Μπράιαν Ανταμς στην «Κ»: Επρεπε να επιστρέψω στην Αθήνα

Μουσικό είδωλο των ’90s, αλλά και μελωδός των σημαντικότερων ερωτικών ροκ επιτυχιών, ο Μπράιαν Ανταμς επισκέπτεται εκ νέου τη χώρα μας για δύο συναυλίες.

Μουσικός, τραγουδιστής, αλλά και φωτογράφος, το όνομά του έχει γραφτεί με πλατινένια γράμματα στη Βίβλο της ροκ μουσικής, ενώ τραγούδια του σαν το «Heaven» ή το «Summer of ’69» αναπαράγονται διαρκώς από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Εχοντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες επιτυχιών στην πλάτη του, γεμίζει εκ νέου τις βαλίτσες του και αυτή τη φορά περιοδεύει στην ευρωπαϊκή ήπειρο, δίνοντας το βάπτισμα του πυρός επί ελληνικού εδάφους στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου (γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ) και στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου (κλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ).

Λίγο πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα, η «Κ» επικοινώνησε με τον πολύπλευρο μουσικό και τον ρώτησε για τα κίνητρά του να συμπεριλάβει την Ελλάδα στους σταθμούς της περιοδείας του, τα αγαπημένα του κομμάτια, την «επιδημία» των υψωμένων κινητών τηλεφώνων στους συναυλιακούς χώρους, καθώς και το μέλλον της ροκ μουσικής.

Στο τέλος της επικοινωνίας μας, ο Καναδός σταρ και δημιουργός του «(Everything I Do) I Do It For You» μας αποκαλύπτει ποιο φαγητό ανυπομονεί να ξαναγευτεί στην Αθήνα.

Τέσσερα χρόνια ήταν αρκετά για να είμαστε μακριά! Επιπλέον, είμαι ενθουσιασμένος που αυτή τη φορά θα δω περισσότερη Ελλάδα, καθώς δεν έχω ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινώντας τη συζήτησή μας, τον ρωτάμε, τέσσερα χρόνια από την τελευταία του εμφάνιση (2019), αν υπάρχει ένας ιδιαίτερος δεσμός με το ελληνικό κοινό.

«Ηταν τόσο καλή η συναυλία την τελευταία φορά που παίξαμε στην Αθήνα, που έπρεπε να επιστρέψουμε», θα απαντήσει, ενώ προσθέτει: «Νομίζω ότι τέσσερα χρόνια ήταν αρκετά για να είμαστε μακριά! Επιπλέον, είμαι ενθουσιασμένος που αυτή τη φορά θα δω περισσότερη Ελλάδα, καθώς δεν έχω ξαναπάει στη Θεσσαλονίκη».

Πλούσια καριέρα

Με περισσότερα από 20 άλμπουμ και 75 singles, θεωρείται ένας από τους εμπορικότερους καλλιτέχνες. Ομως, πέρα από το εμπορικό κομμάτι, του θέτουμε το ερώτημα, ποιο τραγούδι του θεωρεί ως το σημαντικότερο για εκείνον και ποιο τον επηρέασε περισσότερο, αλλά και ποιο τραγούδι από άλλον καλλιτέχνη θα επιθυμούσε να είχε γράψει.

«Ο κατάλογος είναι μακρύς», απαντάει, απαντώντας πρώτα στο δεύτερο σκέλος, ενώ υπογραμμίζει, «όσον αφορά τα δικά μου τραγούδια, τα αγαπώ όλα.

Για παράδειγμα, είμαι πολύ χαρούμενος με τα δύο καινούργια τραγούδια μου, το «So Happy It Hurts» και το αντιπολεμικό τραγούδι που έγραψα με τίτλο «What If There Were No Sides At All». Ωστόσο, όπως μπορείτε να φανταστείτε τα τραγούδια μου, αυτά που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια, είναι ο λόγος που συνεχίζω να περιοδεύω».

Για την ηλικία στη μουσική ρωτήστε τον Μικ Τζάγκερ

Με την ενσωµάτωση των καμερών στα κινητά τηλέφωνα και τη δυνατότητα καταγραφής και μετέπειτα αναπαραγωγής ενός στιγμιοτύπου, τα στάδια και οι μουσικές σκηνές γέμισαν από ένθερμους οπαδούς που βιντεοσκοπούν κάθε τραγούδι. Ομως αυτή η «μόδα» δεν φαίνεται να συγκινεί ούτε τους καλλιτέχνες, αλλά ούτε και όσους αναγκάζονται να παρακολουθούν τις συναυλίες μέσα από τα κινητά των μπροστινών τους.

Στις ΗΠΑ, αλλά και διεθνώς, κινήματα «ρομαντικών» της τέχνης και της «old school» γενιάς ροκάδων σχηματίζουν ομάδες με στόχο την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στους συναυλιακούς χώρους. Ρωτήσαμε τον Μπράιαν Ανταμς, έναν από τους καλλιτέχνες που συμβουλεύουν τους θεατές των μπροστινών σειρών να μη βιντεοσκοπούν με τα κινητά τους, αν πιστεύει ότι η συγκεκριμένη «επιδημία» αποσπά την προσοχή των οπαδών από τη μυστικιστική αύρα της συναυλίας;

«Δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει κανείς γι’ αυτό. Είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο κόσμος πλέον», παραδέχεται και προσθέτει μια εμπειρία του στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας. «Θυμάμαι να τραβάω μια φωτογραφία από τη σκηνή τη δεκαετία του ’90. Το κοινό ήταν αποκλειστικά άνδρες και δεν υπήρχε ούτε ένα τηλέφωνο στον ορίζοντα. Την τελευταία φορά που έπαιξα εκεί, όλοι είχαν ένα τηλέφωνο και το κοινό ήταν μεικτό. Τα πράγματα έχουν αλλάξει κατά πολύ μέσα σε 20 χρόνια».

Με την ηλεκτρονική μουσική να κυριαρχεί στη νεολαία και τις ενορχηστρώσεις να δίνουν τη θέση τους σε υπολογιστικές συνθέσεις, πολλοί θεωρούν ότι η ροκ μουσική χάνει την αίγλη του παρελθόντος, μια άποψη η οποία δεν βρίσκει σύμφωνο τον Ανταμς. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η ροκ μουσική έχει μια γοητεία, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ροκ συγκροτήματα είναι σε θέση να προσελκύουν μεγάλο κοινό σε όλο τον κόσμο σε σύγκριση με άλλα είδη μουσικής». Σίγουρος για το μέλλον της ροκ και της αντανάκλασης του είδους στη νέα γενιά, υπογραμμίζει ότι «η ροκ ανακαλύπτεται κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας από νέους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο χάρη στο Διαδίκτυο. Η ίδια μου η κόρη μόλις πρόσφατα τραγούδησε το “Highway to Hell” στο σχολείο της, και είναι μόλις 12 ετών».

Τα κινητά τηλέφωνα, οι συναυλίες στο Γουέμπλεϊ και οι… λεμονάτες πατάτες.

Σήμερα, όλο και περισσότερα νέα συγκροτήματα που συνδυάζουν ροκ ακούσματα με ποπ στοιχεία εμφανίζονται και πλημμυρίζουν το Διαδίκτυο, οι οπαδοί των οποίων γεμίζουν τις μεγαλύτερες αρένες διεθνώς, όπως οι Imagine Dragons που πρόσφατα εμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Ρωτάμε τον Μπράιαν Ανταμς τι σημαίνει να δηλώνεις «ροκ σταρ» τη σήμερον και τι συμβουλές θα έδινε σε επίδοξους μουσικούς που προσπαθούν να ακολουθήσουν τα βήματά του; «Ολοι χρειάζονται μια ομάδα», θα τονίσει χαρακτηριστικά, «οπότε θα έλεγα να φτιάξετε μια ομάδα από ανθρώπους με τους οποίους έχετε κοινά και είναι καλύτεροι από εσάς σε αυτό που κάνουν. Θα σας εμπνεύσουν να γίνετε καλύτεροι. Είναι σαν να έχετε έναν προσωπικό γυμναστή».

Συμπληρώνοντας 48 χρόνια πορείας και έχοντας διανύσει τη «χρυσή εποχή» της ροκ μουσικής, ο Ανταμς θα χαρακτηρίσει ως πιο αξιομνημόνευτη στιγμή στην καριέρα του τη συναυλία του στο στάδιο Γουέμπλεϊ, μια συναυλία με πάνω από 300 εκατ. διαδικτυακές προβολές. «Ηταν μία από τις κορυφαίες στιγμές μου. Ηταν το αποκορύφωμα μιας απίστευτης δεκαετίας δημιουργίας», θυμάται.

Το σόου συνεχίζεται…

Η ροκ ιστορία δεν αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση προηγούμενων δεκαετιών· εν έτει 2023 και σύντομα 2024, συγκροτήματα «θρύλοι», όπως οι Rolling Stones ή οι Scorpions, περιοδεύουν έχοντας στις αποσκευές τους πάνω από 50-60 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Υπάρχει ημερομηνία συνταξιοδότησης για έναν καλλιτέχνη;

«Πρέπει να θέσετε αυτό το ερώτημα στον Μικ Τζάγκερ», λέει αφοπλιστικά και συμπληρώνει: «Ο Τζάγκερ δείχνει σε όλους ότι το σόου πρέπει να συνεχιστεί. Ο δρόμος των περιοδειών μπορεί να είναι εξαντλητικός και είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξεκουράζεσαι και να φροντίζεις όσο το δυνατόν καλύτερα τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, ένα από τα μυστικά είναι να μην πίνεις αλκοόλ».

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας με τον Μπράιαν Ανταμς και λίγο πριν επιβιβασθεί στο αεροπλάνο για την Αθήνα, δηλώνει ενθουσιασμένος που επιστρέφει στη χώρα μας, αλλά και που θα γνωρίσει για πρώτη φορά το κοινό της συμπρωτεύουσας. Στο τελευταίο του σχόλιο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική κουζίνα και στέλνει το δικό του μήνυμα προς το ελληνικό κοινό: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στην Ελλάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα φάω μερικές ωραίες ελληνικές ψητές πατάτες με λεμόνι. Τα λέμε σύντομα!».

Στις 5 Δεκεμβρίου στο γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ και στις 7 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ, στην Πυλαία.