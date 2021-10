Στο ραντάρ διεθνών funds οι ελληνικές startups

To επενδυτικό κεφάλαιο LAUNCHub Ventures προσφάτως δημιούργησε ένα νέο επενδυτικό κεφάλαιο άνω των 70 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη επενδύσει στην ελληνική νεοφυή εταιρεία Ferryhopper, που έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για την κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Οι επενδύσεις στο επίκεντρο της πρώτης διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας Beyond 4.0.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκεται η Ελλάδα, με εκπροσώπους των funds να τονίζουν πως το οικοσύστημα αυτών των περιοχών γνωρίζει πλέον σημαντική άνοδο. «Η περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης είναι σε άνθηση», επισήμανε από το βήμα της πρώτης διεθνούς έκθεσης τεχνολογίας Beyond 4.0, η οποία πραγματοποιήθηκε στη ΔΕΘ Helexpo στη Θεσσαλονικη, η Μιρέλα Γιορντάνοβα, head of platform and community στο επενδυτικό κεφάλαιο LAUNCHub Ventures από τη Βουλγαρία, προσθέτοντας πως «ακόμη και μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού, όπως το Sequoia Capital αλλά και το επενδυτικό κεφάλαιο Accel, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν γραφεία σε αυτή την περιοχή».

Το LAUNCHub προσφάτως δημιούργησε ένα νέο επενδυτικό κεφάλαιο άνω των 70 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη επενδύσει στην ελληνική νεοφυή εταιρεία Ferryhopper, που έχει αναπτύξει μια πλατφόρμα για την κράτηση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. «Συνεχίζουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες στην Ελλάδα», ανέφερε η ίδια, τονίζοντας πως τώρα οι επιχειρηματίες δεν χρειάζεται να φύγουν στις ΗΠΑ για να αναζητήσουν κεφάλαια και να αναπτύξουν την ιδέα τους, καθώς κατά την ίδια πλέον στην Ευρώπη υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία αλλά και χρηματοδοτική στήριξη. «Συμφωνώ πως η Ευρώπη δεν είναι μια περιοχή με ομοιογένεια, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ, ωστόσο διαφωνώ με την άποψη πως η Ευρώπη δεν είναι ένα μέρος εύκολο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκτιμώ ότι πλέον υπάρχει μεγάλη προσφορά κεφαλαίων, ενώ αρκετοί ιδρυτές εταιρειών τεχνολογίας που σήκωσαν χρήματα πριν από κάποια χρόνια διατηρούν σημαντικές θέσεις σε αυτόν τον τομέα».

Στο ραντάρ όμως και επενδυτών που εστιάζουν σε νεοφυείς εταιρείες που προτείνουν λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη πόλεων βρίσκεται η Ελλάδα, όπως επισήμανε και στην «Κ» ο Hans van Houwelingen, εκπρόσωπος του UI Ventures, fund που έχει έδρα στην Ολλανδία και παρουσία στη Βουλγαρία. «Η Ελλάδα μας ενδιαφέρει και έχουμε ήδη λάβει αρκετές παρουσιάσεις (pitch decks) από ελληνικές εταιρείες. Προς το παρόν δεν έχουμε κάνει κάποια επένδυση στην Ελλάδα, αλλά είναι σίγουρα στο pipeline μας» εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως «η Ανατολική, η Κεντρική αλλά και η Νότια Ευρώπη έχουν ακόμη σημαντικό δρόμο να διανύσουν για την απολιγνιτοποίηση της οικονομίας τους. Οπότε υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες που έχουν ιδέες και εξετάζουν εάν μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις που δύνανται να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο».

Οσον αφορά τις εταιρείες unicorn (με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. δολ.), ο Σπύρος Αρσένης, συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds της ΕΤΕ, εξέφρασε την εκτίμηση πως μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια στην Ελλάδα θα έχουν αναδειχθεί κάποιες εταιρείες unicorn. «Υπάρχουν 1-2 εταιρείες που είναι κοντά να γίνουν unicorns», τόνισε. Στο μεταξύ, στην τροχιά για τη δημιουργία έξυπνων πόλεων εισέρχονται μικροί και μεγάλοι δήμοι της Ελλάδας, μέσα από ένα πακέτο 320 εκατ. ευρώ με πόρους που προέρχονται από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Οπως έγινε γνωστό στην έκθεση, 90 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα διατεθούν σε 16 δήμους της χώρας άνω των 100.000 κατοίκων και στον Δήμο Τρικκαίων, ενώ τα υπόλοιπα 230 εκατ. θα διανεμηθούν στους υπόλοιπους δήμους της χώρας, μέσω του ΕΣΠΑ.