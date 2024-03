Πού βγαίνουμε σήμερα Παρασκευή; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Το «The Bird Experience» είναι ένα ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό πρόγραμμα πέντε ανεξάρτητων ομάδων χορού από Δανία, Ουγγαρία, Σουηδία και Ισπανία. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τέσσερις παραστάσεις, που θα πραγματοποιηθούν παράλληλα και σε ζωντανή μετάδοση. Από την Ελλάδα η Ιρις Καραγιάν με το «Melissa Network» στο θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, με ελεύθερη είσοδο, στις 20.00, το Σάββατο στις 21.00 και στις 10 Μαρτίου στις 12.00.

Τρία έργα-ορόσημα για τον μουσικό ρομαντισμό θα ερμηνεύσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Ξεκινά με το «Τριστάνος και Ιζόλδη» του Ρίχαρντ Βάγκνερ, τα πέντε τραγούδια από τον κύκλο «Το μαγικό κόρνο του αγοριού» του Γκούσταβ Μάλερ, που ερμηνεύει ο Δημήτρης Τηλιακός, και κλείνει με το συμφωνικό ποίημα «Δον Κιχώτης» του Ρίχαρντ Στράους. Αφήγηση: Δημήτρης Τάρλοου. Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 20.30.

Μια παράσταση με εξαιρετικές κριτικές που συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά είναι «Η άνοδος του Αρτούρο Ούι» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, με τον Γιώργο Χρυσοστόμου (φωτογραφία) σε σκηνοθεσία του Αρη Μπινιάρη. Θέατρο Ark, Δροσοπούλου 197, Κυψέλη, στις 21.00.

Οι εκδόσεις Στίξις γιορτάζουν τα επτά χρόνια από την ίδρυσή τους και παρουσιάζουν τέσσερα βιβλία, γνωστών και πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων. Πρόκειται για τα «Αβαρής» της Χρυσοξένης Προκοπάκη, «Η μοιραία μετάφραση» του Γιώργου Δουατζή, «Η θεός» του Μιχάλη Σηφάκη και «Ο μέλλον» του Στέφανου Τζιουβάρα στο πλαίσιο της νέας σειράς Μικρή Στίξις. Ιανός, Σταδίου 24, στις 20.30, με ελεύθερη είσοδο.

«Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο;» είναι το επίκαιρο ερώτημα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και στο πλαίσιο αυτού θα παρουσιαστεί απόψε η μουσική περφόρμανς «…and then there was EVE», που επικεντρώνεται σε ζητήματα ταυτότητας, της Jeanna Criscitiello. Καλλιρρόης και Φραντζή, στις 21.30.