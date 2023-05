Ερχονται τραπεζικά πακέτα συναλλαγών με μηνιαία χρέωση

Στην εποχή της μηνιαίας χρέωσης των τραπεζικών λογαριασμών με βάση πακέτα με συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών εισέρχονται η μία μετά την άλλη οι ελληνικές τράπεζες, προωθώντας παράλληλα τις άμεσες πληρωμές (instant payments) μέσω της εφαρμογής IRIS που έχει αναπτύξει η ΔΙΑΣ και επιτρέπει τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, είτε μεταξύ φυσικών προσώπων, είτε για πληρωμή επαγγελματιών ή αγορών σε ηλεκτρονικό κατάστημα, χωρίς κόστος και για ποσά έως 500 ευρώ την ημέρα.



Συγκεκριμένα μέσω IRIS, μπορεί κάποιος:

Να μεταφέρει ή να λάβει έως 500 ευρώ την ημέρα , άμεσα σε μερικά δευτερόλεπτα και χωρίς επιβάρυνση . Η συναλλαγή εκτελείται μέσω internet mobile banking και απαιτεί την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ του αποδέκτη ή του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο αναζητεί μέσω των επαφών του, χωρίς δηλαδή την χρήση IBAN.

, . Η συναλλαγή εκτελείται μέσω internet mobile banking και απαιτεί την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ του αποδέκτη ή του κινητού του τηλεφώνου, το οποίο αναζητεί μέσω των επαφών του, χωρίς δηλαδή την χρήση IBAN. Να πληρώσει μέσω IRIS QR σε ηλεκτρονικά καταστήματα με σάρωση QR code. Προϋπόθεση είναι και οι δύο χρήστες να έχουν κάνει εγγραφή στην υπηρεσία κάτι που γίνεται απλά μέσα από το μενού IRIS Payments , που εμφανίζεται όταν κάποιος θέλει να πραγματοποιήσει μια ηλεκτρονική συναλλαγή. Στη συνέχεια, οι μεταφορές γίνονται από το κινητό σε τρία βήματα.

Μερικός εξορθολογισμός των τιμών

Στον απόηχο της παρέμβασης του υπουργείου Οικονομικών για το κόστος στις τραπεζικές συναλλαγές, οι τράπεζες προχώρησαν σε μερικό εξορθολογισμό των τιμών στα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα, διατηρώντας εντούτοις τις δύο διαφορετικές χρεώσεις, δηλαδή για να στείλεις ή να εισπράξεις χρήματα από άλλη τράπεζα. Οι χρεώσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με το ποσό και κυμαίνονται από 1 έως και 4 ευρώ, ανάλογα με την τράπεζα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πληρωμή ενοικίου, που χρεώνεται με 1 ευρώ για την αποστολή, αλλά επιβαρύνεται επίσης με 3 ευρώ γι αυτόν που εισπράττει το ενοίκιο, εφόσον για την καταβολή των χρημάτων εμπλέκονται δύο τράπεζες.

Διαφορετική μπορεί να είναι επίσης η χρέωση εάν η συναλλαγή εκτελεστεί σε άμεσο χρόνο ή αν γίνει χωρίς προτεραιότητα και απαιτήσει έως και 3 ημέρες. Ο μακρύς κατάλογος με τα τιμολόγια χρεώσεων που επιβάλλουν οι τράπεζες, περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών για την μεταφορά χρημάτων πολλές από τις οποίες έχουν αναφορά σε παλαιότερες επιλογές, πριν η ΕΚΤ καθιερώσει την πλατφόρμα άμεσων πληρωμών TIPS μέσω της οποίας συνδεθούν στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών (Single European Payments – SEPA). Η λογική αυτή αναμένεται να εκλείψει με την υιοθέτηση του κανονισμού που προωθεί η Ε.Ε. και ο οποίος επιδιώκει να εξομοιώσει τις άμεσες πληρωμές και τις μεταφορές χρημάτων, ορίζοντας ότι, «οι χρεώσεις για άμεσες πληρωμές σε ευρώ πρέπει να είναι ίσες ή χαμηλότερες από τις χρεώσεις για μη άμεσες πληρωμές σε ευρώ».

Επίσης το τελικό κόστος μιας συναλλαγής καθορίζεται ανάλογα με τον επιμερισμό των εξόδων, δηλαδή αν η συναλλαγή χαρακτηρίζεται (SHE), όπου ο εντολέας χρεώνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του και ο δικαιούχος με τα έξοδα της δικής του τράπεζας ή αν η συναλλαγή είναι OUR, που σημαίνει ότι ο εντολέας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μεταφοράς. Στις περιπτώσεις που η παραλήπτρια τράπεζα βρίσκεται εκτός Ε.Ε. ή είναι εντός Ε.Ε. αλλά το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, είναι πολύ πιθανό επίσης το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στον δικαιούχο να είναι μειωμένο κατά τα έξοδα των ανταποκριτών τραπεζών που θα διαμεσολαβήσουν για την αποστολή των χρημάτων.

Το μοντέλο ανάπτυξης των ηλεκτρονικών συναλλαγών στη χώρα μας μέχρι πρόσφατα στηριζόταν στον κατακερματισμό των χρεώσεων σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στις ευρωπαϊκές τράπεζες, όπου εφαρμόζεται εδώ και χρόνια το μοντέλο της διαχείρισης του λογαριασμού του πελάτη. Το μοντέλο αυτό προβλέπει τη μηνιαία επιβάρυνση ενός λογαριασμού με ένα ποσό π.χ. 2 ή 10 ευρώ –για λογαριασμούς με αυξημένα προνόμια το ποσό μπορεί να είναι υψηλότερο– αλλά δίνει τη δυνατότητα σημαντικών πακέτων συναλλαγών ή απεριόριστων κινήσεων, δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας και προνόμια εκπτώσεων ανάλογα με το προφίλ και το πακέτο κάθε καταθέτη. Στην πράξη, το μοντέλο αυτό προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία μεταφοράς πίστωσης από λογαριασμό μιας τράπεζας σε άλλη εντός της ίδιας χώρας, αλλά και εκτός της χώρας (εφόσον πρόκειται για μεταφορά εντός Ευρωζώνης), προάγοντας έτσι στην πράξη τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, που αποτελούν και τον πιο διαφανή και ασφαλή τρόπο για τη μεταφορά χρημάτων. Παραδείγματα χρεώσεων δείχνουν ότι η Societe General χρεώνει 27 ευρώ το χρόνο, η Intesa San Paolo 30 ευρώ τον χρόνο, η Caixa 60 ευρώ τον χρόνο και η Deutsche Bank 167 ευρώ τον χρόνο.

Με την καθιέρωση πακέτων τραπεζικών συναλλαγών οι ελληνικές τράπεζες υιοθετούν σταδιακά το ευρωπαϊκό μοντέλο τιμολόγησης των τραπεζικών εργασιών και τα πρώτα νέα πακέτα διατίθενται σε εθελοντική βάση για όσους είναι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των τραπεζών τα πακέτα προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων από 4 ευρώ έως και 44 ευρώ το μήνα ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των υπηρεσιών που προσφέρουν, όπως η πληρωμή λογαριασμών ή η μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδος, με μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του πελάτη αντί της τιμολόγησης κάθε υπηρεσίας ξεχωριστά. Την υπηρεσία προσφέρει η Εθνική τράπεζα με τα τρία πακέτα με την ονομασία «Value», η Eurobank με τέσσερα διαφορετικά πακέτα συναλλαγών με την ονομασία «My Advance» και η Alpha Bank με το νέο πακέτο συναλλαγών «myAlpha Benefit».

Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στα πακέτα αφορούν συναλλαγές στην Ελλάδα, δηλαδή σε τράπεζα του εσωτερικού και απευθύνονται σε αυτούς που θέλουν να κάνουν συγκεκριμένες συναλλαγές, όπως η εξόφληση λογαριασμών μέσω internet ή mobile banking και η μεταφορά χρημάτων σε άλλη τράπεζα κάθε μήνα, φθηνότερα σε σχέση με το να πραγματοποιούσαν αυτές τις συναλλαγές ξεχωριστά και να χρεώνονταν αποσπασματικά για κάθε συναλλαγή. Δεν περιλαμβάνουν δηλαδή εμβάσματα στο εξωτερικό, σε χώρες εντός ή εκτός Ε.Ε. και τα οποία χρεώνονται ξεχωριστά με βάση το τιμολόγιο κάθε τράπεζας και επιβάρυνση που ξεκινά από 1 έως 20 ευρώ για χώρες εντός Ε.Ε. ή από 17 έως και 300 ευρώ για χώρες εκτός Ε.Ε. και ανάλογα με το ύψους του ποσού που μεταφέρεται. Στις συναλλαγές με χώρες του εξωτερικού η πιο διαδεδομένη και ακριβή συναλλαγή είναι η αποστολή χρημάτων σε τράπεζα εκτός Ευρωζώνης, όπως η Μεγάλη Βρετανία, που επιβαρύνεται με κόστος μετατροπής συναλλάγματος, καθιστώντας την αποστολή χρημάτων ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση για γονείς. Εξαίρεση αποτελούν ειδικοί λογαριασμοί σπουδών που διαθέτουν κάποιες τράπεζες, ως απάντηση στην ταχεία ανάπτυξη των λεγόμενων ψηφιακών τραπεζών τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, όπως η λιθουανική Revolute και η γερμανική N26, που αυξάνουν συνεχώς το πελατολόγιό τους στη χώρα μας και όχι τυχαία, καθώς προσφέρουν χαμηλές χρεώσεις στις συναλλαγές με το εξωτερικό.



Τα πακέτα

Στα πακέτα για συναλλαγές στο εσωτερικό που προσφέρουν οι τράπεζες, η χρέωση ξεκινά από 2 ευρώ τον μήνα για τα πιο απλά πακέτα με περιορισμένο αριθμό συναλλαγών και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα για πακέτα με περισσότερες μηνιαίες συναλλαγές ή με πρόσθετα προνόμια, όπως διάθεση πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδρομή, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων.

Η νέα πρακτική στις τραπεζικές χρεώσεις υπακούει στη φιλοσοφία ότι κάθε υπηρεσία έχει κόστος. Από την έκδοση της απλής χρεωστικής κάρτας έως τα bonus που εξαργυρώνει κάποιος που χρησιμοποιεί την κάρτα –χρεωστική ή πιστωτική– για τις καθημερινές συναλλαγές του, ή οι ειδοποιήσεις με sms για κινήσεις προϊόντων, ενσωματώνουν ένα κόστος το οποίο είναι πλέον εμφανές με τη μορφή π.χ. συνδρομής στην κάρτα. Ετσι ανάλογα με το αν κάποιος θέλει να διατηρήσει αυτά τα οφέλη με χαμηλότερο κόστος, μπορεί να ενταχθεί σε ένα από τα πακέτα συναλλαγών, που εξασφαλίζουν έναν συγκεκριμένο αριθμό «δωρεάν» συναλλαγών ή υπηρεσιών. Η τιμολόγηση που προσφέρουν αυτή τη στιγμή οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να «εκπαιδεύσουν» τους συναλλασσόμενους σε αυτή την νέα πρακτική είναι προσιτή και όπως διαβεβαιώνουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, όσο το μοντέλο των ενιαίων τραπεζικών συναλλαγών επεκτείνεται σταδιακά, τα οφέλη θα πολλαπλασιάζονται για τους καταναλωτές.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Eurobank που λανσάρει πιλοτικά το πακέτο συναλλαγών «My Blue Advantage», το οποίο με μόλις 0,60 ευρώ τον μήνα προσφέρει 1 πάγια εντολή για αυτόματη πληρωμή λογαριασμών –όσο περίπου δηλαδή το κόστος μιας πάγιας εντολής– σε συνδυασμό με την έκδοση χρεωστικής κάρτας δωρεάν για 5 χρόνια, τη χρήση του λογαριασμού σε άλλη τράπεζα για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, εκπτώσεις σε μεγάλους εμπόρους κ.ά.

Στόχος, να εξοικειωθεί ο πελάτης αποδεχόμενος τη μηνιαία χρέωση του λογαριασμού του ακόμη και με ένα συμβολικό κόστος της τάξης των 0,60 ευρώ, έτσι ώστε στη συνέχεια να αξιολογήσει το ενδεχόμενο να επιλέξει ένα πιο αναβαθμισμένο πρόγραμμα με περισσότερες επιλογές και φυσικά μεγαλύτερο κόστος. Χαρακτηριστικό της προωθητικής λογικής που ακολουθεί η τράπεζα είναι ότι το πακέτο «My Blue Advantage» προσφέρεται δωρεάν σε συνταξιούχους ή μισθοδοτούμενους που τηρούν τον αντίστοιχο λογαριασμό τους στη Eurobank ή για τους πελάτες που έχουν θέση (π.χ. καταθέσεις) άνω των 50.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα πακέτα συναλλαγών της Eurobank (My Silver, My Gold, My Platinum) εμπλουτίζονται με πρόσθετες δυνατότητες, όπως η δωρεάν (από 1 έως 5 συναλλαγές τον μήνα) μεταφορά χρημάτων σε τράπεζα του εσωτερικού –που με βάση το τιμολόγιο της τράπεζας στοιχίζει 1,2 ευρώ η μία– ή έως 1 εισερχόμενο έμβασμα τον μήνα δωρεάν για κάποιον που θα επιλέξει το πιο αναβαθμισμένο πακέτο των 10 ευρώ τον μήνα σε συνδυασμό με απεριόριστες πάγιες εντολές για πληρωμή λογαριασμών, η δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας κ.ά.

Με κόστος μεταξύ 2-5 ευρώ τον μήνα τιμολογείται το πακέτο συναλλαγών με την επωνυμία «Value» της Εθνικής Τράπεζας, που δίνει τη δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού εμβασμάτων –1 ή 2– σε τράπεζα του εσωτερικού, δυνατότητα δωρεάν ενός εισερχόμενου εμβάσματος, 1 δωρεάν πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας, έκπτωση 1 μονάδας στο επιτόκιο αγορών κ.ά.

Το πακέτο συναλλαγών «myAlpha Benefit» που προσφέρει η Alpha Bank, επιβαρύνεται με κόστος 2 ευρώ το μήνα και εξοικονομεί έως 4,25 ευρώ, εφόσον ο κάτοχος του λογαριασμού αξιοποιήσει το σύνολο των υπηρεσιών, που περιλαμβάνει 3 πληρωμές σε εταιρείες ή λογαριασμούς με πάγια εντολή, 2 πληρωμές με χρέωση του λογαριασμού, 1 μεταφορά από άλλη τράπεζα ως εισερχόμενο έμβασμα (π.χ. η είσπραξη ενοικίου), 1 μεταφορά σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα (π.χ. για την πληρωμή διδάκτρων) και 1 ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας στην Ελλάδα. Το πακέτο συναλλαγών «εξόφΛΥΣΗ» που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς, αφορά αποκλειστικά τις πληρωμές λογαριασμών, εξασφαλίζοντας με κόστος από 10-25 ευρώ τον χρόνο έως 50 πληρωμές λογαριασμών ετησίως μέσω winbank.