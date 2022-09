Ένας βασιλιάς για όλα τα παιδιά

«Στο βασίλειο των άγριων ζώων, βασιλιάς είναι ο Μουφάσα. Ο Μουφάσα έχει ένα γιο, τον Σίμπα». Αν ανήκετε στη γενιά των σημερινών σαραντάρηδων, ήδη ένα σκουπιδάκι έχει μπει στο μάτι σας και στο μυαλό σας παίζει το «Can you feel the love tonight» με τη φωνή του Ελτον Τζον. Ηταν 1994 όταν το «Lion King» πρωτοβγήκε στις αίθουσες από τη Walt Disney Animation Studios και ακόμη κάποιοι δεν μπορούν να ξεπεράσουν εκείνο το πρώτο γοερό κλάμα στο «μπαμπά, ξύπνα» του Σίμπα. Η ταινία είχε αγγίξει μικρούς και μεγάλους, σινεφίλ και «εμπορικούς», φαν του animation και όχι μόνο, καταφέρνοντας το καταπληκτικό, ένας βρυχηθμός να σπάει σε λυγμό.

Ιστορίες σαν κι αυτή είναι ένας από τους λόγους που η γενιά μας αγάπησε το σινεμά, η εμπειρία που ως νέοι γονείς σήμερα θέλουμε να μοιραστούμε με τα παιδιά μας. Ολα τα παιδιά. Γι’ αυτό η σημερινή sensory friendly προβολή του διασκευασμένου «Βασιλιά των Λιονταριών» (2019), σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, στο ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της σειράς υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών Park Your Cinema Kids που επιμελείται το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, είναι κάτι παραπάνω από μια πρόταση για σαββατιάτικη οικογενειακή έξοδο.

Με τη φροντίδα της έμπειρης ομάδας του The Happy Act, η προβολή είναι ειδικά διαμορφωμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας. Κατά τη διάρκεια της προβολής υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε θέσεις με χαμηλότερη ένταση ήχου, ενώ ο χώρος είναι μεγάλος και ανοιχτός, με τους θεατές να μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Επίσης, δεν υπάρχει χρόνος αναμονής για διαφημίσεις ούτε απαίτηση για ησυχία. Ακόμη, για τη βέλτιστη προετοιμασία των επισκεπτών είναι διαθέσιμη Κοινωνική Ιστορία για την επίσκεψη στον χώρο και η περιγραφή της ταινίας με απλοποιημένο γραπτό λόγο στο σάιτ του ΚΠΙΣΝ. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 8.30 μ.μ., στο Ξέφωτο. Can you feel the love tonight?