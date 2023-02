Βαρύ το πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα προϊόντα «μαϊμού»

Ακριβά πληρώνουν το κόστος της διακίνησης παραποιημένων προϊόντων οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να αποτελούν «αγκάθι» για τη βιωσιμότητά τους.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε ο ΟΟΣΑ και το γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ε.Ε. (EUIPO) με τίτλο «risks of illicit trade in counterfeits to small and medium sized firms», μια ΜμΕ της οποίας η διανοητική ιδιοκτησία έχει παραβιαστεί έχει 34% λιγότερες πιθανότητες να επιβιώσει από μια ΜμΕ που δεν αντιμετώπισε αντίστοιχο πρόβλημα.

Με τον αριθμό των λεγόμενων προϊόντων «μαϊμού» που δεσμεύθηκαν από τις τελωνειακές αρχές στα σύνορα της Ε.Ε., να αγγίζει περίπου τα 42 εκατ. το 2021, από 27 εκατ. το 2020, οι αντιγραφείς βάζουν στο στόχαστρο όλα τα είδη αγαθών που παράγουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ορισμένους κλάδους να μετρούν τις μεγαλύτερες απώλειες. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρονικά είδη, τα είδη ένδυσης, τα καλλυντικά και τα παιχνίδια παραμένουν μεταξύ των πιο ευρέως κατασχεμένων πλαστών προϊόντων.

Χάνονται δισ. ευρώ

Σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα, ο κίνδυνος λουκέτου μιας ΜμΕ της οποίας τα προϊόντα έχουν αντιγραφεί είναι πολύ πιθανός.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που είχε δημοσιεύσει η «Κ» σε συνέχεια της εκδήλωσης Authenticities Event τον Απρίλιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, οι απώλειες σε έσοδα κλάδων όπως αυτός της ένδυσης-υπόδησης, κοσμημάτων, καλλυντικών, ηλεκτρικών ειδών κ.ά. από τη διακίνηση πλαστών προϊόντων, αγγίζουν ετησίως το 1,15 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο κλάδος της ένδυσης αποτελεί το μεγαλύτερο «θύμα» της εμπορίας τέτοιων προϊόντων καθώς μετράει απώλειες που αγγίζουν τα 438 εκατ. ευρώ, γεγονός που μεταφράζεται στην απώλεια 9.134 θέσεων εργασίας. Επεται ο κλάδος των καλλυντικών, που «χάνει» γύρω στα 319 εκατ. ευρώ και 4.313 θέσεις εργασίας, ενώ ακολουθεί ο «ευαίσθητος» για την υγεία κλάδος των φαρμάκων όπου οι απώλειες αγγίζουν τα 175 εκατ. ευρώ.

Κινεζικά

Από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ προέρχονται τα περισσότερα προϊόντα «μαϊμού», με την Κίνα να αντιπροσωπεύει το 85% των κατασχέσεων που σχετίζονται με διαδικτυακές πωλήσεις και το 51% των κατασχέσεων σε προϊόντα τα οποία πωλούνται εκτός Διαδικτύου. Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας για τις μικρές επιχειρήσεις (10-49 υπάλληλοι) που επενδύουν στην ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 15% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας δηλώνουν παραβίαση του Δ.Ι., με το ποσοστό να αυξάνεται στο 20% όταν πρόκειται για εταιρείες που καινοτομούν. Ακόμη βαρύτερο πλήγμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η περιορισμένη πληροφόρησή τους σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Το 40% αναγνωρίζει πως δεν παρακολουθεί την αγορά για να εντοπίσει πιθανή παραβίαση τέτοιου είδους ή βασίζεται σε τυχαίες πληροφορίες που αφορούν τη διακίνηση παρόμοιων πλαστών προϊόντων, όπως σχόλια πελατών ή πληροφορίες από επιχειρηματικούς φορείς. Σημειώνεται πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ε.Ε., αντιπροσωπεύοντας τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας.