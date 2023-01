Η οσκαρική κούρσα ξεκινάει

Με αρκετές εκπλήξεις, αλλά δίχως μεγάλες αδικίες, ολοκληρώθηκε χθες η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για την επερχόμενη 95η τελετή απονομής των Οσκαρ της 12ης Μαρτίου. «Δίχως αδικίες», βέβαια, σύμφωνα με τα δικά μας μέτρα, αφού σίγουρα πολλοί ανατρίχιασαν στο άκουσμα π.χ. της υποψηφιότητας της Ανα ντε Αρμας για τον πρώτο γυναικείο ρόλο. Μόλις πριν από δύο ημέρες το «Blonde» του Αντριου Ντόμινικ συγκέντρωσε οκτώ υποψηφιότητες για Χρυσά Βατόμουρα(!), ωστόσο η Κουβανή πρωταγωνίστρια διεκδικεί πλέον (δικαίως) ένα Οσκαρ για τη μεταμόρφωσή της σε Μέριλιν Μονρόε.

Μιας και μιλήσαμε για γυναικείους ρόλους, η Ντε Αρμας πήρε πιθανότατα τη θέση στη λίστα από την επίσης τρομερή Μάργκο Ρόμπι του «Babylon», ωστόσο τα μεγάλα φαβορί παραμένουν η Κέιτ Μπλάνσετ («Tar») και η Μισέλ Γουίλιαμς («Fabelmans»). Στη… στροφή μπορεί να τις προσπεράσει η Μισέλ Γέο, η οποία πρωταγωνιστεί και στην πιο ξεχωριστή ταινία της χρονιάς. To «Τα πάντα όλα» των Νταν Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ, αφού έκλεψε τις καρδιές του κοινού, αλλά και της κριτικής, συγκέντρωσε έντεκα οσκαρικές υποψηφιότητες, περισσότερες από κάθε άλλο φετινό φιλμ· ανάμεσά τους φυσικά και εκείνη για την καλύτερη ταινία, η οποία, αν κρίνουμε και από τις χθεσινές αντιδράσεις του κοινού στις ανακοινώσεις, πλέον δεν αποκλείεται καθόλου να καταλήξει σε αυτό το αταξινόμητο μετα-Matrix του 21ου αιώνα.

Ο ανταγωνισμός, πάντως, θα είναι αρκετά σκληρός. Τα «Πνεύματα του Ινισέριν» του Μάρτιν Μακ Ντόνα αναφέρθηκαν εννέα φορές από τους παρουσιαστές Ριζ Αχμεντ και Αλισον Γουίλιαμς, το ίδιο και το «Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο» του Εντουαρντ Μπέργκερ και του Netflix. Η επίδοση του τελευταίου αποτελεί επίσης έκπληξη, αν και οφείλεται περισσότερο στο γεγονός πως το ατμοσφαιρικό χρονικό του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου σάρωσε τις λεγόμενες «τεχνικές» κατηγορίες. Αντιθέτως, τα «Πνεύματα» είναι υποψήφια για όλα τα βασικά Οσκαρ, με τον πρωταγωνιστή Κόλιν Φάρελ να συγκαταλέγεται στα φαβορί για τον πρώτο ανδρικό ρόλο.

Μεγαλύτεροί του αντίπαλοι θα είναι ο νικητής της Χρυσής Σφαίρας, Οστιν Μπάτλερ –η δική του ενσάρκωση έφερε τη μία από τις συνολικά οκτώ υποψηφιότητες του «Ελβις»– αλλά και ο Μπρένταν Φρέιζερ για την αφοσιωμένη ερμηνεία του στη «Φάλαινα» του Ντάρεν Αρονόφσκι. Η τελευταία τα πήγε ίσως κάπως χειρότερα από όσο περιμέναμε, σε αντίθεση με το «Top Gun: Maverick», το οποίο, πέραν της θριαμβευτικής πορείας στα ταμεία, εξαργύρωσε την επιστροφή του Τομ Κρουζ στα κόκπιτ των μαχητικών με έξι οσκαρικές υποψηφιότητες.

Μία παραπάνω έχει το «Fabelmans» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος επίσης θα περίμενε μάλλον κάτι καλύτερο για το έργο ζωής του, που όμως μοιάζει αρκετά «παλιομοδίτικο» –αν και υπέροχο– για τα γούστα του 2023. Κατά τα λοιπά, αξιοσημείωτες είναι σίγουρα και οι τρεις υποψηφιότητες που κέρδισε το «Τρίγωνο της θλίψης». Το γυρισμένο εν μέρει στη χώρα μας φιλμ του Ρούμπεν Εστλουν, με την ελληνική συμπαραγωγή της Heretic, μετά τον θρίαμβό του στις Κάννες θα βρεθεί και στη λαμπερή σκηνή του Χόλιγουντ, διεκδικώντας μάλιστα τα Οσκαρ σεναρίου, σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας.

Συμπερασματικά ωστόσο, και ανεξάρτητα από τις όποιες εκπλήξεις και παράπονα, αυτό που γίνεται φανερό από τις φετινές οσκαρικές υποψηφιότητες είναι πως το σινεμά έχει επιστρέψει για τα καλά. Επειτα από δύο χρόνια σχετικά φτωχής συγκομιδής, προφανώς και λόγω της πανδημίας, η βιομηχανία έχει πια τη δυνατότητα να στείλει στα κορυφαία βραβεία της ταινίες από ένα ευρύ κινηματογραφικό φάσμα: κλασικές feelgood χολιγουντιανές προτάσεις, όπως τα «Fabelmans» και «Ελβις», πιο καλλιτεχνικές δημιουργίες σαν τα «Πνεύματα του Ινισέριν» και το «Tar», ρηξικέλευθα πρότζεκτ («Τα πάντα όλα»), μεγαλεπήβολες παραγωγές, από αυτές που μπορούν να ωθήσουν ή να βουλιάξουν ολόκληρα στούντιο («Avatar: The Way of the Water», «Βαβυλώνα»), συν ένα φιλμ που δεν παίχτηκε ποτέ στην αίθουσα («Ουδέν νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο»), όμως είναι ενδεικτικό του στάτους που έχουν πια οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Οποιος και να κερδίσει μέσα στον επόμενο ενάμιση μήνα την εύνοια των σχεδόν 10.000 ψηφοφόρων της Ακαδημίας, σίγουρα θα έχει καλά επιχειρήματα για τη νίκη του.