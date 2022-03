Όσκαρ 2022: «Επίσημη έρευνα» από την Ακαδημία για το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ

Η ακαδημία των Όσκαρ «καταδικάζει» το χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, ενώ θα ξεκινήσει «επίσημη έρευνα» για το περιστατικό.

#BREAKING Academy ‘condemns’ and launches ‘formal review’ into Will Smith slap at Oscars pic.twitter.com/1USasufqsr

