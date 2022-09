Ο δύσκολος χειμώνας της Ευρώπης: κορυφαίοι ομιλητές στο αυριανό Forum της «Κ»

Ζούμε ακόμη τις ξέγνοιαστες ημέρες: το Σαββατοκύριακο πολλοί από εμάς θα βρεθούν στις παραλίες, η θερμοκρασία διατηρείται ακόμη σε επίπεδα κοντά στους 28 με 30 βαθμούς και οι καλοκαιρινές αναμνήσεις είναι σχετικά κοντινές. Οσο κι αν ψύχρανε πρόσκαιρα ο καιρός την περασμένη εβδομάδα (με αποτέλεσμα ορεινές περιοχές της χώρας να δουν τις πρώτες αρνητικές θερμοκρασίες της χρονιάς), όλοι θέλουμε να σπρώξουμε τον χειμώνα που έρχεται όσο πιο πίσω γίνεται. Πιο βόρειες χώρες από τη δική μας παίρνουν ήδη μια γεύση από αυτό που έχουμε μπροστά μας: σήμερα, η θερμοκρασία στο Βερολίνο δεν θα ξεπεράσει τους 13 βαθμούς, στο Ελσίνκι τους 9, στη Στοκχόλμη τους 12, στο Παρίσι τους 16. Με λίγα λόγια, η μισή Ευρώπη έχει ήδη «χειμώνα» ή, τουλάχιστον, το είδος του χειμώνα που έχουμε σε ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Συζητώντας για ένα δύσκολο χειμώνα: κορυφαίοι δημοσιογράφοι και ένας συγγραφέας αύριο το απόγευμα στον Φάρο Κέντρου Πολιτισμού.

«Στο τέλος του τρέχοντος έτους, στην Ευρώπη είναι πιθανό να δούμε τον χειρότερο χειμώνα μετά εκείνον κατά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από το 1944 έως το 1945», σχολίαζε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο ειδικός σε θέματα ενέργειας του περιοδικού Time, Λέβελιν Κινγκ. Ο Economist τον έχει ήδη χαρακτηρίσει «χειμώνα της δυσαρέσκειας» – συνομολογείται από επιφανείς αναλυτές ότι σε λίγους μήνες θα υπάρχουν Ευρωπαίοι που θα υποχρεωθούν να επιλέξουν ανάμεσα στη ζεστασιά και σε λίγη θέρμανση…

Ο δημοσιογράφος των New York Times Ρότζερ Κοέν.

Γι’ αυτόν τον χειμώνα θα μιλήσουν αύριο, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο πλαίσιο του «Η Καθημερινή Forum», ένας συγγραφέας και τρεις κορυφαίοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων The New York Times και «Καθημερινή». Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συμπληρώνει επτά μήνες, την ενεργειακή κρίση να απειλεί την κοινωνική συνοχή και τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες της, τα ερωτήματα πληθαίνουν σε καθημερινή βάση. Πιο συγκεκριμένα, ο Ρότζερ Κοέν, ο οποίος αυτή την περίοδο ηγείται του γραφείου των New York Times στο Παρίσι, ο Στίβεν Ερλάνγκερ, αποδέκτης δύο βραβείων Πούλιτζερ και επικεφαλής διπλωματικός ανταποκριτής των New York Times στην Ευρώπη, ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης και ο διευθυντής της «Κ» Αλέξης Παπαχελάς θα αναλύσουν εκτενώς τις δραματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, σε μια συζήτηση που θα συντονίσει η δημοσιογράφος της «Κ» Ηλιάνα Μάγρα. Θα προλογίσουν οι Αχιλλέας Τσάλτας (πρόεδρος του The Democracy & Culture Foundation) και Αθανάσιος Ελλις (διευθυντής της αγγλικής έκδοσης της «Κ»). Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι δωρεάν, αλλά λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο eventora.gr/kathimerini.

Ο Στίβεν Ερλάνγκερ, διπλωματικός ανταποκριτής των NYT.

«Ευρώπη. Ο δυσκολότερος χειμώνας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο;», Παρασκευή 30/9, 17.00-18.30, Φάρος – Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.