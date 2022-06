Η πολιτιστική ατζέντα της Παρασκευής (10/06)

Η παράσταση «Ερωτευμένα άλογα» παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από την ομάδα νέων καλλιτεχνών με και χωρίς αναπηρία «Εν δυνάμει». Σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου. Στις 9 μ.μ., Ηρ. Πολυτεχνείου 32.

Eργα Θεοδωράκη, Κουρουπού, καθώς και παραδοσιακές ισπανικές μελωδίες περιλαμβάνει η συναυλία «Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα – Ενα ελληνικό μουσικό πορτρέτο», που παρουσιάζουν στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής η μεσόφωνος Αρτεμις Μπόγρη και ο πιανίστας Γιώργος Κωνσταντίνου. Στις 8.30 μ.μ., Συγγρού 364.

Με τον βιολιστή Ντάνιελ Χόουπ και το σύνολο Air Ensemble σε έργα μπαρόκ μουσικής συνεχίζεται απόψε το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής «Odessa Classics», που λόγω του πολέμου στην Ουκρανία φιλοξενείται στη Θεσσαλονίκη. Στις 9 μ.μ., Ροτόντα.

Η ατομική έκθεση του εικαστικού Aλμπερτ Eλεν με τίτλο «Works on Paper and a Sculpture», συνέχεια της παρουσίασης του έργου του στη Frieze New York τον περασμένο Μάιο, φιλοξενείται στην γκαλερί Gagosian στο Κολωνάκι. Από τις 11 π.μ., Αναπήρων Πολέμου 22.

Μια βραδιά γεμάτη ρηξικέλευθες ηχητικές περφόρμανς υπόσχεται στο κοινό του το Μίνι φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής που παρουσιάζουν στο Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου το βερολινέζικο CTM Festival και το Ινστιτούτο Γκαίτε. Από τις 9 μ.μ., Πειραιώς 260 (Η).

Οι Social Waste ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια χιπ χοπ συναυλία με μεσογειακές μουσικές αναφορές. Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 100.