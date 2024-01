Βραβεία Emmys: Ολα όσα θα θυμόμαστε από την 75η τελετή

Λάμψη, νοσταλγία και ο θρίαμβος του «Succession». Αν περιγράφαμε συνοπτικά την 75η τελετή απονομής των βραβείων Emmy, αυτές είναι μερικές από τις λέξεις που θα τη χαρακτήριζαν.

Την περασμένη Δευτέρα, ηθοποιοί και δημιουργοί τηλεοπτικών σειρών παρευρέθηκαν στο Peacock Theatre του Λος Αντζελες για τη μεγαλύτερη γιορτή της μικρής οθόνης. Και φέτος, το γεγονός ότι η εκδήλωση μεταφέρθηκε τέσσερις μήνες μετά την προγραμματισμένη διεξαγωγή της λόγω της ιστορικής διπλής απεργίας στο Χόλιγουντ, ήταν ακόμα μια αφορμή για ένα αξέχαστο σόου.

Οσον αφορά τις υποψηφιότητες, εκεί δεν υπήρχαν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η τελευταία σεζόν του «Succession», της δημοφιλούς σειράς του HBO, κυριάρχησε με συνολικά 27. Ακολούθησε, από το ίδιο δίκτυο, το «The White Lotus» με 24 υποψηφιότητες. Αλλα, πολύ αγαπημένα προγράμματα που προτάθηκαν σε σημαντικές κατηγορίες ήταν τα «Ted Lasso» (Apple TV), «The Crown» (Netflix), «Better Call Saul» (Netflix) και «The Bear» (Hulu). Δύο από τις παραπάνω σειρές επικράτησαν με τις πιο πολλές νίκες, ωστόσο, μία ήταν εκείνη που έφυγε με «άδεια χέρια». Βραβείο κατάφερε να αποσπάσει και ο Ελτον Τζον στην κατηγορία «Καλύτερο Variety Special (live)». Ετσι, έγινε ο καλλιτέχνης που ανήκει στο κλαμπ EGOT, δηλαδή ανθρώπων που στη διάρκεια της πορείας τους κέρδισαν Emmy, Grammy, Οσκαρ και Τόνι βραβεία.

Ισα Ρέι. Φωτ. AP/Ashley Landis

Λάμψη στο κόκκινο χαλί

Το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου, λίγες μέρες μετά τις Χρυσές Σφαίρες, πολλοί αστέρες της τηλεόρασης περπάτησαν στο κόκκινο χαλί λίγο πριν την είσοδό τους στην αίθουσα της τελετής, μαγνητίζοντας για άλλη μια χρονιά τα βλέμματα φωτογράφων και προσκεκλημένων. Το μαύρο, το ασημί – μεταλιζέ και οι αποχρώσεις του κόκκινου πρωταγωνίστησαν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τις στυλιστικές επιλογές των σταρ, ενώ δεν έλειψαν και οι πιο ευφάνταστες εμφανίσεις όπως αυτές των Ισα Ρέι, Σιμόνα Ταμπάσκο, Χάνα Γουάντινγκχεμ και Ντόναλντ Γκλόβερ. Εκείνες όμως που έλαμψαν με την παρουσία τους ήταν η 90χρονη Τζοάν Κόλινς η οποία φόρεσε μια δημιουργία της Jenny Packham, η Αγιο Εντεμπίρι (The Bear) με φόρεμα Louis Vuitton και η Κέρι Ράσελ (The Diplomat) με τουαλέτα του οίκου Alexander Vauthier. Ανάμεσα στις χειρότερες εμφανίσεις, κατά γενική ομολογία, ήταν αυτή της Κάθριν Χαν (WandaVision).

Τζοάν Κόλινς. Φωτ. AP /Ashley Landis

Κάθριν Χαν. Φωτ. Richard Shotwell/Invision/AP

Οι μεγάλοι νικητές

Λίγα δευτερόλεπτα αφού τα φώτα του Peacock Theatre έσβησαν, o Αμερικανός ηθοποιός και κωμικός Αντονι Αντερσον ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει ένα μουσικό αφιέρωμα σε κλασικές σειρές παλαιότερων δεκαετιών. Παρόλο που η έναρξη ήταν λίγο υποτονική, δεν προκάλεσε αμηχανία όπως ο αμφιλεγόμενος μονόλογος του οικοδεσπότη στις Χρυσές Σφαίρες, Τζο Κόι.

Στο κομμάτι των βραβεύσεων ο θεσμός αποχαιρέτησε το «Succession» με τον καλύτερο τρόπο. Το τηλεοπτικό πρότζεκτ του Τζέσι Αρμστρονγκ κέρδισε έξι βραβεία μεταξύ των οποίων αυτό της Καλύτερης Δραματικής Σειράς και τα ερμηνευτικά που απέσπασαν οι ηθοποιοί Κίραν Κάλκιν (Ρόμαν Ρόι), Σάρα Σνουκ (Σιβόν Ρόι) και Μάθιου Μακφέιντεν (Τομ). Μάλιστα, επρόκειτο για την πρώτη φορά που οι δύο πρώτοι διακρίνονται στα Emmys. Ο Κάλκιν ήταν και ο πιο ευσυγκίνητος νικητής του σόου. Η κάμερα «έπιασε» τον ηθοποιό να αγκαλιάζει για πολλή ώρα τους συμπρωταγωνιστές του και στη συνέχεια να πετάει το σακάκι του επί σκηνής. Με δάκρυα στα μάτια, ευχαρίστησε τη σύζυγό του λέγοντας ότι θέλει να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Εξι βραβεία κέρδισε και το «The Bear» ως Καλύτερη Κωμική Σειρά, με τους Αγιο Εντεμπίρι, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ και Εμπον Μος Μπάκραχ να νικούν στις κατηγορίες που ήταν υποψήφιοι. Σε μια αναπάντεχη στιγμή και εν μέσω χειροκροτήματος για τη σπουδαία αυτή διάκριση, ο Εμπον Μπος Μπάκραχ μοιράστηκε ένα φιλί διαρκείας με τον σεφ και πρωταγωνιστή της σειράς, Μάτι Μάθεσον.

Μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς ήταν τα πέντε Emmys που απέσπασε η σειρά του Netflix «Beef», συμπεριλαμβανομένων αυτών για τους πρωταγωνιστές Αλι Γουόνγκ και Στίβεν Γιουν. Μάλιστα, η Γουόνγκ έγινε η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που τιμάται με Emmy για βασικό ρόλο.

Η Τζένιφερ Κούλιτζ έδωσε έναν από τους πιο όμορφους ευχαριστήριους λόγους στην τελετή όταν κέρδισε το Emmy Β’ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα για την ερμηνεία της στη σειρά «The White Lotus». Η Κούλιτζ, άρχισε να ευχαριστεί τον κόσμο – ακόμα και τους «κακούς ομοφυλόφιλους» που προσπαθούν να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα της στην ιστορία. Η ατάκα αυτή προέρχεται από επεισόδιο της δεύτερης σεζόν που έγινε viral στο διαδίκτυο και πλέον χρησιμοποιείται ως meme.

Ακόμα μια ευχαριστήρια ομιλία που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού για την αλήθεια της είναι αυτή της Νίσι Νας. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια κέρδισε για την ερμηνεία της στην crime μίνι σειρά του Netflix «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story». Αφού παρέλαβε το αγαλματίδιο, η ηθοποιός είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω εμένα. Για το γεγονός ότι πίστεψα στον εαυτό μου και έκανα όσα μου έλεγαν ότι δεν θα μπορούσα να καταφέρω. Θέλω να πω στον εαυτό μου να συνεχίσει».

Από τη λίστα των νικητών, ηχηρή απουσία ήταν αυτή της σειράς «Better Call Saul». Το τηλεοπτικό δράμα – πρίκουελ του «Breaking Bad» – που ολοκληρώθηκε με τον έκτο κύκλο επεισοδίων, είχε συνολικά 53 υποψηφιότητες Emmy και δεν κέρδισε σε καμία κατηγορία.

Τα αφιερώματα

Για να γιορτάσει τα 75 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση, ο θεσμός παρουσίασε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα γεμάτο στιγμές νοσταλγίας. Στη σκηνή εμφανίστηκαν μαζί 19 χρόνια μετά το πρώτο επεισόδιο, οι πρωταγωνιστές της μακροβιότερης ιατρικής σειράς, «Grey’s Anatomy». Οι Ελεν Πομπέο, Κάθριν Χάιγκλ, Τζάστιν Τσέιμπερς, Τζέιμς Πίκενς Τζ. και Σάντρα Γουίλσον είχαν ένα συγκινητικό reunion για να βραβεύσουν τον νικητή στην κατηγορία «Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Ταινία».

Κι ενώ ο φόρος τιμής σε εμβληματικές σειρές όπως το «Grey’s Anatomy», το «Cheers» και το «Martin» μας υπενθύμισε γιατί αγαπάμε την τηλεόραση, εκείνος στην αμερικανική sitcom από τη δεκαετία του 1950, «I Love Lucy», ενθουσίασε τους θεατές στην αίθουσα αλλά και όσους παρακολουθούσαν από το σπίτι. Η Νατάσα Λιόν («Poker Face») και η Τρέισι Ελις Ρος («Blackish») ένωσαν τις δυνάμεις τους για ένα ολιγόλεπτο σκετς.

In Memoriam

Από την τελετή, δεν θα μπορούσε να λείψει η ενότητα «In Memoriam» («Εις Μνήμην») η οποία τίμησε ηθοποιούς και άλλους καλλιτέχνες που το 2023 έφυγαν από τη ζωή. Ανάμεσά τους ήταν και οι Μάθιου Πέρι, Αϊριν Κάρα και Νόρμαν Ληρ. Το βίντεο με τα ονόματα και τις φωτογραφίες των εκλιπόντων συνόδευσε ο Τσάρλι Πουθ παίζοντας πιάνο με το ντουέτο The War and Treaty να ερμηνεύει μια διασκευή του «I’ll be there for you», τραγούδι των The Rembrandts που ακούγεται στους τίτλους αρχής του «Friends».