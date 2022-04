Η Εύη Καλογηροπούλου και ο Γιώργος Μαζωνάκης πάνε στις Κάννες

Στην ανακοίνωση του επίσημου προγράμματος του 75ου Φεστιβάλ των Καννών, πέρα από πράγματα που γνωρίζαμε ήδη πως θα δούμε (βλέπε, επιστροφή του «Top Gun»), άλλα που μάθαμε με έκπληξη εκείνη τη στιγμή (ζόμπι ταινία του Χαζαναβίσιους), διαπιστώσαμε πως το φεστιβάλ θα έχει και έντονο ελληνικό αέρα.

Πέρα, όμως, από τη νέα ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, αυτή του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ που έχει γυριστεί στην Αθήνα, αλλά και τις ελληνικές συμπαραγωγές «Triangle of Sadness» και «Burning Days», άλλη μία ταινία «made in Greece» ήρθε να προστεθεί στο πρόγραμμα των Καννών.

Έτσι, στο φεστιβάλ της Γαλλικής Ριβιέρας το παρόν θα δώσει και η ταινία της Εύης Καλογηροπούλου «Στον Θρόνο του Ξέρξη». Στη μικρού μήκους ταινία που θα κάνει πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής του 75ου Φεστιβάλ των Καννών θα δούμε μεταξύ άλλων και τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε έναν αινιγματικό και αυτοβιογραφικό ρόλο, μιας και υπάρχει ασάφεια για το αν ο τραγουδιστής είναι άνθρωπος ή μηχανή ενώ επιστρέφει στο Πέραμα και τόπο εργασίας του πατέρα του, αντίστοιχα.

Πολλοί από εσάς πάντως μπορεί να έχετε δει μια πρώιμη εκδοχή της ταινίας με τίτλο «Ανήκω Σε Μένα», όπως αυτή προβλήθηκε στο φεστιβάλ «You and AI: Through the Algorithmic Lens» της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση που έλαβε χώρα πέρυσι στο Πεδίον του Άρεως.

Η Εύη Καλογηροπούλου. Φωτ.: © Έβαν Μαραγκουδάκης

Υπόθεση:

Στην εργασιακή δυστοπία των ναυπηγείων του Περάματος, η χρόνια απαγόρευση της σωματικής επαφής έχει μετατρέψει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις σε απόκοσμες προσομοιώσεις ενός καταπνιγμένου αισθησιασμού που υπερβαίνει τα ετεροκανονικά στερεότυπα της επιθυμίας. Με την υπόνοια ύπαρξης ενός πανταχού παρόντος, αλλά αόρατου ελεγκτικού μηχανισμού, ακολουθείται η αφήγηση του Γιώργου, του παλαιότερου εργάτη και υπεύθυνου στο ναυπηγείο, μέσα από την οποία σκιαγραφούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται σε μια οργουελιανή καθημερινότητα όπου το οπτικό υποτάσσει το συγκινησιακό.

Ο Γιώργος, μία φορά τον μήνα, κάνει τη διαδρομή από το Πέραμα στη Σαλαμίνα απέναντι. Τόσο ο ίδιος όσο και οι νέοι εργάτες κοιτάζουν μία το βουνό του Περάματος και μία απέναντι, χωρίς να ξέρουν τι να περιμένουν ή τι θα πρέπει να κάνουν.

Με τους: Γιώργο Μαζωνάκη, Άντζελα Μπρούσκου, Μυρτώ Κοντονή, Ξένια Ντάνια, Λορένζο Σαρζάν, Kevin Zans Ansong, Jordan Genidogan, Βασίλη Κουτσογιάννη

Σκηνοθεσία: Εύη Καλογηροπούλου

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγιωτάκου

Παραγωγός: Αμάντα Λιβανού

Διευθυντής Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης

Μουσική: Kid Moxie

Ήχος: Δημήτρης Δεμοιράκος, Λέανδρος Ντούνης

Σκηνικά: Εβελίνα Δαρζέντα, Άννα Ζώτου

Κοστούμια: Γεωργία Μπούρα

Εκτέλεση Παραγωγής: Neda Film

Μια παραγωγή του Onassis Culture