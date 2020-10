Η πολιτιστική ατζέντα της Τρίτης

– Το MOMus παρουσιάζει τις εκθέσεις «Anthropause» και «Together, so far so close» με έργα που σχολιάζουν τη συνθήκη της καραντίνας και κατατέθηκαν από το κοινό στις σχετικές προσκλήσεις του Οργανισμού. Από τις 6 μ.μ. Αποθήκη Α και Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

– Η παράσταση «This is not Romeo & Juliet», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Αργύρη Πανταζάρα, παρουσιάζεται στο θέατρο «Πορεία». Ερμηνεύουν ο σκηνοθέτης και η Ελλη Τρίγγου. Στις 9 μ.μ. Τρικόρφων 3.

– Ενα διαδικτυακό αφιέρωμα στο ποιητικό έργο των Μαρίας Πολυδούρη, Μέλπως Αξιώτη, Μάτσης Χατζηλαζάρου και Μαντώς Αραβαντινού παρουσιάζει η Ελληνοαμερικανική Ενωση μέσα από τη σειρά μηνιαίων ποιητικών συναντήσεων «με τα λόγια (γίνεται)». Στις 7.30 μ.μ., στο hau.gr.

– Δεκατρείς ταινίες animation, δωρεάν και με ελληνικούς υπότιτλους, παρουσιάζει έως τις 31 Οκτωβρίου το Γαλλικό Ινστιτούτο. Στο ifcinema.institutfrancais.com/en/streaming/animation.

– Βασισμένη στον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή και στο σενάριο του Πιερ Πάολο Παζολίνι για την ομώνυμη ταινία, η παράσταση «Οιδίπους», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, ανεβαίνει στο θέατρο «Ακροπόλ». Παίζουν οι Μιχάλης Σαράντης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης. Στις 9 μ.μ. Ιπποκράτους 9-11.