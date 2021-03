Για τη Μέγκαν

Ο Χάρι και η εγκυμονούσα Μέγκαν, που κρατάει αγκαλιά τον μικρό Άρτσι, το χρώμα του οποίου φαίνεται ότι υπήρξε θέμα συζήτησης στο Παλάτι πριν από τη γέννησή του, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην περίφημη συνέντευξη. © Misan Harriman/The Duke and Duchess of Sussex via Getty Images/ Ideal Image