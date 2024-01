Οι Κυκλάδες στη Νέα Υόρκη

Στις αίθουσες 150-151 του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης παρουσιάζεται από σήμερα η έκθεση «Cycladic Art: The Leonard N. Stern Collection on Loan from the Hellenic Republic», με τις 161 κυκλαδικές αρχαιότητες της περίφημης συλλογής Στερν. [METROPOLITAN MUSEUM OF ART/ BRUCE SCHWARZ]