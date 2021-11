Οι τελευταίες μέρες

Το 1969 οι Beatles μπήκαν στο στούντιο για την ηχογράφηση του Let it Be, του 12ου και, όπως αποδείχτηκε, τελευταίου άλμπουμ τους. Παράλληλα προετοιμάζονταν για μια ζωντανή εμφάνιση, η οποία τελικά έγινε στην ταράτσα της δισκογραφικής τους στο κέντρο του Λονδίνου και, όπως επίσης αποδείχτηκε, ήταν η τελευταία φορά που έπαιξαν μαζί. Ότι υπήρχαν κάμερες γύρω τους εκείνες τις μέρες το γνωρίζαμε – ήταν το συνεργείο του Μάικλ Λίντσεϊ-Χογκ, ο οποίος γύριζε τότε το ντοκιμαντέρ Let it Be (1970). Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι υπήρχε υλικό άλλων 57 (!) ωρών που παρέμενε αναξιοποίητο σε κάποιο ντουλάπι. Μισό αιώνα αργότερα το βρήκε ο Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος, εκτός από τον Τόλκιν, αγαπάει και τα ντοκιμαντέρ: το 2018 γύρισε το They Shall Not Grow Old για τον Α΄ Παγκόσμιο και τώρα παρουσιάζει το The Beatles: Get Back, ένα εξάωρο έπος, σπασμένο σε τρία μέρη, αξιοποιώντας τα πλάνα εκείνα από τις τελευταίες μέρες της μπάντας. Η τεχνολογική επεξεργασία των χρωμάτων αυξάνει την ένταση της νοσταλγίας, το υλικό με τους νεαρούς Beatles είναι συγκινητικό, ενώ τα τραγούδια που παρακολουθούμε να δημιουργούν, νότα νότα, στίχο στίχο, είναι, ξέρετε, τα τραγούδια των Beatles.

INFO

Το ντοκιμαντέρ The Beatles: Get Back θα προβληθεί στην πλατφόρμα Disney+ στις 25, 26 και 27 Νοεμβρίου.