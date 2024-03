Bloomberg: Ο Τζεφ Μπέζος «εκθρόνισε» τον Ελον Μασκ από την κορυφή των δισεκατομμυριούχων

O ιδρυτής της Amazon είναι ξανά ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, «εκθρονίζοντας» από την κορυφή του Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg τον Ελον Μασκ.

Με την καθαρή περιουσία του να ανέρχεται στα 200 δισ. δολάρια, ο Τζεφ Μπέζος επέστρεψε στην κορυφή της λίστας του Bloomberg για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2021.

Στη δεύτερη θέση της περιώνυμης λίστας υποβαθμίστηκε ο ισχυρός άνδρας του Χ και της Tesla, με 198 δισ. δολάρια περιουσία, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κατά ένα δισ. δολάρια «φτωχότερος» Μπερνάρ Αρνό, του ομίλου LVMH.

For the first time in more than nine months, Elon Musk is no longer the world’s richest person https://t.co/A8j1QqPHmF

— Bloomberg (@business) March 5, 2024