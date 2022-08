Ενίσχυση ευρωπαϊκών επενδύσεων στο φάρμακο

Το βλέμμα στραμμένο στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της και στην επιστροφή της παραγωγής πρώτης γραμμής φαρμάκων στην Ευρώπη έχει η φαρμακοβιομηχανία, ζήτημα που έχουν θέσει και ελληνικές εταιρείες, δεδομένης της υστέρησης επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων σε σύγκριση με τις ΗΠΑ αλλά και της πίεσης που δέχεται η Ευρώπη από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) σε μελέτη με τίτλο Τhe Pharmaceutical Industry in Figures, η Ευρώπη επένδυσε 39,6 δισ. ευρώ σε Ε&Α το 2020 με το ποσό να ανεβαίνει στα 41,5 δισ. ευρώ το 2021. Βάσει των στοιχείων, το 2020 η Γερμανία δαπάνησε 7,8 δισ. ευρώ, η Ελβετία 7,3 δισ. ευρώ και η Βρετανία 5,6 δισ. ευρώ, ενώ η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επένδυσε 102 εκατ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων το ίδιο διά-στημα, περισσότερα δηλαδή από την Πορτογαλία (90 εκατ. ευρώ), τη Ρουμανία (69 εκατ. ευρώ), τη Βουλγαρία (91 εκατ. ευρώ), την Κροατία (40 εκατ. ευρώ) κ.ά.

Παράλληλα, η παραγωγή φαρμάκου στην Ευρώπη έφτασε στα 286,6 δισ. ευρώ το 2020, με την Ελβετία να αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό φαρμάκων, παράγοντας φάρμακα αξίας 53,2 δισ. ευρώ ακολουθούμενη από την Ιταλία (34,3 δισ. ευρώ) αλλά και τη Γερμανία (32,3 δισ. ευρώ). Σε επίπεδα κάτω των 2 δισ. και συγκεκριμένα στο 1,6 δισ. ευρώ κινήθηκε το 2020 η παραγωγή στην Ελλάδα, ξεπερνώντας χώρες όπως η Αυστρία (1,4 δισ.), η Τσεχία (880 εκατ.), η Νορβηγία (1,4 δισ. ευρώ).

Οι δε εξαγωγές φαρμάκων από την Ελλάδα έφτασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, κινούμενες περίπου στα ίδια επίπεδα με την Τσεχία, ωστόσο στη χώρα μας το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε το 2020 ελλειμματικό κατά 344 εκατ. ευρώ.