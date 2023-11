Σε ανοδική τροχιά οι επενδύσεις στην έρευνα από τη φαρμακοβιομηχανία

Σε έναν από τους κλάδους της μεταποίησης με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, σε μια περίοδο που έχει ανοίξει η συζήτηση στην Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού φαρμάκου, την επιστροφή της παραγωγής φαρμάκων από τρίτες χώρες στην Ευρώπη (reshoring) καθώς και την εξομάλυνση των ελλείψεων σε φάρμακα πρώτης γραμμής.

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία που δημοσίευσε για τον Νοέμβριο το ΙΟΒΕ, οι δαπάνες της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθαν κοντά στα 100 εκατ. ευρώ το 2020, συγκεκριμένα στα 95 εκατ. ευρώ, όταν το σύνολο των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη από τις επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας ανήλθε, κατά την ίδια χρονιά, στο 1,149 δισ. ευρώ. Ο κλάδος της φαρμακοβιομηχανίας αντιπροσωπεύει το 8,2% της συνολικής δαπάνης που διοχέτευσαν για έρευνα και ανάπτυξη όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι δαπάνες της φαρμακοβιομηχανίας στον –κρίσιμο για την καινοτομία– τομέα της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) θεωρούνται από τις υψηλότερες στον ευρύτερο κλάδο της μεταποίησης, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 25% των συνολικών δαπανών του κλάδου, που με τη σειρά τους προσεγγίζουν τα 384 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες Ε&Α της φαρμακοβιομηχανίας σε σύγκριση πάντα με τις δαπάνες Ε&Α όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας δείχνουν να καταλαμβάνουν υψηλό ποσοστό, με τη χώρα μας να βρίσκεται στην 8η θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων. Πρώτο ξεχωρίζει το Βέλγιο, του οποίου οι δαπάνες Ε&Α της φαρμακοβιομηχανίας αντιπροσωπεύουν το 25% του συνόλου των δαπανών Ε&Α, ενώ έπονται η Δανία (24%), η Ουγγαρία (18%) αλλά και η Κροατία (18%).

Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν πως τα επόμενα χρόνια η συμβολή του κλάδου στο σύνολο των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης της χώρας αναμένεται να ενισχυθεί εξαιτίας και των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Οι ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες υλοποιούν ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και για τη δημιουργία νέων. Παράλληλα, έχουν αρχίσει συνεργασίες με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή και ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

Πάντως, πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations), στο πλαίσιο μελέτης με τίτλο «Τhe Pharmaceutical Industry in Figures», επιβεβαιώνουν πως η Ευρώπη δέχεται σημαντικές πιέσεις σε σύγκριση με ανταγωνιστές της από την Ασία. Επειτα και από την πανδημία, περίοδο που διοχετεύτηκαν κεφάλαια στην ανάπτυξη και παραγωγή εμβολίων, το 2022 η βιομηχανία του φαρμάκου εκτιμάται ότι επένδυσε στην Ευρώπη περίπου 44,5 δισ. ευρώ, ενώ στην Αμερική, το 2021, το αντίστοιχο ποσό έφτασε κοντά στα 70 δισ. ευρώ. Την πενταετία 2018-2022 στην Ευρώπη, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δαπανών του φαρμακευτικού κλάδου που προορίζονται για έρευνα και ανάπτυξη ήταν βραδύτερος (4,6%) σε σχέση με ανταγωνιστές, όπως οι ΗΠΑ (9,4%) και πολύ περισσότερο η Κίνα (15,6%).