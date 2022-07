Η πολιτιστική ατζέντα της Πέμπτης (14/07)

Η ατομική έκθεση της Ντέμπορα Σεγκούν με τίτλο «You keep going through it, I’m just coming back from it» και με έργα που αφηγούνται τις ιστορίες δυναμικών και ταυτόχρονα ευάλωτων πληθωρικών μαύρων γυναικών, εγκαινιάζεται στην γκαλερί Breeder. Στις 7 μ.μ., Ιάσονος 45.

Στο πλαίσιο της περιοδείας τους, η Αλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ανεβαίνουν στη σκηνή του Κηποθεάτρου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο για μια συναυλία με μερικά από τα αγαπημένα τραγούδια τους. Στις 9.30 μ.μ., Γεωργιάδου 1.

Οκτώ από τους καλύτερους χορευτές και χορεύτριες της ελληνικής χιπ-χοπ σκηνής επιστρατεύει ο χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης στο έργο του «Αξονες» που παρουσιάζεται από σήμερα στο Φεστιβάλ Αθηνών – Επιδαύρου. Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 260 (Δ).

Με τη σύμπραξη του σπουδαίου κλαρινετίστα Νικολά Μπαλντεϊρού και του πιανίστα Λορέντ Βαγκσάλ σε έργα του γαλλικού ρεπερτορίου ξεκινάει αύριο το 7ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του ιδρυτή του, μαέστρου και πιανίστα, Κορνήλιου Μιχαηλίδη. Στις 8.30 μ.μ., Οικία Μιχαηλίδη, Ανω Κουφονήσι.

Βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, η παράσταση «Το όνειρο ενός γελοίου» παρουσιάζεται στο Βεάκειο Θέατρο, σε σκηνοθεσία της Εφης Μπίρμπα και ερμηνεία της ίδιας και του Αρη Σερβετάλη. Στις 9.30 μ.μ., Ηρακλείου 13.

Η έκθεση του Γιώργου Κεβρεκίδη με τίτλο «Οταν απλώσουν τα κύματα… θα μπω ξανά να κολυμπήσω» εγκαινιάζεται στην γκαλερί Genesis. Στις 8.30 μ.μ., Χάρητος 35.