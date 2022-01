Συνδρομητική τηλεόραση: Χρονιά ανακατατάξεων το 2022

Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις 42 χώρες όπου θα εγκαινιάσει την παρουσία της η Disney Plus, η streaming υπηρεσία της εταιρείας The Walt Disney. (AP)

Οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις των τελευταίων ετών αναμένεται να υπάρξουν κατά τη φετινή χρονιά στον κλάδο της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Χθες η Disney Plus, η streaming υπηρεσία της εταιρείας The Walt Disney, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της κατά το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα, που αποτελεί μία από τις 42 χώρες και τις 11 περιοχές όπου θα εγκαινιάσει την παρουσία της. Σε παράλληλο χρόνο, η συγχώνευση της Nova με τη Wind αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο τηλεοπτικό περιεχόμενο που προσφέρουν σήμερα ξεχωριστά οι δύο πάροχοι, ενώ τους προσεχείς μήνες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία της και η HBO Max, η συνδρομητική πλατφόρμα που ελέγχει η αμερικανική Warner Media του ομίλου AT&T.

Ειδικότερα η Disney Plus, όπως ανακοινώθηκε χθες, θα προσφέρει αποκλειστικό, πρωτότυπο παιδικό περιεχόμενο (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic) και γενικής ψυχαγωγίας. Σήμερα, μέσω της πλατφόρμας της Cosmote TV, διατίθεται το Disney Channel, με τα βλέμματα ενόψει του λανσαρίσματος του Disney Plus να είναι στραμμένα και στο ύψος της συνδρομής, η οποία –ενδεικτικά– διαμορφώνεται στα 8,99 ευρώ σε Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παγκοσμίως, η Disney Plus, που λανσαρίστηκε τον Νοέμβριο του 2019, έχει 118,1 εκατομμύρια συνδρομητές, καθώς αποτελεί την τρίτη επιλογή οπτικοακουστικού περιεχομένου μετά τη Netflix και την Amazon.

Στις νέες αφίξεις της φετινής χρονιάς ανήκει η άλλη συνδρομητική πλατφόρμα που ανήκει στη Warner Media, η HBO Μax, με τη Vodafone TV να προσφέρει σήμερα το οπτικοακουστικό περιεχόμενο της HBO. Η HBO Max διαθέτει πολύ πλουσιότερο περιεχόμενο, που περιλαμβάνει εκτός από τους τίτλους της HBO, πρόγραμμα των Warner Bros., DC, Cartoon Network, Turner Classic Movies κ.ά.

Νέα δεδομένα στον κλάδο αναμένεται να δημιουργήσει και η συγχώνευση της Nova με τη Wind.

Η Vodafone Ελλάδας βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Warner Media για την ένταξη της συνδρομητικής πλατφόρμας HBO Max στη Vodafone ΤV, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στη συνδρομητική τηλεόραση όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται διαρκώς.

Στόχος είναι να υιοθετηθεί το μοντέλο της ισπανικής θυγατρικής του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, που προσφέρει τη συνδρομητική πλατφόρμα HBO Max μέσω της Vodafone TV ως αποκλειστικός συνεργάτης της HBO στην Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόμενη αποκλειστική συνεργασία της Vodafone με την HBO δεν συνεπάγεται ότι το περιεχόμενο της αμερικανικής πλατφόρμας θα διατίθεται μόνο μέσω της συνδρομητικής τηλεόρασης του παρόχου. Θα είναι δηλαδή δυνατή η εξασφάλισή του ως αυτόνομο προϊόν.

Τους επόμενους μήνες η τράπουλα αναμένεται να ανακατευτεί ακόμη περισσότερο όσο προχωράει η συγχώνευση της Wind με τη Nova, υπό την «ομπρέλα» του ομίλου παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης United Group.

Η United Group, που παρέχει σε 40 εκατ. χρήστες την πλατφόρμα EON, δίνει έμφαση στη δημιουργία πρωτότυπων παραγωγών, επενδύοντας και στη δημιουργία τοπικού περιεχομένου στις χώρες που δραστηριοποιείται. Κατά το προσεχές διάστημα μένει να φανεί πώς θα αξιοποιήσει η United Group τη συνδρομητική τηλεόραση της Wind (Wind Vision) η οποία διαθέτει περίπου 80.000 συνδρομητές. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία πρώτου εξαμήνου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) απαριθμεί 1,1 εκατ. συνδρομητές στους οποίους δεν ανήκουν οι χρήστες διεθνών πλατφορμών (Netflix κτλ.). Από αυτούς, βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων, 578.800 συνδρομητές ανήκουν στην Cosmote TV, με τη Nova να διαθέτει 463.500 συνδρομητές, με τον αντίστοιχο αριθμό χρηστών της Vodafone TV να διαμορφώνεται σε 150.000.