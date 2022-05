Χρηματιστήριο: Μικρή πτώση και επιλεκτικές πωλήσεις

Ηπιες διακυµάνσεις και σταθεροποιητικές τάσεις εμφάνισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να παραμένει κάτω από τις 870 μονάδες, αναζητώντας νέες δυνάμεις.

Το υποτονικό κλίμα που κυριάρχησε για μία ακόμη συνεδρίαση στις διεθνείς αγορές –με τον Τζερόμ Πάουελ να δηλώνει πως η Fed θα προχωρήσει σε όσες αυξήσεις επιτοκίων χρειάζεται για να μειωθεί ο πληθωρισμός– δεν βοήθησε τους αγοραστές να βγουν «μπροστά», ενώ οι πωλητές στράφηκαν σε επιλεγμένους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης οι οποίοι τις προηγούμενες μέρες είχαν στηρίξει την αγορά.

Το επενδυτικό περιβάλλον δεν έχει διαφοροποιηθεί και οι αγορές φαίνεται ότι τηρούν στάση αναμονής, αναζητώντας θετικούς καταλύτες για να συνεχίσουν σε μια ανοδική αντίδραση, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services. Και στο εσωτερικό αναμένεται να συνεχιστούν οι ταλαντώσεις εντός του εκτιμώμενου εύρους των 830-900 μονάδων με εναλλαγές τίτλων στο προσκήνιο, όπως προσθέτει.

Πάντως, σύμφωνα με τους αναλυτές, μόνο εάν εδραιωθεί ένα θετικό μομέντουμ τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street, η συνέχιση της ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη είναι πιθανή µε στόχο τις 900 μονάδες – και ιδιαίτερα αν βελτιωθούν οι συναλλαγές.

Στα στατιστικά της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε πτώση της τάξης του 0,12% και έκλεισε στις 866,73 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 85,37 εκατ. ευρώ.

Για την περαιτέρω άνοδο της αγοράς χρειάζεται να εδραιωθεί θετικό κλίμα στα διεθνή χρηματιστήρια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,13% στις 2.081,22 μονάδες, ενώ με κέρδη 0,62% έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις 1.414,06 μονάδες χάρη και στο ράλι 7,27% που κατέγραψαν τα Πλαστικά Θράκης.

Από τα μη τραπεζικά blue chips, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν η Jumbo (+3,75%) και η ΕΛΒΑΛΧαλκόρ (+2,34%), ενώ άνοδο άνω του 1% κατέγραψαν Βιοχάλκο και Σαράντης. Στον αντίποδα, απώλειες 3,34% κατέγραψε η Coca-Cola και ακολούθησε με πτώση 2,32% η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και με απώλειες 1,14% η Aegean.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε πτώση 0,23% στις 565,33 μονάδες, με την Τράπεζα Πειραιώς να υποχωρεί κατά 1,65%, την Alpha Bank κατά 0,64% και τη Eurobank κατά 0,44%, ενώ ξεχώρισε η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 1,12%. Οπως σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε χθες οκτώ συνεδριάσεις συσσώρευσης και χρειάζεται σε πρώτη φάση μια κατοχύρωση των 871 μονάδων αν θέλει να δοκιμάσει το μεγάλο πρώτο χάσμα στη ζώνη των 890 μονάδων.

Ολα δείχνουν ότι θα έχουμε μια πιο καλή εικόνα μετά και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της MSCI στο τέλος του μήνα. Από την άλλη, μια κατοχύρωση των 861 μονάδων μπορεί να βγάλει και πάλι πωλητές. «Χρονικά πάντως για δεύτερη φορά βλέπουμε την αγορά να καθυστερεί και στην πτωτική κίνηση αλλά και στην ανοδική σε σχέση με τις ξένες αγορές», παρατηρεί ο αναλυτής.

Από την πλευρά του ο Πέτρος Στεριώτης, ανώτατο στέλεχος ΚΕΠΕΥ, επισημαίνει πως οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές συνεχίζουν να ταλανίζονται από δραματικά υψηλή διακυμανσιμότητα σε επενδυτικό περιβάλλον «sell in May and go away», που επηρεάζει μετοχές, ομόλογα και βιομηχανικά μέταλλα.

Οι διεθνείς εκτιμήσεις των εταιρικών περιθωρίων κέρδους ανά μετοχή για το επόμενο τρίμηνο υποβαθμίζονται λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής, το οποίο είναι απότοκο της ακριβότερης ενέργειας και του υψηλότερου κόστους νέου δανεισμού. Εν μέσω ανασφάλειας, κάποιοι προκρίνουν τα αξιόγραφα αμυντικών κλάδων και ενέργειας έναντι των αναπτυξιακών τίτλων, που συνοδεύονται από μεγαλύτερο beta στην πτώση, προσθέτει ο αναλυτής.