Ξωτικά εναντίον δράκων με έπαθλο την… τηλεθέαση

Ο Ματ Σμιθ και η Εμα ντ’ Αρσι θα είναι ανάμεσα στους βασικούς πρωταγωνιστές του «House of the Dragon» του ΗΒΟ.

Ο πρώτος κύκλος του «Lord of the Rings: The Rings of Power» έχει, λέει, κοστίσει 462 (!) εκατομμύρια δολάρια. Για οκτώ επεισόδια. Η απλή διαίρεση ζαλίζει, καθώς μας βγάζει σχεδόν 60 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο, τη στιγμή που ολόκληρη η κινηματογραφική τριλογία του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον είχε μπάτζετ γύρω στα 250 εκατ. δολάρια.

Από την άλλη, αυτό ακριβώς το ποσό πλήρωσε η Amazon απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου τμήματος –όχι όλου– του τολκινικού έργου. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι πρόκειται για την ακριβότερη τηλεοπτική σειρά όλων των εποχών, ούτε και για το πόση ανυπομονησία υπάρχει ανάμεσα στους πολυάριθμους φαν του «Αρχοντα» για την κυκλοφορία της 2ας Σεπτεμβρίου.

Το Amazon, ωστόσο, δεν παίζει μόνο του στο σύμπαν της επικής φαντασίας. Το «Game of Thrones», η σειρά του HBO που οδήγησε το είδος σε πολύ πιο κυνικά, μεσαιωνικά μονοπάτια, μπορεί να ολοκληρώθηκε τυπικά το 2019, όμως κανείς δεν πίστεψε πως θα έλειπε για πολύ από το προσκήνιο.

Πράγματι, στις 21 Αυγούστου οι «πιστοί» της σειράς θα επιστρέψουν στον κόσμο του Γουέστερος (σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» στην Ελλάδα θα το δούμε αποκλειστικά στη Vodafone TV) με τα 10 επεισόδια του «House of Dragon», το οποίο θα μας αφηγηθεί την συναρπαστική –και αρκούντως αιματηρή– ιστορία του οίκου Ταργκάριεν.

Κι εδώ το μπάτζετ είναι πελώριο, γύρω στα 20 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο, ειδικά αν λάβει κανείς υπ’ όψιν πως οι τελευταίες φαντασμαγορικές σεζόν του «GoΤ» δεν ξεπέρασαν τα 15 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο.

Εκτός του προφανούς ανταγωνισμού, υπάρχει κάτι κοινό ανάμεσα στις δύο επερχόμενες σειρές που ανησυχεί το κοινό τους – το οποίο παρεμπιπτόντως είναι πάνω κάτω το ίδιο. Οι βασικοί συντελεστές τους (δημιουργοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί), πέραν ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που γνώρισαν στις ορίτζιναλ εκδοχές των αντίστοιχων μύθων.

Επιπλέον, οι ίδιοι οι χαρακτήρες είναι στη συντριπτική πλειονότητά τους καινούργιοι, δεν έχουν «δέσιμο» με τους θεατές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, ωστόσο σημαίνει πως το κάθε σύνολο πρέπει ουσιαστικά να κριθεί εξαρχής· ταυτόχρονα, οι νέες εκδοχές είναι αδύνατο να αποφύγουν τις συγκρίσεις με τα παλιά και αγαπημένα.

Η εξίσωση μοιάζει περίπλοκη, όμως στον κόσμο της σύγχρονης διαδικτυακής τηλεόρασης δεν υπάρχει καιρός για δισταγμούς. Ξωτικά και δράκοι θα αναμετρηθούν (επί της οθόνης) μέχρι τέλους.