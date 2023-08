Πρώτες ματιές στο νέο Mandarin Oriental, Costa Navarino

Bλέποντας το ευρηματικό σποτ της Aegean «Έχω πάει», άρχισα να σκέφτομαι συνειρμικά ποια κορυφαία ξενοδοχειακά brands θα μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος μιας καμπάνιας με σλόγκαν «Έχω μείνει». Εννοώ αυτά που δεν είναι απλώς «πολυτελή», αλλά από ιδρύσεώς τους έχουν κατακτήσει –και διαρκώς επαναπροσδιορίζουν– την τελειότητα στη φιλοξενία. Αυτά που προσφέρουν αναμνήσεις ζωής και των οποίων η παρουσία σε έναν προορισμό αναβαθμίζει συνολικά τη θέση του στη διεθνή τουριστική αγορά, και μάλιστα στο πιο απαιτητικό και προσοδοφόρο κομμάτι της: ας χρησιμοποιήσουμε τον όρο jet set, που καθιέρωσε στα μέσα του περασμένου αιώνα ο δημοσιογράφος Ιγκόρ Κασίνι, για να συνεννοούμαστε.

Δεν έχει σημασία πόσο κοστολογούν τις υπηρεσίες τους αυτά τα brands, αφού το κοινό στο οποίο απευθύνονται κατά κανόνα ξέρει να εκτιμά και να αξιολογεί. Γι’ αυτό και είναι υποχρεωμένα να πρωτοπορούν στην καινοτομία, στην αειφορία, στις ορθές πρακτικές, στην υψηλή αισθητική, στη γαστρονομία, παντού. Γιατί, αν δεν φανούν αντάξια των υψηλών προσδοκιών που έχουν χτίσει με κόπο και τεράστιες επενδύσεις, η φήμη τους διακυβεύεται.

Σε αυτή την εικόνα και τις δύο που ακολουθούν: Απόψεις από βίλες με κύριο χαρακτηριστικό την απρόσκοπτη μετάβαση από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο. (Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης)

Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης

Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης

Πολλές λίστες με ξενοδοχειακά brands αυτού του επιπέδου κυκλοφορούν. Με μια πρόχειρη ματιά στην τελευταία του CEO World βρίσκω μεταξύ άλλων τα Six Senses, Soneva, Rosewood, Four Seasons, One & Only, Aman και, φυσικά, τα Mandarin Oriental, που αποτελούν σταθερή παρουσία σε αυτές τις λίστες εδώ και πολλά χρόνια.

Δεν έχω διανυκτερεύσει σε Mandarin Oriental. Γνωρίζω όμως το χαρακτηριστικό τους λογότυπο της βεντάλιας (αγγλιστί fan), καθώς και τη βραβευμένη καμπάνια με τους διάσημους πελάτες-θαυμαστές τους (αγγλιστί fans) που «τρέχει» από το 2000 και έχει να επιδείξει ένα από τα πιο ποιοτικά καστ προσωπικοτήτων (Κριστόφ Βαλτς, Σεσίλια Μπάρτολι, Έλεν Μίρεν, Λίαμ Νίσον, Μισέλ Γιο, Μόργκαν Φρίμαν, Ιζαμπελ Ιπέρ κ.ά.). Πολλές πολυτελείς φίρμες επιστρατεύουν πρόσωπα του πολιτισμού, αλλά η Mandarin Oriental ανταμείβει τους δικούς της διάσημους fans με μια δωρεά στον φιλανθρωπικό σκοπό της επιλογής τους (αγγλιστί nice touch).

Το πρώτο Mandarin άνοιξε πριν από 60 χρόνια στο Χονγκ Κονγκ. Το 1974 «ζευγάρωσε» με το θρυλικό Oriental της Μπανγκόκ και εγεννήθη όμιλος, ο οποίος σταδιακά εξαπλώθηκε παγκοσμίως, μετρώντας σήμερα 38 ξενοδοχεία (και ακόμη περισσότερα στα σκαριά). Μάλιστα, 25 από αυτά κατέχουν την περιζήτητη αξιολόγηση 5 αστέρων από το Forbes. Είναι, ουσιαστικά, το brand που πάντρεψε την παραδοσιακή ασιατική φιλοξενία με τον σύγχρονο κοσμοπολιτισμό. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα κειμένου της ταξιδιωτικής δημοσιογράφου Λι Κομπόζ, για το Mandarin Oriental της Μπανγκόκ, από το φετινό αφιέρωμα του Condé Nast Traveler στα καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο: «Την τελευταία φορά που το επισκέφθηκα, έπιασα την κουβέντα με μια οικογένεια Ταϊλανδών δισεκατομμυριούχων της αλιείας, πάνω από πιάτα με σούσι, στο kaiseki [Σ.τ.Μ.: παραδοσιακό ιαπωνικό γεύμα πολλών πιάτων) εστιατόριο Kinu by Takagi. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχα χαιρετήσει στον διάδρομο τον Ράσελ Κρόου μ’ ένα πλατύ χαμόγελο και ένα νεύμα, επειδή μου φάνηκε γνωστός – ένας παλιός γείτονας ίσως; Μια άλλη φορά, μου πρόσφεραν αναβάθμιση στη λαμπρή σουίτα του Τζον Λε Καρέ και πέρασα τον περισσότερο χρόνο μου με το μπουρνούζι βλέποντας να πηγαινοέρχονται οι φορτηγίδες, τα δεξαμενόπλοια και λοιπά πλεούμενα στον ποταμό Chao Phraya, και φαντασιωνόμουν ότι είμαι κανονική συγγραφέας».

Παρά την απωανατολίτικη καταγωγή του, το Mandarin Oriental κατάφερνε πάντα να ενσωματώνει με σεβασμό και ευρηματικότητα την τοπική κουλτούρα κάθε νέου του προορισμού. Κάθε ξενοδοχείο, φέρ’ ειπείν, έχει τη δική του βεντάλια, εμπνευσμένη από την τοπική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά και σχεδιασμένη από ντόπιους δημιουργούς.

Στο Mandarin Oriental των Παρισίων, τη βεντάλια εποίησε το ιστορικό εργαστήριο υψηλής ραπτικής Maison Lesage, που ράβει για τον οίκο Chanel. Στο Ντουμπάι, η διάσημη σχεδιάστρια Aljoud Lootah.

Για το Mandarin Oriental της Γκουανγκζού, η σπουδαία Κινέζα fashion designer Vivienne Tam. Και για το Mandarin Oriental, Costa Navarino, o Δημήτρης Παπαϊωάννου, ίσως ο πιο πολυσχιδής και παγκόσμιος σύγχρονος Έλληνας καλλιτέχνης, εμπνεόμενος από αρχαία μυκηναϊκά μοτίβα και τα χρώματα της μεσσηνιακής γης.

Η βεντάλια που σχεδίασε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου.

Ενδεικτική εικόνα από σουίτα, με κύριο χαρακτηριστικό την απρόσκοπτη μετάβαση από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο. (Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης)

Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης

Στοιχεία από τη φύση

Σε δύο ημέρες, βλέπετε, η Ελλάδα αποκτά και επισήμως το πρώτο της Mandarin Oriental. Οι χώροι που βλέπετε στις σελίδες αυτές θα αποκτήσουν ζωή, υποδεχόμενοι τους πρώτους επισκέπτες τους. Και τα στοιχεία εντοπιότητας δεν περιορίζονται στη βεντάλια.

Ο κλιμακωτός σχεδιασμός των υπόσκαφων βιλών σε πέντε επίπεδα εξασφαλίζει ανεμπόδιστη και πανοραμική θέα, ενώ η θέση τους στην πλαγιά του λόφου προσφέρει αίσθηση σύνδεσης με τη φύση. Το αρχιτεκτονικό concept αντλεί έμπνευση από την τοπική αγροτική παράδοση και τα μαντριά – ξερολιθιές όπου φυλάσσονταν τα ζώα. Αυτοί οι περίβολοι, κατασκευασμένοι από πέτρα τοπικής προέλευσης, ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το resort έχει αναπτυχθεί οργανικά στην τοποθεσία του, ενσωματώνοντας ή αποκλείοντας εμπόδια όπως δέντρα ή μεγάλους βράχους. Ο σχεδιασμός ενσωματώνει βιοκλιματική αρχιτεκτονική και οι φυτεμένες στέγες γίνονται ένα με το τοπίο – από ψηλά, το resort μοιάζει σχεδόν αόρατο.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους, που επιτρέπει στους επισκέπτες να συνδεθούν με τη φύση. Η ισχυρή αυτή σύνδεση και η χρήση τοπικών υλικών κυριαρχούν. Εσωτερικά οι πέτρινοι τοίχοι είναι επεξεργασμένοι με φυσικό επίχρισμα, το σκυρόδεμα αφήνεται εκτεθειμένο, ενώ είναι γυαλισμένο, για να δείξει την καθαρότητα της κατασκευής των πλακών. Τα λεπτά τζάμια με πλαίσιο ειδικού αλουμινίου εξασφαλίζουν απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Ελιές, κυπαρίσσια, λεβάντα και θυμάρι «αγκαλιάζουν» το κτίριο, μαλακώνοντας τις χτισμένες αιχμές και δίνοντάς του ρίζες.

Το concept του εσωτερικού σχεδιασμού παίρνει στοιχεία από τη φύση, τα οποία αντανακλώνται στην επιλογή σε υλικά και φόρμες. Χαρακτηρίζεται από πινελιές φινέτσας και πολυπλοκότητας. Ενσωματώνει στοιχεία εμπνευσμένα από ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στη διακόσμηση κυριαρχεί μια παλέτα γήινων αποχρώσεων, με διακριτικά μοτίβα και απαλά χρώματα. Oι παρατηρητικοί λάτρεις του design θα διακρίνουν αναφορές σε αρχαίες ελληνικές χειροτεχνίες, σε ιστορικά τοπόσημα της περιοχής, ακόμα και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, με μοτίβα, ξυλόγλυπτα και παραδοσιακές φορεσιές.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, τέταρτο ξενοδοχείο του σχεδίου ανάπτυξης της ΤΕΜΕΣ, απλώνεται σε τοπίο 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον Κόλπο του Ναυαρίνου, και διαθέτει 99 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 48 υπόσκαφων βιλών με πισίνα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ και ένα εντυπωσιακό σπα, που θα λειτουργήσει το φθινόπωρο. Η Tombazis & Associates Architects και η K-Studio δημιούργησαν το design του resort, ενώ τους εσωτερικούς χώρους επιμελήθηκαν οι Alexander Waterworth, Studio Afroditi Krassa, MKV Design και K-Studio.

ΥΓ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Κ» και στον Ηλία Μπέλλο, ο διευθύνων σύμβουλος του Mandarin Oriental Hotel Group, Τζέιμς Ράιλεϊ, εξέφραζε την πεποίθησή του πως η Ελλάδα μπορεί να φιλοξενήσει και τρίτο M.O., εκτός από αυτό της Costa Navarino και αυτό που θα ανοίξει το 2027 στο Ελληνικό, σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ.

Ψηφιακό rendering από το εστιατόριο Oliviera. (Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης)

Ψηφιακό rendering από την πισίνα του σπα (ανοίγει το φθινόπωρο). (Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης)

Ψηφιακό rendering από τον χώρο του λόμπι. (Φωτογραφία: Γιώργος Αποστολίδης)

→ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η συνεισφορά στις τοπικές κοινότητες και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής της Mandarin Oriental. Οι στόχοι της περιλαμβάνουν plastic-free ξενοδοχεία και υπεύθυνες αγορές για βασικές κατηγορίες θαλασσινών, καφέ, τσαγιού, βανίλιας, κακάο και αυγών ελευθέρας βοσκής. Ακολουθώντας τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, το Mandarin Oriental, Costa Navarino εφάρμοσε σχεδιαστικές προτάσεις για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και τον σεβασμό στο τοπίο.

☞ Η υπόσκαφη κατασκευή έχει κλιματικά και ενεργειακά οφέλη. Οι εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια για την οποία θα ληφθούν εγγυήσεις προέλευσης.

☞ Η κλίμακα και η πυκνότητα του resort μπορούν να συρρικνωθούν και να επεκταθούν σε χωρητικότητα ανάλογα με τα επίπεδα πληρότητας, βελτιώνοντας έτσι τόσο την κατανάλωση ενέργειας όσο και την εμπειρία του επισκέπτη.

☞ Χάρη στη σκίαση που προσφέρει η πρόσοψη και στον φυσικό αερισμό στους ανοιχτούς χώρους, η ανάγκη για μηχανική υποστήριξη καθίσταται περιττή, χωρίς να διακυβεύονται η άνεση και η ποιότητα των εσωτερικών χώρων. Η στρατηγική εξάλειψης του κλιματισμού, όπου είναι δυνατόν, επιτυγχάνεται με την εισαγωγή ημιπροστατευμένων χώρων που «φιλτράρουν» τις καιρικές συνθήκες.

☞ Υλικά όπως το μάρμαρο, το μωσαϊκό και η πέτρα, που προέρχονται από τοπικούς συνεργάτες, απαιτούν χαμηλή συντήρηση και «ωριμάζουν» με τον χρόνο σε αρμονία με το τοπίο.

☞ Συνολικά η περιοχή Navarino Bay αριθμεί πάνω από 2.700 μεταφυτευμένα ελαιόδεντρα και 500.000 φυτεμένους θάμνους.

☞ Η ανακύκλωση θα γίνεται σε όλη την περιοχή του resort με ξεχωριστές ροές αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας που στοχεύουν σε μια συνολική απόδοση μηδενικών αποβλήτων.

☞ Στα επόμενα βήματα ανάπτυξης, σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από το resort θα παράγεται επιτόπου μέσω ανανεώσιμων πηγών, σύμφωνα με τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Costa Navarino για καθαρό μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το 2030.