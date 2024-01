Η Τέιλορ Σουίφτ και τα κουίρ «μηνύματα»

Ξεπέρασαν τα 300 τα σχόλια κάτω από το άρθρο γνώμης των New York Times για την Τέιλορ Σουίφτ πριν κλείσουν. Το άρθρο των 5.000 λέξεων της Αννας Μαρκς με τίτλο «Look What we made Taylor Swift do», που υποστηρίζει ότι η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια στέλνει κρυφά κουίρ μηνύματα μέσα από τα τραγούδια της, προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο στα σχόλια κάτω από το κείμενο και στα κοινωνικά δίκτυα των Swifties, αλλά και από τους συνεργάτες της. Μιλώντας στο CNN, συνεργάτης της Σουίφτ που δεν κατονομάζεται είπε ότι «δεν υπάρχει όριο που ορισμένοι δημοσιογράφοι δεν θα ξεπερνούσαν όταν γράφουν για την Τέιλορ, ανεξάρτητα του πόσο παρεμβατικό, αναληθές και ακατάλληλο είναι αυτό – όλα κάτω από τον προστατευτικό μανδύα ενός άρθρου γνώμης».

Στο άρθρο της, η Μαρκς αναλύει τραγούδια, στίχους και εμφανίσεις της Σουίφτ σε συναυλίες και περιοδείες και εικάζει ότι, συνειδητά ή ασυνείδητα, «η κ. Σουίφτ στέλνει σινιάλα σε κουίρ άτομα –στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε μεταξύ μας– ότι έχει κάποια σχέση με την κουίρ ταυτότητα».

Η ίδια η τραγουδίστρια στο παρελθόν έχει υποστηρίξει τη LGBTQ+ κοινότητα και έχει πει πως οι συναυλίες της είναι ένας «ασφαλής χώρος» για όλους. Ωστόσο, η ίδια δεν έχει μιλήσει δημόσια για τη σεξουαλική της ταυτότητα ούτε θεωρεί τον εαυτό της μέλος της κουίρ κοινότητας.