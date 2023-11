Χάος στην OpenAI: Τελεσίγραφο εκατοντάδων υπαλλήλων – Ζητούν την παραίτηση του Δ.Σ.

Το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού της OpenAI απειλεί με παραίτηση από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και προσχώρηση στην Microsoft μετά την απόλυση του διευθύνοντα συμβούλου Σαμ Αλτμαν.

Σε μια επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, την οποία δημοσίευσε το Wired και η δημοσιογράφος Κάρα Σουίσερ, περισσότεροι από 500 υπάλληλοι της εταιρείας αναφέρουν ότι «η Microsoft μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν θέσεις για όλους τους υπαλλήλους του OpenAI σε αυτή τη νέα θυγατρική, αν επιλέξουμε να ενταχθούμε».

Οι εργαζόμενοι της OpenAI που υπογράφουν την επιστολή κατηγορούν το διοικητικό συμβούλιο ότι «έθεσε σε κίνδυνο το έργο τους και υπονόμευσε την αποστολή της εταιρείας». Απορρίπτουν επίσης την εκτίμηση ότι η OpenAI προχωρούσε πολύ γρήγορα χωρίς να ενδιαφέρεται για την ασφάλεια. «Το έργο μας για την ασφάλεια και τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης διαμορφώνει παγκόσμιους κανόνες», γράφουν.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a

— Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023