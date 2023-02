Από το «The Sopranos» μέχρι το «The Last of Us»: Τα «κρυφά» μηνύματα στους τίτλους αρχής

Η Κάρι Μπράντσο περπατάει σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης φορώντας ένα αμάνικο μπλουζάκι και φούστα με τούλι – ξαφνικά βρέχεται με νερό από διερχόμενο λεωφορείο. Ο Τόνι Σοπράνο οδηγεί στο Νιου Τζέρσεϊ με ένα τσιγάρο στο στόμα. Μια ομάδα από επιχειρηματίες χωρίς πρόσωπο πέφτει από τον ουρανό προσπερνώντας ουρανοξύστες και διαφημιστικές πινακίδες. Ενας τεράστιος χάρτης δείχνει ολόκληρο το Γουέστερος. Αυτές είναι μερικές από τις σκηνές έναρξης δημοφιλών τηλεοπτικών σειρών από παλαιότερες δεκαετίες μέχρι σήμερα, που εντυπωσίασαν κοινό και εργαζόμενους της μικρής οθόνης.

Η σπουδαία τηλεόραση μένει αξέχαστη στο μυαλό, όπως και οι τίτλοι αρχής τηλεοπτικών προγραμμάτων. Κι ενώ πλέον δεν υπάρχουν πολλά που να αφιερώνουν ενάμιση λεπτό για να παρουσιάσουν όλους τους ηθοποιούς και συντελεστές πριν από κάθε επεισόδιο, σειρές όπως ο δεύτερος κύκλος επεισοδίων του «The White Lotus» με την εναρκτήρια σεκάνς διάρκειας 90 δευτερολέπτων, είναι γεμάτες μεταφορές και λίγα στοιχεία που προμηνύουν την εξέλιξη της πλοκής. Αυτό το γεγονός μαζί με το θεματικό τραγούδι, αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και βοήθησε στη δημοφιλία του βραβευμένου αμερικανικού πρότζεκτ.

Στο πολυβραβευμένο «Succession» του HBO παρακολουθούμε ένα μοντάζ από φωτογραφίες και βίντεο της οικογένειας Ρόι ενώ ακούγεται το -βραβευμένο με Emmy- μουσικό θέμα του Νίκολας Μπρίτελ. Στο δυστοπικό δράμα της Apple+ «Severance», βλέπουμε ψυχεδελικό animation το οποίο από μόνο του αποτελεί έργο τέχνης.

Παρά την παρουσία του κουμπιού «παράβλεψη εισαγωγής», το οποίο οι συνδρομητές πατούν 136 εκατομμύρια φορές την ημέρα σύμφωνα με το Netflix, οι σεκάνς με τους τίτλους αρχής έχουν αρχίσει να μην παραλείπονται πια από τους θεατές.

Καθώς η ποσότητα σειρών αυξάνεται με ραγδαία ταχύτητα, οι δημιουργοί και τα δίκτυα επιθυμούν τα προϊόντα τους να ξεχωρίζουν. Τα 60 δευτερόλεπτα στην αρχή ενός επεισοδίου δίνουν τον τόνο και συνήθως μας προετοιμάζουν για τον κόσμο στον οποίο πρόκειται να «εισέλθουμε».

Η περίπτωση του «The Last of Us»

Όσον αφορά την περίπτωση της σειράς «The Last of Us» η οποία έκανε πρεμιέρα τον προηγούμενο μήνα, ο κόσμος αυτός αφορά ένα μετα-αποκαλυπτικό τοπίο που καταστράφηκε από μια μυκητιακή λοίμωξη μετατρέποντας τον πληθυσμό σε πλάσματα που μοιάζουν με ζόμπι. Το περιβάλλον είναι γνώριμο από το ομότιτλο βιντεοπαιχνίδι, αλλά για εκείνους που δεν έχουν παίξει ποτέ, οι τίτλοι αρχής δίνουν μερικά στοιχεία γι’αυτό που θα ακολουθήσει.

Για παράδειγμα, κατά μήκος της οθόνης υπάρχουν πλάνα διαφορετικών τύπων μύκητα, ένας μικρόκοσμος του φυσικού μας κόσμου που δέχεται όλα όσα έρχονται – όμορφα αλλά και ολέθρια. Αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά, θα δει ότι οι μύκητες μεταμορφώνονται σε χάρτη της Αμερικής, ένα πρόσωπο που ουρλιάζει ή δύο ανθρώπινες φιγούρες: σημάδια ελπίδας στο σκοτάδι.

Το εναρκτήριο κλιπ χρησιμοποιεί την ίδια μουσική με αυτή του παιχνιδιού που δημιούργησε ο Γκουστάβο Σανταολάλα, αλλά εκτός από τη μουσική, ίδιο παραμένει και το λογότυπο. Λίγες ώρες μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, οι θαυμαστές έσπευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την πλατφόρμα του Reddit για να αναλύσουν τους τίτλους αρχής.

Το βίντεο με τους τίτλους αρχής του «The Last of Us» έχει ήδη συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο αναπαραγωγές (views) στο YouTube, ωστόσο υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να φτάσουν τις 42 εκατ. αναπαραγωγές της εισαγωγής του «Game of Thrones». Η εταιρεία που δημιούργησε τα intros των δύο σειρών, είναι η ίδια με αυτή που κερδίζει τα εύσημα για προγράμματα όπως τα: «The Crown», «Westworld», «His Dark Materials», «True Detective» και «Pachinko».

Δημιουργικότητα και επανάληψη θέασης

Όσο η τηλεόραση αποκτούσε μεγαλύτερη δύναμη ως Μέσο από το σινεμά, η δημιουργικότητα στις εναρκτήριες σεκάνς έγιναν περισσότερο κινηματογραφικές. H σειρά «The Sopranos» εγκαινίασε την εποχή της prestige τηλεόρασης, (με σειρές διεθνώς αναγνωρισμένες, υψηλής ποιότητας, πρωτοκλασσάτων σταρ και βέβαια αντίστοιχα υψηλού μπάτζετ).

Ωστόσο, όσο τεχνικά εντυπωσιακή είναι μια τέτοια σεκάνς, ο αριθμός που τις έχουμε παρακολουθήσει είναι εκείνος που την κάνει ανεξίτηλη στο μυαλό. Όπως για παράδειγμα έχει συμβεί σε πολλούς με τις σειρές «Gilmore Girls», «Baywatch» και «Friends».

Η καλοφτιαγμένη εισαγωγή μιας σειράς παρέχει μια αίσθηση άνεσης, όπως και μια πρώτη γεύση για τη συνέχεια. Όπως δηλώνουν γραφίστες που ασχολούνται με την τηλεόραση στο BBC: «Το περιεχόμενο της σειράς αλλάζει συνεχώς, οι χαρακτήρες πηγαίνουν και έρχονται. Αλλά οι τίτλοι αρχής είναι το ασφαλές λιμάνι, στο οποίο πάντα μπορεί ο θεατής να επιστρέφει όταν τα “νερά” της ιστορίας θολώνουν».

