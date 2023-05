Το 76ο Φεστιβάλ των Καννών μέσα από δέκα ταινίες (και μία σειρά)

Με μία ανέμελη Κατρίν Ντενέβ σε ένα στιγμιότυπο από τα γυρίσματα της ταινίας «La Chamade» (1968) του Αλέν Καβαλιέ, μας «καλωσορίζει» μέσα από την αφίσα του το Φεστιβάλ των Καννών για 76η χρονιά. Στη Γαλλική Ριβιέρα το κόκκινο χαλί έχει ήδη στρωθεί για να υποδεχθεί την αφρόκρεμα της έβδομης τέχνης που θα παρελάσει εκεί μέχρι τις 27 Μαΐου.

Πρόεδρος της φετινής επιτροπής του φεστιβάλ θα είναι ο Ρούμπεν Έστλουντ, ο Σουηδός σκηνοθέτης που πέρυσι απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα με το καυστικό «Τρίγωνο της Θλίψης». Στο πάντα πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ των Καννών θα δούμε φέτος από ανερχόμενα ονόματα μέχρι βετεράνους του αμερικανικού σινεμά. Μάλιστα, μετά το περσινό ειδικό αφιέρωμα στον Τομ Κρουζ με αφορμή την προβολή του «Top Gun: Maverick», οι Κάννες φέτος ετοιμάζονται να χειροκροτήσουν όρθιες για τη συνολική προσφορά τους τον Χάρισον Φορντ και τον Μάικλ Ντάγκλας, μιας και οι δύο ηθοποιοί θα λάβουν τιμητικούς Χρυσούς Φοίνικες.

Κινηματογραφικοί κύκλοι όπως αυτός του «Ιντιάνα Τζόουνς» αλλά και του σκηνοθέτη Κεν Λόουτς θα κλείσουν, άλλοι τώρα θα ανοίξουν (η Σενεγαλέζα σκηνοθέτρια Ραμάτα Τουλάγιε-Σι ετοιμάζεται να παρουσιάσει το ντεμπούτο της «Banel et Adama») και φυσικά όσοι βρεθούν στις Κάννες αυτές τις μέρες θα δουν πρώτοι μερικές από τις ταινίες που θα απασχολήσουν τον κινηματογραφικό κόσμο τους προσεχείς μήνες.

Εμείς περπατάμε νοητά το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών, επιλέγοντας δέκα συν μία πολυαναμενόμενες πρεμιέρες από αυτό.

Η ταινία που θα ανοίξει το φεστιβάλ μπορεί να είναι εκτός διαγωνιστικού τμήματος, πάντως, σε αυτή θα δούμε τον Τζόνι Ντεπ στον πρώτο μεγάλο ρόλο του μετά την πολυσυζητημένη δικαστική διαμάχη που είχε πέρυσι με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ. Το δράμα εποχής της Γαλλίδας Maïwenn αφηγείται την ιστορία της Μαντάμ ντι Μπαρί, ερωμένης του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΕ’.

Αφού ο Αμερικανός σκηνοθέτης στιλιζάρισε κάθε απίθανη περιπέτεια των γήινων, τώρα ετοιμάζεται να το κάνει… και με τους εξωγήινους. Το έτος είναι 1955 και ένα σχολικό συνέδριο στην ομώνυμη πόλη της ταινίας θα φιλοξενήσει όπως φαίνεται και απρόσκλητους καλεσμένους από το διάστημα που τελικά θα την οδηγήσουν σε καραντίνα (άουτς). Για να μην γεμίσουμε όλο το υπόλοιπο άρθρο με ονόματα, σας αφήνουμε να δείτε στο τρέιλερ το όπως πάντα λαμπερό καστ του Άντερσον (που αυτή τη φορά ίσως και να είναι μεγαλύτερο από ποτέ).

«The Old Oak» (Κεν Λόουτς)

Μια σπουδαία καριέρα θα ολοκληρωθεί αυτές τις μέρες στις Κάννες, μιας και το «The Old Oak» που θα προβληθεί στο διαγωνιστικό μέρος θα είναι σύμφωνα με τον Κεν Λόουτς η τελευταία του ταινία. Ο Βρετανός σκηνοθέτης που δεν σταμάτησε ποτέ να προσεγγίζει με ρεαλισμό την εργατική τάξη, ταξιδεύει για τις ανάγκες της νέας του ταινίας σε μία πόλη της βόρειας Αγγλίας στην οποία, ένας πρώην ανθρακωρύχος και νυν ιδιοκτήτης της παμπ «Old Oak» κρατά το τιμόνι όχι μόνο του μέρους-σημείου συνάντησης των ντόπιων, αλλά κι αυτό που θα προσπαθήσει να αγκαλιάσει κάποιους πρόσφυγες που θα καταφθάσουν από τη Συρία.

Με έναν Χρυσό Φοίνικα ήδη στη συλλογή του για το «Shoplifters» το 2018, ο Ιάπωνας σκηνοθέτης διεκδικεί πάλι το μεγάλο βραβείο των Καννών. Αυτή τη φορά, θα αφηγηθεί με την κάμερά του την ιστορία μιας μητέρας, η οποία αρχίζει να παρατηρεί μια παράξενη συμπεριφορά από τον γιο της και δεν θα αργήσει να ανακαλύψει πως αυτή πηγάζει από έναν δάσκαλό του.

«The Zone of Interest» (Τζόναθαν Γκλέιζερ)

Το 2013 όλοι έπιναν νερό στο όνομα του Τζόναθαν Γκλέιζερ για το απόκοσμο «Under The Skin». Ακριβώς δέκα χρόνια μετά και χωρίς άλλη ταινία στο ενδιάμεσο, ο Βρετανός σκηνοθέτης διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα με το «The Zone of Interest». Η ταινία γυρίστηκε στο Άουσβιτς και σε αυτή θα δούμε την ιστορία ενός Ναζί που ερωτεύεται τη σύζυγο του επικεφαλής του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Κρίστιαν Φρίντελ (από το τηλεοπτικό «Babylon Berlin») και η Σάντρα Χιούλερ, που απολαύσαμε στο «Τόνι Έρντμαν».

Ένας παλιός γνώριμος του φεστιβάλ επιστρέφει στις Κάννες. Μετά από τις συνεργασίες τους στο «Safe», το «Far From Heaven» και το «Moonstruck» ο Τοντ Χέινς ξανασυναντά την Τζούλιαν Μουρ που εδώ έχει στο πλευρό της τη Νάταλι Πόρτμαν. Η δεύτερη υποδύεται μία ηθοποιό που προσπαθεί να ενσαρκώσει την πρώτη κι έτσι θα βουτήξει στο παρελθόν της ηρωίδας.

«Killers of the Flower Moon» (Μάρτιν Σκορσέζε)

Έχουν περάσει 47 χρόνια από όταν ο Σκορσέζε «σήκωνε» τον Χρυσό Φοίνικα για τον «Ταξιτζή» και 37 από όταν βρέθηκε στην Κρουαζέτ με το «Μετά τα Μεσάνυχτα». Παρότι εκτός διαγωνιστικού τμήματος, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στις Κάννες με μία από τις πλέον πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Τέσσερα χρόνια μετά τον επικών διαστάσεων «Ιρλανδό», ο Νεοϋορκέζος δίνει για έβδομη φορά τα χέρια με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και για ενδέκατη (!) με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο για να πάει πίσω στη δεκαετία του 1920 και την Οκλαχόμα. Εκεί που τα κοιτάσματα πετρελαίου άρχισαν να πλουτίζουν την περιοχή, όσο ινδιάνικες φυλές θανατώνονταν και το FBI γεννιόταν. Συν τοις άλλοις, το «Killers of the Flower Moon» θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε διάρκεια ταινία του Σκορσέζε, που με 3 ώρες και 26 λεπτά είναι μόλις τρία λεπτά μικρότερη από τον «Ιρλανδό».

«Indiana Jones and the Dial of Destiny» (Τζέιμς Μάνγκολντ)