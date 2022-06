Ενα εικοσιτετράωρο με τη χορογράφο Μαριέλα Νέστορα

08.00

Eχω ξυπνήσει ήδη από το φως που μπαίνει από τα ανοιχτά παράθυρα αλλά περιμένω στην οριζόντια θέση. Τεχνητός ήχος πουλιών που κάθε μέρα ακούγονται ακριβώς στις οκτώ, το σώμα παίρνει σήμα εκκίνησης. Καλημερίσια χάδια στην κοιλιά του σκύλου Hugo. Το σώμα μπαίνει κάτω από το νερό – απαραίτητο βήμα εκκίνησης για το μυαλό όσο και η τελετουργία καφέ. Προσπαθώ να θυμηθώ τι όνειρα είδα. Περπατάω. Βόλτα στον Λυκαβηττό με τον Hugo, μαζί με τη φίλη του Milou. Τρέχουν τα σκυλιά και παράλληλα τρέχουν λίστες στο μυαλό μου για την οργάνωση της ημέρας.

10.00

Πρόβα, για το χορογραφικό έργο «is it day or is it night?». Μια άλλη τελετουργία, η προετοιμασία του σώματος για να χορέψει. Κι άλλη μια –κάθε φορά διαφορετική– η δημιουργία μιας χορογραφίας. Ιδέες, σημειώσεις, δοκιμές, συζητήσεις. Το σώμα σκέφτεται, το μυαλό χορεύει, γίνονται όλα ένα. Βρίσκομαι ταυτόχρονα στο απόλυτο παρόν της πρόβας και μπροστά στον χρόνο μαζί με τη φαντασία και την πρόβλεψη. Μαζί με τους χορευτές ψηλαφίζουμε τις διαδρομές της έρευνας και τα μονοπάτια που εν δυνάμει ανοίγονται. Η πρόβα συνεχίζεται εκτός στούντιο με συζητήσεις με συνεργάτες, διάβασμα. Το κινητό αναβοσβήνει σιωπηλά δίπλα μου. Είναι κι άλλα μέτωπα ανοιχτά. Τα πρότζεκτ για κάποιο λόγο έρχονται όλα μαζί, ποτέ ένα ένα. Δεν είμαι multi tasker. Μετακινώ στο μυαλό μου το έργο και την πρόβα σε κατάσταση αναμονής. Δίνω την προσοχή μου στο πρότζεκτ «Mooving Ground» – όπου η έννοια του κήπου συνομιλεί με τον χορό και την καλλιτεχνική πρακτική στο κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν. Και μετά στο from stage to page, την πλατφόρμα και έκδοση για την ελληνική σκηνή σύγχρονου χορού.

16.30

Η «κοιλιά» της ημέρας, χαμηλή ενέργεια, είτε επειδή έφαγα είτε επειδή δεν έφαγα, δεν βοηθάει ούτε ο καφές. Αυτή η ζώνη της ημέρας έχει διαφορετικές εκδοχές. Αντιστέκομαι στο βιολογικό μου ρολόι και προχωράω στα πιο πρακτικά, τηλέφωνα, emails, Zoom, εκκρεμότητες. Ή τίποτα από όλα αυτά, με παίρνει ο ύπνος στον καναπέ αγκαλιά με τον υπολογιστή και ξυπνάω μισή ώρα αργότερα σε χειρότερη διάθεση από πριν. Ή επιστροφή στον εαυτό, ξαπλώνω στο πάτωμα και κάνω Feldenkrais ή διαλογισμό.

18.00

Το απόγευμα διδάσκω ατομικά και ομαδικά μαθήματα της μεθόδου Feldenkrais, τη βιωματική μέθοδο μελέτη και επαν-εκπαίδευση της ανθρώπινης κίνησης που ανέπτυξε ο δρ Μος Φελντενκράις (1904-1984), μια διαδικασία μάθησης. Μια εξερεύνηση μέσα από την κίνηση, την αίσθηση και τη φαντασία όπου διευρύνεις τις επιλογές σου, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Δημιουργείται μια άλλη υφή στον χρόνο. Ηρεμία, ανταλλαγή, θεραπεία.

20.00

Βραδινή βόλτα με τον Hugo. Ανοιχτή διαδρομή στο απρόβλεπτο, πλησιάζει ο άλλος σκύλος, μυρίζει ο ένας τον άλλο αλλά δεν ξέρεις ποτέ – εχθρός ή φίλος; Η ώρα των δικών μου φίλων – μιλάμε στο τηλέφωνο ή συναντιόμαστε και περπατάμε μαζί. Συνειδητοποιώ ότι πεινάω κι ότι μάλλον δεν προλαβαίνω να μαγειρέψω, παρότι εξελίχθηκαν οι ικανότητές μου κατά τη διάρκεια των lockdowns. Επιλογή φαγητού προετοιμασίας μάξιμουμ 20 λεπτών. Πότισμα φυτών στη βεράντα και είναι πολλά. Θέλουν κι αυτά το κανάκεμά τους.

21.00

Εδώ ξεκινάει το άγχος, ίσως φταίνε και οι λίστες. Πάντα προσθέτω περισσότερα από όσα σβήνω. Προετοιμασία πρόβας. Μετά τις λίστες σειρά έχουν τα σχεδιαγράμματα πρόβας, χαρτογράφηση, Ζoom συναντήσεις για τη δραματουργία, διάβασμα. Βλέπω τα βίντεο από τις πρόβες.

00.00

Ενας απαλός ήχος σαν μικρό καμπανάκι χτυπάει στο κινητό μου μαζί με το μήνυμα «ώρα για ύπνο» (time for bed). Το αγνοώ. Συνεχίζω να βλέπω βίντεο πρόβας, σκέφτομαι, φαντάζομαι, ψάχνω δομές, υφές και υφάνσεις για τη χορογραφία καθώς αλλάζω θέσεις –μαζί με τον υπολογιστή και τα τετράδια– από το γραφείο, στο τραπέζι της βεράντας, στο πάτωμα, στον καναπέ, πίσω στο γραφείο. Το καμπανάκι χτυπά ξανά 00.30 αυτή τη φορά μαζί με το μήνυμα πήγαινε για ύπνο για να κοιμηθείς ολόκληρες 7 ώρες και 45 λεπτά. Δεν καταλαβαίνω πώς το υπολογίζει αυτό. Συνεχίζω.

03.30

Παραδοχή ότι πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο σήμερα. Ισως το ονειρευτώ, να δούμε.

* Ολοκληρώνοντας μια δεκαετία πλέον, το πρότζεκτ «from stage to page» για την ελληνική σκηνή σύγχρονου χορού αποκτά μια νέα ιστοσελίδα και μια νέα έκδοση με συνεντεύξεις χορογράφων.

