ Ατγουντ, η οποία θα παίξει τον ρόλο του μάντη Τειρεσία.

Οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας ξεκίνησαν το 2008 διαβάζοντας αποσπάσματα από τον «Φιλοκτήτη» και τον «Αίαντα» του Σοφοκλή σε βετεράνους του πολέμου των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Από τότε τα έργα τους έχουν αγγίξει πολλές και διαφορετικές θεματικές, όπως τον ρατσισμό, τον εθισμό σε ουσίες, την κακοποίηση, πάντα μέσα από το πρίσμα των αρχαίων ελληνικών τραγωδιών.

Πληροφορίες στο https://theaterofwar.com.

