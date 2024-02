Grammys: Γυναικεία υπόθεση τα φετινά βραβεία – Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε Ιστορία

Οι γυναίκες είχαν την τιμητική τους στα φετινά Grammys, με τις Τέιλορ Σουίφτ, Μπίλι Αϊλις, SZA και Μάιλι Σάιρους να φεύγουν «φορτωμένες» με βραβεία.

Η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε Ιστορία ως η πρώτη που κερδίζει το άλμπουμ της χρονιάς για τέταρτη φορά.

Η 34χρονη ξεπέρασε, με τον νέο αυτό θρίαμβο για το άλμπουμ της «Midnights», τρεις θρύλους της παγκόσμιας μουσικής, τους Στίβι Γουόντερ, Πολ Σάιμον και Φρανκ Σινάτρα– οι οποίοι έχουν κερδίσει τρεις φορές το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς.

📹 | Celine Dion presents Taylor Swift with Album of the Year at the 2024 #GRAMMYs pic.twitter.com/fr7iCi1l78 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) February 5, 2024

Παρέλαβε το βραβείο από τη Σελίν Ντιόν, η οποία έκανε εμφάνιση – έκπληξη στα βραβεία, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

«Θα ήθελα πολύ να σας πω ότι αυτή είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Ωστόσο, νιώθω επίσης ευτυχισμένη κάθε φορά που ολοκληρώνω ένα τραγούδι. Για εμένα βραβείο είναι η δουλειά μου. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω κάνω αυτό», δήλωσε μπροστά στο κοινό της που την αποθέωνε.

Νωρίτερα, ενώ παραλάμβανε το βραβείο για το καλύτερο ποπ άλμπουμ, αστειεύτηκε: «Εντάξει, αυτό είναι το 13ο Grammy μου, που είναι ο τυχερός μου αριθμός, δεν ξέρω αν σας το έχω πει ποτέ αυτό». Η Σουίφτ αξιοποίησε το βήμα των Grammys για να ανακοινώσει την κυκλοφορία του νέου, 11ου άλμπουμ της, The Tortured Poets Department, στις 19 Απριλίου.

Taylor Swift announces her new album ‘The Tortured Poets Department’ at the #Grammys. pic.twitter.com/uKCXm5RQbj — Variety (@Variety) February 5, 2024

Η Μάιλι Σάιρους κέρδισε τα δύο πρώτα της Γκράμι, για την ηχογράφηση της χρονιάς και την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία για το Flowers.

«Πραγματικά ελπίζω αυτό να μην αλλάξει τίποτα, καθώς η ζωή μου ήταν όμορφη χθες», είπε κατά τη διάρκεια της επινίκιας ομιλίας της. «Δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κανέναν, ίσως βέβαια έχω ξεχάσει να φορέσω εσώρουχα» πρόσθεσε.

“I just won my first Grammy!!” – Miley Cyrus at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/MJnrj9qSie — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Ta highlights

Στον Jay-Z απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Dr. Dre παγκόσμιας επιρροής για τα επαγγελματικά του επιτεύγματα. Στην ομιλία του, άφησε αιχμές για τον θεσμό των Grammy και για την ασυνεπή στάση τους απέναντι στους μαύρους καλλιτέχνες. «Απλώς λέω πως θέλουμε να το κάνετε σωστά», είπε.

Φωτ.: REUTERS/David Swanson

Η Τρέισι Τσάπμαν εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά από το 2009 μαζί με τον Luke Combs – ο οποίος είχε διασκευάσει με μεγάλη επιτυχία πέρυσι το κομμάτι της Fast Car. «Ηταν το αγαπημένο μου τραγούδι πριν καν μάθω τι είναι το αγαπημένο τραγούδι», δήλωσε ο ίδιος.

Tracy Chapman and Luke Combs – Fast Car#GRAMMYs pic.twitter.com/WWztcov2tJ — Craig R. Brittain (@RealBrittain) February 5, 2024

Η Τζόνι Μίτσελ, που κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο φολκ τραγούδι, έκανε σημαντική πρωτιά εμφανιζόμενη στη σκηνή των Γκράμις για πρώτη φορά στην ηλικία των 80 χρόνων. Προλογίζοντας την εμφάνισή της, η Μπράντι Καρλάιλ την αποκάλεσε «μία από τις πιο επιδραστικές και συναισθηματικά γενναιόδωρες δημιουργούς στην ιστορία της ανθρωπότητας».

Congratulations to Joni, @brandicarlile, members of the Joni Jam, and the entire Joni family as AT NEWPORT takes home the GRAMMY for Best Folk Album! A remarkable 10th win for Joni—can’t wait for her performance tonight! Photos by Emma McIntyre pic.twitter.com/byftS7YU3S — Joni Mitchell (@jonimitchell) February 5, 2024

Οι μεγάλοι νικητές

Αλμπουμ της χρονιάς

Taylor Swift – Midnights

Καλύτερη ηχογράφηση

Miley Cyrus – Flowers

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Victoria Monét

Τραγούδι της χρονιάς

Billie Eilish – What Was I Made For? from Barbie

Φωτ.: REUTERS/David Swanson

Καλύτερο pop φωνητικό άλμπουμ

Taylor Swift – Midnights

Καλύτερο R&B τραγούδι

SZA – Snooze

Καλύτερο country άλμπουμ

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

Καλύτερη pop σόλο εμφάνιση

Miley Cyrus – Flowers

Καλύτερο progressive R&B άλμπουμ

SZA – SOS

Η SZA παραλαμβάνει το βραβείο του καλύτερου R&B για το τραγούδι Snooze – Φωτ.: REUTERS/Mike Blake

Καλύτερη R&B εμφάνιση

Coco Jones – ICU

Καλύτερο folk άλμπουμ

Joni Mitchell – Joni Mitchell at Newport (Live)

Παραγωγός της χρονιάς

Jack Antonoff

Καλύτερο pop ντουέτο

SZA featuring Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

Βραβείο Dr.Dre παγκόσμιας επιρροής

Jay Z

Πηγή: Guardian/BBC