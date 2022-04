Bank of China: Άνοιγμα στα επιχειρηματικά δάνεια στην Ελλάδα

Η επικεφαλής της Bank of China για την Ελλάδα, Λι Σου Πινγκ.

Να αυξήσει σημαντικά το χρηματοδοτικό της χαρτοφυλάκιο προς ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις σκοπεύει η Bank of China, της οποίας το ελληνικό γραφείο άνοιξε το 2019, αλλά εξαιτίας της πανδημίας αρχίζει να αναπτύσσεται τώρα. Για τον λόγο αυτό μάλιστα η Bank Of China θα παράσχει και υπηρεσίες matchmaking μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν είτε στο διμερές εμπόριο είτε σε από κοινού επενδύσεις στις δύο χώρες ώστε, όπου χρειάζεται, να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο συνεταίρο. Αυτό αποκάλυψε η Λι Σου Πινγκ, general manager & country head για την Ελλάδα της Bank of China, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Κ» κατά τις εργασίες του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και η ενέργεια εν γένει, όπως και μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια βρίσκονται επίσης στο πεδίο ενδιαφέροντός της. Ωστόσο, οι χρηματοδοτήσεις της Bank of China προς ελληνικού ενδιαφέροντος project, αλλά σε κινεζικές επιχειρήσεις, είναι ήδη σημαντικότατες. Περιλαμβάνουν πιστώσεις προς την Cosco Shipping για την υλοποίηση των επενδύσεων που έχει ήδη πραγματοποιήσει στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και συμμετοχή στα μεγάλα κοινοπρακτικά δάνεια του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος υλοποιεί επενδύσεις για την αναβάθμιση του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με τη Λι Σου Πινγκ, το εδώ γραφείο της τράπεζας σύντομα θα στελεχωθεί περαιτέρω, εφόσον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η πανδημία το επιτρέψει (υπενθυμίζεται πως η Κίνα διατηρεί αυστηρούς περιορισμούς στις διεθνείς μετακινήσεις εξαιτίας της πανδημίας) προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του business plan. Εκτίμησε, επίσης, ότι θα υπάρξει ώθηση στην οικονομία της χώρας μας, ιδιαίτερα στην πράσινη ενέργεια, στις υποδομές, στη ναυπηγική, στην πληροφορική και τη γεωργία, σημειώνοντας πως η Bank of China θα συμμετέχει σε αυτή την άνθηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο Φόρουμ των Δελφών ο πρέσβης της Κίνας Σιάο Τζουντσένγκ τόνισε πως το 2021 ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά 43,6% στα 12,15 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το 2019, οπότε βρισκόταν στα 8,46 δισ. Σημείωσε δε πως τα τελευταία χρόνια οι χώρες έχουν διευρύνει τη συνεργασία σε νέους τομείς, όπως οι υπηρεσίες υγείας, οι νέες και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η πληροφορική, το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πράσινη τεχνολογία και η καινοτομία.

Στην ίδια συζήτηση συμμετείχε και ο Γιου Ζενγκάνγκ, εκτελεστικός πρόεδρος του ΟΛΠ, ο οποίος επεσήμανε πως από το 2010, οπότε και η Cosco ανέλαβε την παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ, έως σήμερα που ελέγχει την πλειοψηφία όλου του ΟΛΠ, το λιμάνι ανέβηκε από την 93η θέση παγκοσμίως στην 29η, προσθέτοντας πως σε αυτά τα 12 χρόνια η κινεζική εταιρεία έχει επενδύσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη βελτίωση των υποδομών, ενώ απασχολεί άμεσα 3.000 άτομα και έμμεσα διαθέτει άλλες 10.000 θέσεις εργασίας σχετικές με τις λιμενικές υπηρεσίες. Από εδώ και πέρα έθεσε ως στόχο το λιμάνι να γίνει πιο φιλικό στο περιβάλλον, καθώς και να γίνουν ψηφιακές καινοτομίες.