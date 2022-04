5 πράγματα που κρατάμε από το φετινό Coachella

Μετά από δύο χρόνια υποχρεωτικής απουσίας, το Coachella, το μουσικό φεστιβάλ που κάθε χρόνο συγκεντρώνει στην έρημο του Ίντιο της Καλιφόρνια μερικά από τα crème de la crème ονόματα της μουσικής βιομηχανίας που «συμβαίνουν τώρα», επέστρεψε όσο δυναμικά απαιτούνταν.

Η φετινή διοργάνωση λαμβάνει χώρα σε δύο τριήμερα: 15-17 Απριλίου και το επαναληπτικό 22-24 Απριλίου, με ένα line up-καθρέφτη του πρώτου.

Μπορεί να γνωρίζαμε ήδη από πέρυσι τα περισσότερα ονόματα που θα εμφανιστούν στη σκηνή του Coachella, μιας και κρατήθηκε το line up της περσινής διοργάνωσης που δεν κατάφερε να γίνει, όμως δεν έλειπαν και οι εκπλήξεις αλλά και οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Ο Κάνιε Γουεστ, αφού αποκλείστηκε από τη φετινή τελετή των Βραβείων Γκράμι αλλά και από το Instagram, μετά από ένα παρατεταμένο του παραλήρημα στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αποφάσισε να αποσυρθεί μόνος του από το καλιφορνέζικο φεστιβάλ, 11 ημέρες πριν τη διεξαγωγή του.

Η διοργάνωση με γρήγορα αντανακλαστικά αναπλήρωσε τον Γουέστ με ένα επίσης πρώτης γραμμής όνομα που δεν ήταν άλλο από τον Weeknd, με guest στην εμφάνισή του το house ντουέτο των Swedish House Mafia.

Σε άλλα ευχάριστα και απροσδόκητα νέα, στο line up του Coachella είχαμε μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής, αυτή των Arcade Fire, που προθέρμαναν το έδαφος για τη δισκογραφική επιστροφή τους που βρίσκεται προ των πυλών.

Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν το Coachella περισσότερο ως μια «κοσμική» συνάντηση παρά ως ένα στιβαρό μουσικό φεστιβάλ. Όχι απαραίτητα άδικα, μιας και όσα συμβαίνουν κάτω και γύρω από τη σκηνή θυμίζουν πιο πολύ έναν μικρό «ινσταγκραμικό» παράδεισο, με πρωταγωνιστές καπέλα, γυαλιά, λουλούδια και σορτσάκια που αναζητούν το #indiesleaze ταγκ τους.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν κι εκείνα που συνέβησαν πάνω στη σκηνή το πρώτο τριήμερο του φετινού Coachella και θα κάνουν τον μουσικό τύπο να ανατρέχει σε αυτά ξανά και ξανά -άλλωστε μιλάει ασταμάτητα για αυτά ήδη.

Ό,τι πιάνει η Μπίλι Άιλις γίνεται χρυσός. Και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς ούτε εδώ. Η εμφάνιση της 20χρονης ποπ σταρ-φαινόμενο ήταν προδιαγεγραμμένο ήδη «στα χαρτιά» πως θα ξεχωρίσει, μιας και έγινε η νεότερη headliner που έχει ανέβει ποτέ στη σκηνή του φεστιβάλ.

«Δε θα έπρεπε να είμαι headliner εδώ», είπε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της το Σάββατο 16 Απριλίου η Άιλις, με τη γνωστή αυθόρμητη παιδικότητα που έχει πάντα όταν μιλάει. Όλοι οι άλλοι φυσικά ήρθαν να τη διαψεύσουν, μιας και το 25 κομματιών σετ της απλά επισφράγισε πως ο θρόνος της ποπ της ανήκει.

Πέρα όμως από το να πρωταγωνιστήσει στη σκηνή σαρώνοντάς της ασταμάτητα, με ένα μπεζ φαρδύ t-shirt, τις επιγονατίδες της και τα χαρακτηριστικά της κοτσιδάκια, η μουσικός ανέβασε στη σκηνή και κάποιον που δεν περιμέναμε. Οι πρώτες χαρακτηριστικές νότες του «Feel Good Inc.» των Gorillaz ακούστηκαν και ο Ντέιμον Άλμπαρν με τον Κέλβιν Μέρσερ των De La Soul ανέβηκαν στη σκηνή. Κάτι που μας θύμισε τις ασύγκρητες συγκινήσεις των μεγάλων φεστιβάλ. Ακόμα κι αν κάποιοι νεότεροι…πέρασαν τον Ντέιμον Άλμπαρν για τον πατέρα της Μπίλι Άιλις. «Ok, zoomer».

The Weeknd performed ‘hurricane’ at Coachella and the transition is everything 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/J9wjZe1exi

— jillian 💥👁 (@TheAfterHoursXO) April 18, 2022