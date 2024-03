Πού βγαίνουμε σήμερα Σάββατο; Προτάσεις για θέατρο, συναυλίες, εκθέσεις, εκδηλώσεις

Εκδήλωση υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της Ενωσης Συντακτών διοργανώνουν η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι φίλοι του αξέχαστου δημοσιογράφου Κώστα Παπαϊωάννου, για να τιμήσουν τη μνήμη του ιδρυτή της εφημερίδας «Το Ποντίκι» τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20. Στο πάνελ συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Ιγνατίου, Νίκος Κιάος, Γιώργος Κοντογιάννης, Αλέξης Παπαχελάς, Αγγελος Στάγκος.

Η φύση είναι το θέμα της έκθεσης του σύγχρονου εικαστικού Στέφανου Νανόπουλου a.k.a NANAO με τίτλο «We are one: Celebrating the natural world to which we all belong», που εγκαινιάζεται τη Δευτέρα στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Μαρίας Μιγάδη. Λεβίδου 13, Κηφισιά, από τις 18.00 έως τις 21.00.

Εναρξη απόψε της παράστασης «Ατλας» (φωτογραφία) του Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη, όπου ερευνά τις ψυχές τριών πλασμάτων που είναι χαμένα στην αιώνια λήθη και ταυτόχρονα γνωρίζουν τον πυρήνα και τη σκέψη όλου του σύμπαντος. Ξεκινούν από την αρχή και υφαίνουν στη συνέχεια τον δικό τους μύθο για τη μοναξιά, από την ομάδα Invain. Παίζουν οι Πάνος Αργυρόπουλος, Μαρία Μαντά, Εύη Χρόνη. PalmTree Multinfuntional Center of Arts, Κριναγόρου 13, Νέος Κόσμος, στις 21.00.

Αύριο Κυριακή, στο θεατρικό αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ στον Φάρο ο Ακύλλας Καραζήσης διαβάζει αποσπάσματα από την «Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής» του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη. Ηθοποιός – μουσικός επί σκηνής: Ιάσων Αλυ. Στις 18.00.

Το Παράρτημα Τριφυλίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας σάς προσκαλεί σε εκδηλώσεις με αφορμή το βιβλίο «Μαρία Κάλλας – Ζώντας μόνο για την τέχνη» με τη συγγραφέα Δέσποινα Μπογδάνη-Σουγιούλ. Σήμερα στις 11.00 στην Μπρίσκειο Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων και στις 17.00 στη Βιβλιοθήκη Adult picture book Club, ενώ αύριο, Κυριακή, στις 11.00, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου.