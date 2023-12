Τι ξέρουμε για το Rebel Moon, το νέο μεγάλο στοίχημα του Netflix

Κυρίες και κύριοι την προσοχή σας: Ένα ολοκαίνουριο διαστημικό έπος προσγειώνεται στον πλανήτη γη στις 22 Δεκεμβρίου. Μαζί του μια πρωταγωνίστρια που μοιάζει ασταμάτητη, διαδοχικές combat σκηνές, σκόνη, νέον και διαγαλαξιακές αναμετρήσεις αλλά και τερατόμορφες δημιουργίες που σαγηνεύουν και τον πιο φανατικό φίλο του fantasy κόσμου. Το trailer του «Rebel Moon: Part 1, A child of fire», γέννησε ένα πρωτοφανές hype, με τους θεατές να περνούν για λίγα λεπτά μέσα από τις διαστάσεις του Star Wars του Dune και του Game of Thrones πριν καταλήξουν γεμάτοι προσμονή για το υβδρίδιο μιας νέας, φρέσκιας και (μάλλον) πολλά υποσχόμενης κοσμογονίας.

Θα μπορούσε να λέγεται απλά Snyderverse, αφού ο δημιουργός του, Ζακ Σνάιντερ πρόκειται να μας ξεναγήσει – με τη δική του γνώριμη σκηνοθετική ματιά- μετά τις προηγούμενες επιτυχίες του, (300, watchmen, “Batman V Superman), στο νέο του κινηματογραφικό παιδί. Σε λίγες μέρες, ένας κόσμος που θα μας απασχολεί για πολλά χρόνια όπως όλα δείχνουν, μάς συστήνεται για πρώτη φορά από την οθόνη της δημοφιλούς streaming πλατφόρμας.

Το πιτσάρισμα

Όταν πριν από 10 χρόνια προτάθηκε αρχικά ως μια ταινία που θα άνηκε στο σύμπαν του «Star Wars» με κοινά στοιχεία από τους «Επτά Σαμουράι» του Ακίρα Κουροσάβα, η απάντηση ήταν αρνητική. Μετά την απόρριψη της, ο Σνάιντερ αποφάσισε να δημιουργήσει από το μηδέν μια νέα μυθολογία. Έχοντας στη διάθεση του ένα μπάτζετ 166 εκατομμυρίων δολαρίων, έκανε τα πάντα προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία να είναι ρεαλιστικά. Τα σκηνικά (χωράφια με σπαρτά, σπίτια και λεπτομέρειες του φυσικού περιβάλλοντος) φτιάχτηκαν από το μηδέν για να αποδώσουν ένα σκανδιναβικού τύπου χωριό με τη μεγαλύτερη αληθοφάνεια.

Η υπόθεση και το καστ

Στην ταινία βλέπουμε τους κατοίκους του χωριού να ζουν ήρεμα σε μια άκρη του διαστήματος. Σύντομα όμως θα καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βίες στρατιωτικές ορδές της τρομακτικής αυτοκρατορίας του Motherworld. Απεγνωσμένη, θέλοντας πάση θυσία να προστατεύσει το νέο σπίτι της μια μυστηριώδης νεαρή γυναίκα ξεκινά την απόλυτη διαγαλαξιακή αποστολή: Σκοπός της να συγκεντρώσει στο πλευρό της πολεμιστές που θα απελευθερώσουν το Veldt από τον εχθρό. Πρόκειται για την Kora, την οποία υποδύεται η Σοφία Μπουτέλα. Η παρουσία της ηθοποιού που έχει εμφανιστεί στα «Climax», «Kingsman» και «Star Trek Beyond» δείχνει καθηλωτική. Ο ίδιος ο Σνάιντερ ανέφερε πως την ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή που την είδε. «Έχει μια μυστηριώδη ποιότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε. Μαζί της επιστρατεύονται γνωστοί αγαπημένοι του κοινού: Ο Τσάρλι Χάναμ από το Sons of Anarchy κλέβει όπως πάντα τις εντυπώσεις, ο Ντζιμόν Χουνσού ως ο επαναστάτης αρχηγός Titus και η Κλεοπάτρα Κόλμαν του Infinity Pool ως η Devra, δημιουργούν ένα δυνατό σύνολο. Ακόμη και ο Άντονι Χόπκινς θα είναι εκεί, δίνοντας τη φωνή του σε ένα ρομπότ που μπορεί να βιώσει συναισθήματα. Όλα μοιάζουν ιδανικά έτσι;

Μικτές προς αρνητικές κριτικές

Την ταινία είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε περιορισμένες προβολές, θεατές στην Αμερική από τις 15 Δεκεμβρίου. Κατά κύριο λόγο οι κριτικές δεν ήταν θετικές. Ο Guardian έβαλε ένα μόλις αστεράκι χαρακτηρίζοντας τη ως έναν «ασυγχώρητα βαρετό και ψευτο-σόβαρο αχταρμά». Η Κριστέν Ακούνα του Insider ανέφερε πως η ταινία είναι σαν ένα «γράμμα αγάπης στο Star Wars». Το Why Now έδωσε μεικτές κριτικές αναφέροντας «πολύ όμορφο οπτικά και κυλά άνετα αλλά πάσχει από το “σύνδρομο του πρώτου μέρους”». Άλλοι πάλι υποστήριξαν πως η ταινία εστιάζει περισσότερο στη δράση αντί για στο να αναπτύξει τους χαρακτήρες, ενώ το IndieWire βαθμολόγησε το Rebel Moon με D- κατατάσσοντας το ως τη χειρότερη ταινία του Σνάιντερ.

Κόμικ και video game στα σκαριά

Πρόκειται φυσικά για την αφετηρία. Σύντομα θα ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος της ταινίας (Rebel Moon — Part Two: The Scargiver) πάλι στο Netflix, στις 19 Απριλίου. Όταν όμως μιλάμε για μυθολογία και fantasy σύμπαν, είναι δύσκολο να μείνουμε μόνο στη μικρή ή μεγάλη οθόνη. Η Titan Comics που έχει αναλάβει να εκδώσει το κόμικ «Rebel Moon: House of the Bloodaxe», ένα prequel της ταινίας που θα δούμε στο Netflix, έδωσε τη δυνατότητα στους φίλους που ανυπομονούν, να ρίξουν μια πρώτη ματιά στο αποτέλεσμα.

Το σενάριο του βιβλίου υπογράφει η Μάγκνταλεν Βισάτζιο και την εικονογράφηση έχει αναλάβει ο Κλαρκ Μπιντ. Το κόμικ επικεντρώνεται στον ηγέτη της οικογένειας Bloodaxe. Ο πόλεμος μοιάζει να πλησιάζει στον ορίζοντα του πλανήτη Shasu και εκείνος έχει την ευθύνη να διατηρήσει την ειρήνη. Για να το πετύχει θα κληθεί να διαχειριστεί τόσο τις δικές του εσωτερικές έριδες όσο και αυτές της οικογένειας του, πριν ολόκληρος ο κόσμος βυθιστεί στη βία. Η έκδοση αποτελεί ακόμη ένα τουβλάκι στο οικοδόμημα του Σνάιντερ, αφού υπάρχει ακόμη και ένα video game ήδη στα σκαριά. Το παιχνίδι του Rebel Moon, που αναπτύσσει η εταιρία Super Evil Megacorp, θα διαδραματίζεται χρονικά σε έναν κόσμο τοποθετημένο μετά τα γεγονότα των δύο ταινιών που θα δούμε στο Netflix. Ο Σνάιντερ ανακοίνωσε πως οι παίκτες θα μπορούν να διαλέξουν έναν χαρακτήρα και είτε να παίξουν μόνοι τους είτε μαζί με κάποιον άλλον.

Όλα δείχνουν πως μια νέα επική μυθολογία γεννιέται. Οι προσδοκίες σίγουρα υπάρχουν. Το μπάτζετ, τα visual effects που κόβουν την ανάσα, τα γνωστά ονόματα, οι λεπτομέρειες που κάνουν ένα fantasy σύμπαν ελκυστικό, όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής προοικονομούν μια νέα κινηματογραφική και μη, κοσμογονία. Αναμένεται να συζητηθεί – δεν ξέρουμε όμως αν θα καταφέρει να αφήσει εποχή.