Οι νέες ταινίες της εβδομάδας: Από τη δυστοπία στον… παράδεισο

Εγκλήµατα του µέλλοντος ★★½

ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2022)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενµπεργκ

Ερµηνείες: Βίγκο Μόρτενσεν, Λεά Σεϊντού, Κρίστεν Στιούαρτ

Ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ προτίμησε την Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, παρόλο που η χώρα μας είναι ελάχιστα αναγνωρίσιμη –πέρα από κάποιες πινακίδες στα ελληνικά– σε αυτή. Τούτο βέβαια είναι λογικό μιας και η ιστορία του τοποθετείται σε ένα ακαθόριστο μέλλον, εκεί όπου το ανθρώπινο σώμα έχει πλέον εξελιχθεί, ώστε να παράγει τις δικές του μεταλλάξεις, ακόμα και καινούργια ζωτικά όργανα. Ο Σολ (Βίγκο Μόρτενσεν) μαζί με την παρτενέρ του, Καπρίς (Λεά Σεϊντού), διοργανώνουν περφόρμανς όπου επιδεικνύουν αυτού του είδους τη μεταμόρφωση σε ζωντανές εγχειρήσεις. Ταυτόχρονα ωστόσο μια μυστηριώδης ομάδα παρανόμων μεταχειρίζεται τις ίδιες τακτικές προκειμένου να οδηγήσει την ανθρώπινη εξέλιξη σε ένα επόμενο στάδιο. Αν και μόνο η υπόθεση της ταινίας του Κρόνενμπεργκ σάς μοιάζει περίπλοκη είναι διότι αυτό ακριβώς… είναι. Ο σπουδαίος Καναδός κινηματογραφιστής αφήνει εδώ αχαλίνωτη τη φαντασία του, δημιουργώντας ένα σενάριο που μιλάει, αλληγορικά και μη, για πολλά και διάφορα: μια «καινούργια» σεξουαλικότητα που ταυτίζεται με την εγχείρηση, τις παντός είδους μεταλλάξεις και τις συνέπειές τους, την προβληματική της σύγχρονης τέχνης κ.ά. Η δε ανθρώπινη εξέλιξη ορίζεται ως δυστοπία που γεννάει τέρατα και εφιάλτες βγαλμένα από τη φαντασία του Ιερώνυμου Μπος.

Εισιτήριο για τον Παράδεισο ★★

ΚΟΜΕΝΤΙ (2022)

Σκηνοθεσία: Ολ Πάρκερ

Ερµηνείες: Τζούλια Ρόµπερτς, Τζορτζ Κλούνεϊ

Ο δημιουργός του «Mamma Mia! Here we go again», Ολ Πάρκερ, ειδικός σε… γάμους και χαρές, σκηνοθετεί εδώ μια παρόμοιας υφής κομεντί, τοποθετημένη στο εξωτικό Μπαλί. Οι Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς είναι εδώ οι λαμπεροί πρωταγωνιστές ως ανήσυχοι γονείς της νεαρής Λίλι, η οποία βρίσκεται ερωτοχτυπημένη στις διακοπές της στο Μπαλί και έτοιμη για γάμο-εξπρές με τον αγαπημένο της. Οι δυο τους σπεύδουν για να αποτρέψουν την αποκοτιά, ωστόσο αρχικά θα χρειαστεί να λύσουν το ζήτημα της μακροχρόνιας έχθρας μεταξύ τους. Μόνο και μόνο η παρουσία των δύο κορυφαίων σταρ φτάνει για να δώσει κάποιο ενδιαφέρον, σε μια πάντως απόλυτα προβλέψιμη κομεντί, η οποία κατά τα άλλα φέρνει ανησυχητικά πολύ σε εκτεταμένο διαφημιστικό κλιπ τουριστικού γραφείου.

Ολα πήγαν καλά ★★★

∆ΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Ερµηνείες: Σοφί Μαρσό, Αντρέ Ντουσολιέρ

Ο συνήθως αιρετικός Φρανσουά Οζόν αφηγείται εδώ μια γλυκόπικρη πραγματική ιστορία γύρω από τη σχέση πατέρα – κόρης αλλά και το τέλος της ζωής. O 85χρονος Αντρέ (Αντρέ Ντουσολιέρ) παθαίνει εγκεφαλικό, το οποίο τον αφήνει ημιπαράλυτο. Στο προσκέφαλό του σπεύδει η κόρη του, Εμανουέλ (Σοφί Μαρσό) για να ακούσει πως εκείνος το μόνο που θέλει πια είναι να τον βοηθήσει να πεθάνει. Πλέον αυτή, μαζί με την αδελφή της, πρέπει να αποφασίσουν και να κινήσουν τις διαδικασίες για την ευθανασία, καθώς ο Αντρέ παραμένει αμετάπειστος, παρόλο που η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται σημαντικά.Ο Οζόν κατασκευάζει σταδιακά ένα οικογενειακό δράμα, με ενδιαφέρουσες προεκτάσεις, βασιζόμενος εν πολλοίς και στις εξαιρετικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών του. Μέσω σύντομων φλας μπακ, μαθαίνουμε για τη δύσκολη σχέση πατέρα και κόρης, η οποία μας οδηγεί στην τωρινή κατάσταση, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Στο δε τελευταίο μέρος της ταινίας, εμφανίζεται ακόμη και αστυνομική διάσταση, δίχως πάντως να μας αποσπά ιδιαίτερα την προσοχή από ένα συνολικά συγκινητικό φιλμ που, συν τοις άλλοις, αδιαφορεί και για τα περισσότερα από τα κλισέ του είδους.

Ο τυφλός που δεν ήθελε να δει τον Τιτανικό ★★★

∆ΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Τέµου Νίκι

Ερµηνείες: Πέτρι Ποϊκολάνεν, Μαριάνα Μαϊγιάλα

Ο Φινλανδός σκηνοθέτης Τέμου Νίκι παρουσιάζει ένα πολύ ιδιαίτερο φιλμ με έναν ακόμη πιο ξεχωριστό πρωταγωνιστή. Ο Γιάκο πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ πλέον έχει χάσει και την όρασή του. Μέσω Ιντερνετ γνωρίζει τη Σίρπα, επίσης ασθενή, και οι δυο τους επικοινωνούν καθημερινά από το τηλέφωνο. Μια μέρα ωστόσο ο Γιάκο αποφασίζει να διασχίσει τα (όχι λίγα) χιλιόμετρα που τους χωρίζουν, και μάλιστα δίχως συνοδό, προκειμένου επιτέλους να συναντήσει την αγαπημένη του. Στον δρόμο θα χρειαστεί βέβαια τη βοήθεια αγνώστων και κάπου εκεί τα πράγματα θα πάρουν επικίνδυνη τροπή. Παρά το «βαρύ» του θέματος, ο Νίκι καταφέρνει να διανθίσει την ταινία του με αρκετό χιούμορ και κινηματογραφικές αναφορές, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η οπτική του προσέγγιση: με την κάμερα σχεδόν μόνιμα καρφωμένη στο πρόσωπο του (εξαιρετικού) πρωταγωνιστή και τον περίγυρο να θολώνει και να χάνεται, καταφέρνει να βάλει τον θεατή, προφανώς όσο αυτό είναι δυνατόν, στη θέση αυτού του μοναδικού ήρωα.

Νεαροί εραστές ★★½

∆ΡΑΜΑ (2021)

Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ

Ερµηνείες: Φανί Αρντάν, Μελβίλ Πουπό

Από τη Γαλλία μάς έρχεται ένα ακόμη δράμα, ερωτικό αυτή τη φορά, με πρωταγωνίστρια τη Φανί Αρντάν. Η σπουδαία ηθοποιός υποδύεται τη Σόνα, μια συνταξιούχο αρχιτέκτονα, η οποία γνωρίζει και ερωτεύεται τον κατά πολύ νεότερο –και παντρεμένο– γιατρό, Πιερ. Η έλξη είναι αμοιβαία και σύντομα οι δυο τους θα ξεκινήσουν έναν παθιασμένο δεσμό, ο οποίος θα έχει τις δικές του επιπτώσεις στον περίγυρό τους. Μια ιστορία αγάπης κόντρα στα στερεότυπα, λειτουργεί κυρίως χάρη στη χημεία των πρωταγωνιστών της αλλά και μερικές οξυδερκείς περί… έρωτος παρατηρήσεις.

Σπιρτόκουτο ★★★★

∆ΡΑΜΑ (2002)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονοµίδης

Ερµηνείες: Ερρίκος Λίτσης, Ελένη Κοκκίδου

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, η οποία μας σύστησε και το ταλέντο του Γιάννη Οικονομίδη, έρχεται αυτή την εβδομάδα στο Τριανόν, με την αυθεντική της μάλιστα κόπια των 35 χιλιοστών. Ενας ανυπόφορος καύσωνας, ένα στενόχωρο διαμέρισμα και μια οικογένεια στα όρια νευρικής κρίσης, συνθέτουν το σκηνικό ενός σοκαριστικού όσο και απολαυστικού φιλμ που έχει πλέον τη σφραγίδα του κλασικού.