Αγιο Εντεμπίρι: Η νέα «βασίλισσα» της κωμωδίας που σάρωσε τα βραβεία σε τρεις διοργανώσεις

Κυριακή: να κερδίσω Χρυσή Σφαίρα.

Επόμενη Κυριακή: να κερδίσω Βραβείο των Κριτικών.

Δευτέρα: να κερδίσω βραβείο Emmy.

Φαντάζει τρελό, αλλά κάπως έτσι μοιάζει η τελευταία εβδομάδα στη ζωή της Αγιο Εντεμπίρι. Η ηθοποιός, που οι περισσότεροι από εμάς γνωρίσαμε ως φιλόδοξη σεφ στο πλευρό του Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ στο τηλεοπτικό «The Bear», ανταμείφθηκε και με το παραπάνω για την ερμηνεία της στη σειρά των FXP/Hulu. Αν κανείς μπορούσε λοιπόν να χαζέψει τη βιβλιοθήκη της, θα μπορούσε πλέον να δει σε αυτή μία Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Σειρά (Κωμωδία ή Μιούζικαλ), ένα Βραβείο της Ενωσης Κριτικών για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά, αλλά και ένα βραβείο Emmy για Β’ Γυναικείο Ρόλο σε Κωμική Σειρά.

Δεν θα σας αδικήσουμε αν ανήκετε σε αυτούς που «βραχυκυκλώνουν» με τις κατηγοριοποιήσεις των βραβείων και αν έχετε βρεθεί να αναρωτιέστε από πότε το «The Bear» βαφτίστηκε από καθέναν θεσμό εκεί έξω κωμωδία (ας αναγνωρίσουμε βέβαια τη σατιρική του διάθεση απέναντι στις υπερβολές του κόσμου της υψηλής γαστρονομίας). Πάντως, η Αγιο Εντεμπίρι φαίνεται να ξέρει ακριβώς πότε το κοινό της χρειάζεται το λεγόμενο «comic relief», δηλαδή την κωμική αποσυμπίεση, που θα σπάσει τον πάγο.

Μια «Ιρλανδή» από τη Βοστώνη

Η Αγιο Εντεμπίρι πήρε όλα τα σωστά ρίσκα, μια και ήδη στα 28 της χρόνια έχει υπηρετήσει την κωμωδία σχεδόν από κάθε πόστο. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Είναι άλλωστε πρώτα και κύρια κωμικός. Είναι όμως… και Ιρλανδή; Αυτό είναι το αστείο που από πέρυσι «διακινείται» ανάμεσα στους φαν της ηθοποιού, αφότου η Εντεμπίρι αστειεύτηκε –με ιρλανδική προφορά– στο μικρόφωνο του Letterboxd ότι πέρασε τέσσερις μήνες στην Ιρλανδία για να υποδυθεί… ένα γάιδαρο στα «Πνεύματα του Ινισέριν». Ο ρόλος φυσικά και δεν υπήρχε, ομοίως και η Εντεμπίρι δεν προέρχεται από το «Σμαραγδένιο Νησί», απλώς έκανε κάτι που αγαπά πολύ: αυτοσχεδίασε. Κάποιοι το πίστεψαν, κάποιοι άλλοι αποφάσισαν να διαιωνίσουν το αστείο, όπως ο λογαριασμός «Film In Dublin» που τη συνεχάρη για την BAFTA υποψηφιότητά της, και η ηθοποιός με τη σειρά της αναπαρήγαγε το σχετικό tweet με λεζάντα στα ιρλανδικά (δίκαιο). Για να μην ξεχνιόμαστε, η Αγιο Εντεμπίρι στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy φρόντισε να στείλει τους χαιρετισμούς της «στην Ντέρι, στον Κορκ, στο Κιλάρνεϊ, στο Δουβλίνο».

Απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα, μιας και η ηθοποιός γεννήθηκε πριν 28 χρόνια στη Βοστώνη, από γονείς με καταγωγή από τα Μπαρμπέιντος και τη Νιγηρία. Αγαπούσε πάντα να κάνει τους άλλους να γελούν, στην εφηβεία σκάρωνε αστείες ιστορίες στις οποίες έβαζε τον Τζέικομπ από το «Twilight» να τρώει χοτ ντογκ.

Σε αντίθεση με τη Σίντνεϊ, την ηρωίδα που υποδύεται στο «The Bear», η οποία έχει ένα σαφή στόχο που πρέπει να φέρει εις πέρας με στρατιωτική σχεδόν πειθαρχία, η Αγιο Εντεμπίρι δεν γνώριζε πάντως εξαρχής ότι ο κόσμος της κωμωδίας και της υποκριτικής θα την κέρδιζε. Οι δύο τους βέβαια μοιράζονται την ίδια άγνοια κινδύνου: όπως η Σίντνεϊ μια μέρα χτύπησε την πόρτα του -ακόμη- σαντουιτσάδικου στο Σικάγο για να πιάσει δουλειά, έτσι και η Αγιο Εντεμπίρι, ενώ σπούδαζε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ξεκίνησε να ζυμώνεται με ομάδες κωμικού αυτοσχεδιασμού – «Γιατί οι 16χρονοι είναι τρομακτικοί», όπως έχει πει αστειευόμενη (ή και όχι τόσο) στο Rolling Stone. Τότε πήρε μια απόφαση: θα έδινε στον εαυτό της δύο χρόνια να δει πώς θα τα πάει με την κωμωδία και, αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, θα επέστρεφε στα παιδαγωγικά.

Τελικά η Αγιο Εντεμπίρι πήρε όλα τα σωστά ρίσκα, μια και ήδη στα 28 της χρόνια έχει υπηρετήσει την κωμωδία σχεδόν από κάθε πόστο. Πήρε το βάπτισμα του πυρός με λίγο stand up και γρήγορα βρέθηκε μέσα στα δωμάτια των σεναριογράφων, να γράφει για σειρές όπως το sitcom «Sunnyside» αλλά και το «Dickinson» (στο οποίο συμμετέχει και ως ηθοποιός), που ανακάτεψε ξανά την τράπουλα της αφήγησης της ζωής της Εμιλι Ντίκινσον.

Την τύχη της τη δοκίμασε και στο animation, τόσο ως σεναριογράφος στο «Big Mouth» του Netflix αλλά και αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Μίσι. Δεν θα ήταν το μόνο voice over που έκανε, μια και έκτοτε η Εντεμπίρι έχει δώσει τη φωνή της σε πρότζεκτ όπως το «Spider-Man: Across The Spider-Verse», αλλά και στα Χελωνονιντζάκια και στο «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem». Η κωμική της φλέβα έχει χτυπήσει και στη μεγάλη οθόνη, με πιο προβεβλημένες από τις δουλειές που συμμετείχε έως τώρα το «Bottoms», από τις «υπόγειες» κωμικές επιτυχίες της χρονιάς που μας πέρασε.

«Yes, chef!»

Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ και Αγιο Εντεμπίρι, το πρωταγωνιστικό δίδυμο του «The Bear», σε στιγμές δόξας στα Emmy. Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Και ενώ όλες οι παραπάνω ενδείξεις θα ήταν αρκετές για να κατατάξουμε την Αγιο Εντεμπίρι κάτω από την ομπρέλα των «ανερχόμενων κωμικών», πριν από δύο χρόνια μπήκε για πρώτη φορά μέσα σε μία ρυπαρή κουζίνα του Σικάγο ως η νεαρή σεφ Σίντνεϊ και άφησε όλο το δραματικό της ταλέντο να ξετυλιχθεί.

Αν η δυναμική που φέρνει στο «The Bear» ο Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ μέσα από τον χαρακτήρα του Κάρμι βασίζεται σε μια συνεχή, νευρώδη ένταση που είναι παρούσα ακόμα και όταν δεν εκδηλώνεται, η Αγιο Εντεμπίρι με τη Σίντνεϊ έρχεται να γίνει το ερμηνευτικό γιανγκ στο γινγκ του Αλεν: το ατάραχο μα διαπεραστικό της βλέμμα προμηνύει κάθε αγωνία, επιτυχία ή αποτυχία, μα και κάθε αποφασιστική της κίνηση προσήλωσης προς τον στόχο: η Σίντνεϊ θέλει να γίνει κορυφαία σεφ. Και προσπαθεί να το κάνει πατώντας και τα δύο της πόδια στη γη.

Οπως και η Αγιο Εντεμπίρι, που σχεδόν χωρίς κανείς να το καταλάβει βρέθηκε να σαρώνει κάθε βραβείο που βρέθηκε στον δρόμο της. Δεν το πήρε πάνω της – ακόμα και στα «προσεχώς» της έχει μια ταινία που συμπρωταγωνιστεί με τον Τζον Μάλκοβιτς («Opus»). Αντιθέτως, είναι τόσο κουλ και τίμια που φρόντισε να ευχαριστήσει από τη σκηνή των Χρυσών Σφαιρών όλους εκείνους τους συνεργάτες της που απαντάνε «στα θεότρελα μέιλ της». Επειτα από τρία απανωτά βραβεία, φαίνεται πως θα έχουν πολύ περισσότερη δουλειά.