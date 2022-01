Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου

Μια περιήγηση στα επιτεύγματα της εγχώριας χαρακτικής παραγωγής, μέσα από εκατόν πενήντα έργα, φιλοτεχνημένα από τουλάχιστον πενήντα Ελληνες καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, προσφέρει η έκθεση «Αποτυπώσεις της ελληνικής χαρακτικής», που εγκαινιάζει σήμερα στην Τεχνόπολη η γκαλερί Omicron. Στις 5 μ.μ., Πειραιώς 100.

Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Αλέκου Γαλανού, που μετέφερε στον κινηματογράφο ο Βασίλης Γεωργιάδης, η παράσταση «Τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα απόψε στον Τεχνοχώρο Cartel, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη. Παίζουν οι Ερατώ Αγγουράκη, Δημήτρης Γαλάνης, Μάρα Ζαλώνη, Μάνος Καζαμίας κ.ά. Στις 9 μ.μ., Λεγάκη 7.

Τα σχήματα που διακρίθηκαν στις ακροάσεις του θεσμού «Ανοιχτές πλατφόρμες», και συγκεκριμένα το φωνητικό σύνολο Choir on the Stairs, το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar 4-tune, τη νεανική ορχήστρα Music Virus και το συγκρότημα Of Embla, παρουσιάζει απόψε το Μέγαρο Μουσικής. Στις 8 μ.μ., Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη.

Το πολυβραβευμένο έργο του Στέφανο Μασίνι «Η τριλογία των Λήμαν Μπράδερς» κλείνει τον κύκλο του στο θέατρο Ιλίσια, με δύο τελευταίες παραστάσεις σήμερα και αύριο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Παίζουν οι Μάκης Παπαδημητρίου, Αργύρης Ξάφης, Μιχάλης Οικονόμου. Στις 8.30 μ.μ. (Κυριακή 7 μ.μ.), Παπαδιαμαντοπούλου 4.

Η ομαδική έκθεση «Glory Days», με έργα που καλούνται να αποτυπώσουν συναισθήματα και αναμνήσεις που πηγάζουν από τη νοσταλγία του παρελθόντος και από τις παλιές «ένδοξες» ημέρες όπως τις οραματίζονται οι 32 συμμετέχοντες καλλιτέχνες, ολοκληρώνεται σήμερα στην γκαλερί Σκουφά. Από τις 10.30 μ.μ., Σκουφά 4.