Πώς η Μαράια Κάρεϊ έγινε η Βασίλισσα των Χριστουγέννων

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2023. Η Μαράια Κάρεϊ έχει βαφτεί, έχει χτενιστεί κι έχει φορέσει ένα μαύρο ταγιέρ κεντημένο με κρύσταλλα, που λαμπυρίζουν σε κάθε της κίνηση. Βρίσκεται στη μεγάλη σάλα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ, που θεωρείται η μεγαλύτερη και πλουσιότερη βιβλιοθήκη του κόσμου. Νωρίτερα φέτος, βρέθηκε στην 5η θέση της λίστας του Rolling Stone με τους πιο επιτυχημένους τραγουδιστές στην Ιστορία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, της απονεμήθηκε το BRIT Billion Award, καθώς τα τραγούδια της ξεπέρασαν συνολικά το 1 δισεκατομμύριο streams στη Γηραιά Αλβιώνα. Έχει 5 βραβεία Γκράμι στη συλλογή της. Oι δίσκοι της έχουν πουλήσει πάνω από 220 εκατομμύρια αντίτυπα. Άνετα την περιγράφει κανείς ως φαινόμενο.

Σε λίγο, θα παραλάβει μια αναμνηστική πλακέτα για την εισαγωγή του τραγουδιού της «All I want for Christmas is you» στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων (το οποίο, de facto, καταγράφει ό,τι είναι άξιο να περιγραφεί ως κομμάτι της αμερικανικής μουσικής κληρονομιάς), λόγω της «πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας του για το αμερικανικό ηχοτοπίο». Χαμογελάει στον φακό.Την ίδια ημέρα είναι προγραμματισμένη μια συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις, στον Λευκό Οίκο. Όταν τριάντα χρόνια πριν ηχογραφούσε το συγκεκριμένο τραγούδι, μάλλον δεν είχε περάσει καν από το μυαλό της αυτή η στιγμή.

Ήταν 24ετών, παντρεμένη με το «μεγάλο αφεντικό» της Sony Music (και προσωπικό της μάνατζερ) Τόμι Μοτόλα. Είχε στο ενεργητικό της τρία στούντιο άλμπουμ και το ζωντανά ηχογραφημένο «MTV Unplugged», με το οποίο έδωσε τέλος στις φήμες που την ήθελαν «κατασκεύασμα των στούντιο».

(Φωτογραφία: Daniela Federici)

Επίσης, ήταν μια φυλετικά αταξινόμητη γυναίκα, που τα μίντια την παρουσίαζαν σχεδόν κατά κανόνα ως λευκή, παρότι η ίδια πάλευε να κάνει γνωστή τη «μαύρη κληρονομιά» του πατέρα της. Γεννημένη στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 1969, βίωσε τον ρατσισμό σχεδόν από την κούνια της – κάποιοι γείτονες της οικογένειας των Κάρεϊ δηλητηρίασαν τον σκύλο τους, για να τους κάνουν σαφές το ότι ήταν ανεπιθύμητοι.

Σήμερα, όμως, είναι η μέρα της. Ζει την απόλυτη, συστημική καταξίωση, στη σκιά των βίντεο που ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μεγαλύτερη αδερφή της, με την οποία έχει κόψει κάθε επαφή. Στο τελευταίο από αυτά εμφανίζεται χωρίς δόντια, λέγοντας ότι δεν έχει πρόσβαση σε οδοντιατρική περίθαλψη. Η Μαράια, που την αποκαλούμε με το μικρό της, όπως τους ανθρώπους που νιώθουμε δικούς μας, την έχει κατηγορήσει ότι, κάποτε, είχε προσπαθήσει να την εκπορνεύσει. Σπρώχνω τα οικογενειακά τους κάτω από το χαλί. Πάνω σε αυτό, η επονομαζόμενη Βασίλισσα των Χριστουγέννων φωτογραφίζεται πλάι σε ένα στολισμένο έλατο, χαριεντίζεται με τον φακό, διασκεδάζει με τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης. Είναι ο δεύτερος πιο διάσημος «χριστουγεννάνθρωπος» στο κόσμο, μετά τον Άγιο Βασίλη. Σε αντίθεση, όμως, με εκείνον, είναι αληθινή. Έχει σάρκα και οστά.

Το πρωί βασίλισσα, το βράδυ «άσχημη κόρη»

Το «All I want for Christmas is you» είναι το «σουξέ» του «Merry Christmas», του πρώτου, εμβληματικού χριστουγεννιάτικου άλμπουμ της, που ήταν μια έκπληξη για τους φαν της και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς η πληροφορία για την επικείμενη κυκλοφορία του διέρρευσε στον Τύπο μόλις έναν μήνα πριν τοποθετηθεί στα δισκάδικα – την 1η Νοεμβρίου του 1994, εν μέσω μιας εποχής που η Μαράια βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της. Οι ηχογραφήσεις του, είχαν ξεκινήσει έναν χρόνο πριν, ενώ ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 1994.

Εκτός από το «All I want for Christmas is you», γράφτηκαν γι’ αυτό άλλα δύο νέα τραγούδια, ενώ τα υπόλοιπα ήταν διασκευές γιορτινών ύμνων όπως της «Άγιας νύχτας» και κλασικών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. Συνολικά, υπολογίζεται ότι έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ δημοσιεύματα θέλουν τη Μαράια να βγάζει κάθε χρόνο, από τη χριστουγεννιάτικη αυτοκρατορία που έχτισε με όχημα αυτό το άλμπουμ, 3 εκατομμύρια δολάρια.

Φέτος, στις 8 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε ότι έγινε 9 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην «εποχή του», είχε φτάσει το #1 στα charts της Ιαπωνίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας (στο international chart της IFPI στην Ελλάδα, είχε σκαρφαλώσει ως την 9η θέση).

(Φωτογραφία: Naomi Kaltman Sony Music Archives)

Κάτι που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενόσω προωθούσε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της φορώντας σκουφάκια του Αγίου Βασίλη, είχε ήδη ξεκινήσει τις ηχογραφήσεις για το επόμενό της, το «Daydream». Όταν τελείωνε από αυτές, μεταμορφωνόταν από «βασίλισσα των μελιστάλαχτων δραμάτων, της κορώνας και των οπερατικών λαρυγγισμών» στο alter ego της, την τραγουδίστρια του γκραντζ μουσικού σχήματος Chick, για να γράψει ένα ροκ άλμπουμ, το «Someone’s ugly daughter». Η δισκογραφική της αρνήθηκε να το κυκλοφορήσει και η Μαράια έβαλε μια φίλη της, την Κλαρίσα Ντέιν, να ηχογραφήσει τα τραγούδια πάνω στη δική της φωνή και να γίνει το πρόσωπο των Chick.

Ο δίσκος βγήκε, με το εξώφυλλό του να το κοσμεί η εικόνα ενός κραγιόν και μιας κατσαρίδας, χωρίς κανείς να πάρει πρέφα ότι ήταν δημιούργημα της Μαράια. Την αλήθεια την αποκάλυψε η ίδια το 2020, στην αυτοβιογραφία της «Η σημασία της Μαράια Κάρεϊ» (The meaning of Mariah Carey), που έγραψε με τη βοήθεια της Μικαέλα Άντζελα Ντέιβις.

Όσο υπάρχουν Χριστούγεννα

Στα χρόνια που ακολούθησαν, κυκλοφόρησαν «νέες και ενισχυμένες» εκδοχές του «Merry Christmas», με την προσθήκη καινούργιων ή ακυκλοφόρητων τραγουδιών και λάιβ εκδοχών ή ριμίξ παλαιότερων χιτ. Το 2010 ηχογράφησε τη συνέχειά του, το «Merry Christmas II You» (ενόσω ήταν έγκυος με τα δίδυμά της, που πλέον τα παίρνει μαζί στις συναυλίες της). Ο ήχος του ήταν πιο «μαύρος», με R&B επιρροές. Φυσικά, περιελάμβανε ένα ριμίξ του «All I want for Christmas is you». Παρότι σημείωσε επιτυχία στην Αμερική, στον υπόλοιπο κόσμο τα πήγε μετριότατα (στην Ελλάδα έφτασε ως την 22η θέση του επίσημου chart).

Πριν από τρία χρόνια ήρθε η στιγμή για το τρίτο της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ, που ήταν το σάουντρακ του τηλεοπτικού πρότζεκτ «Mariah Carey’s magical Christmas». Η χριστουγεννιάτικη δισκογραφία της περιλαμβάνει, επίσης, συμμετοχές σε δίσκους άλλων. Το 2000 έγραψε για το σάουντρακ της ταινίας «Ο κατεργάρης των Χριστουγέννων» το τραγούδι «Where are you, Christmas?», το οποίο ερμήνευσε η Φέιθ Χιλ, ενώ το 2011 ηχογράφησε τρία ντουέτα: Το «When do the bells ring for me?» με τον Τόνι Μπένετ, μια νέα εκδοχή του «All I want for Christmas is you» με τον Τζάστιν Μπίμπερ και το «When Christmas comes» με τον Τζον Λέτζεντ.

Ανάμεσα σε όλες αυτές τις χριστουγεννιάτικες κυκλοφορίες, η καριέρα της «πήγαινε κι ερχόταν». Η δε προσωπική της ζωή «κρεμιόταν στα μανταλάκια». Τον Ιούλιο του 2001, τρία χρόνια μετά από το διαζύγιό της με τον Μοτόλα (χώρισαν το 1998, η Κάρεϊ παντρεύτηκε ξανά το 2008 με τον τηλεαστέρα Νικ Κάνον, από τον οποίο χώρισε το 2016), άρχισε να γίνεται εμφανής μια αστάθεια στη συμπεριφορά της.

Στη συνέχεια, για ένα διάστημα, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Οι εκπρόσωποί της δήλωσαν ότι είχε καταρρεύσει σωματικά και συναισθηματικά, λόγω υπερκόπωσης. Τον Απρίλιο του 2018, θα μιλούσε πρώτη φορά δημόσια για τη νοσηλεία της σε ψυχιατρική κλινική, έπειτα από τη διάγνωσή της με διπολική διαταραχή τύπου 2.

(Φωτογραφία: Kip Meyer)

Στο γύρισμα του millennium, το Billboard την είχε ανακηρύξει τον πιο επιτυχημένο καλλιτέχνη της δεκαετίας του 1990, όσον αφορά τις ΗΠΑ. Μετά τα 00s, με την εξαίρεση δύο τραγουδιών που γνώρισαν τεράστια επιτυχία (του «We belong together» και του «Touch my body»), αντιμετωπιζόταν ως περίπου γραφική, ως «απομεινάρι των 90s». Κι ενώ συνέχιζε να «κάνει πραγματάκια» – συμμετείχε ως ηθοποιός σε ταινίες, έβγαζε άλμπουμ που γνώριζαν διάφορα επίπεδα ανταπόκρισης από το κοινό, έγινε κριτής του American Idol – η δημοτικότητά της έφτανε πάντα στα ύψη κάθε Χριστούγεννα, όταν «έβγαινε από τον πάγο» για να πει το «All I want for Christmas is you».

Το μέγεθος και η διαχρονικότητα της επιτυχίας τού συγκεκριμένου τραγουδιού και σινγκλ ζαλίζει. Είναι το πρώτο στην Ιστορία που έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ, το ringtone του είναι, ανάμεσα στα χριστουγεννιάτικα, αυτό με τα πιο πολλά downloads. Το 2019, 25 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του, έφτασε για πρώτη φορά στην 1η θέση του US Billboard Hot 100. Πέρυσι, στις 24 Δεκεμβρίου, έγινε το τραγούδι με τα περισσότερα streams μέσα σε μία ημέρα (20 εκατομμύρια, στο Spotify), ενώ το 2021 είχε γίνει το πρώτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, αλλά και το πρώτο της Μαράια Κάρεϊ, που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο streams στην ίδια πλατφόρμα. Φέτος, ανήμερα των Χριστουγέννων, ξαναέσπασε το ρεκόρ με τα περισσότερα streams, καθώς το «All I want for Christmas» στριμαρίστηκε 23.701.697 φορές στο Spotify.

Η #MariahSZN πουλάει γιατί…

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γύρω στα μεσάνυχτα της 1ης Νοεμβρίου, η Μαράια ποστάρει στο Instagram της ένα βίντεο για να κηρύξει την έναρξη της «εποχής της Μαράια», υπό το hashtag #MariahSZN. Η συγκεκριμένη εποχή, δεν περιλαμβάνει μόνο δισκογραφικές (επανα)κυκλοφορίες, αλλά πλείστα προϊόντα της «entertainment industry», όπως ταινίες, παιδικά βιβλία και, φυσικά, συναυλίες και τηλεοπτικά σόου.

Από την πρώτη φορά που τραγούδησε λάιβ το «All I want for Christmas is you», στις 8 Δεκεμβρίου του 1994, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Νέα Υόρκη, έως την τελευταία (τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές), την Κυριακή 17.12, ολοκληρώνοντας στη Μάντισον Σκουέρ τη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της, το έχει υποστηρίξει με εκατοντάδες δημόσιες εμφανίσεις, στις οποίες φοράει γιορτινά κοστούμια (μεγαλειώδεις μπέρτες α λα Βασίλισσα του Χιονιού, σέξι κορμάκια «καρυοθραύστη», κόκκινες, εφαρμοστές, ολόσωμες φόρμες, σαν εκείνη με την οποία πόζαρε για το εξώφυλλο του «Merry Christmas»).

Ανάμεσα στ’ άλλα, το έχει τραγουδήσει επί σειρά ετών κατά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου του Κέντρου Ροκφέλερ και στη χριστουγεννιάτικη παρέλαση της Ντίσνεϊλαντ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2016, έκαναν τον γύρο του κόσμου πλάνα που την έδειχναν σε έξαλλη κατάσταση, πάνω στη σκηνή που είχε στηθεί στην Τάιμς Σκουέρ για τις ανάγκες του Dick Clark’s New Year’s Rockin. Τη συμπεριφορά της την απέδωσε στα τεχνικά προβλήματα με τα οποία βρέθηκε αντιμέτωπη. Κατά τ’ άλλα, το «All I want for Christmas is you» το λέει και στις μη-χριστουγεννιάτικες περιοδείες της.

Από το 2014 άρχισε να παρουσιάζει για περιορισμένες εμφανίσεις στο Μπέικον Θίατερ της Νέας Υόρκης, πάντα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, το σόου «All I want for Christmas is you: A night of joy and festivity». Το 2019, το συγκεκριμένο σόου το ταξίδεψε ανά τον κόσμο, με τις «χριστουγεννιάτικες βραδιές με τη Μαράια» να κόβουν, συνολικά, 222.308 εισιτήρια. Σε αυτές ερμήνευε τα «χριστουγεννιάτικά της» αλλά και τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας της. Η περυσινή εκδοχή του λάιβ της στη Νέα Υόρκη κινηματογραφήθηκε και μεταδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου από το τηλεοπτικό δίκτυο CBS (και το Paramount+), υπό τον τίτλο «Mariah Carey: Merry Christmas to all!». Σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης για εκείνη τη μέρα (3,8 εκατομμύρια τηλεθεατές).

Από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη και από τις συναυλίες στη μυθοπλασία, ο χριστουγεννιάτικος θρύλος της Μαράια καλά κρατεί. Το 2015, σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε στην τηλεταινία «A Christmas melody» (πρεμιέρα έκανε στο καλωδιακό Hallmark Channel, στις 19.12.2015). Την επόμενη χρονιά σειρά είχε το «The keys of Christmas», μια παραγωγή του YouTube Red, ενώ το 2017 κυκλοφόρησε σε Blu-ray, DVD και ψηφιακά η ταινία κινουμένων σχεδίων «All I want for Christmas is you» (το «you», στο στόρι, αναφέρεται σε ένα κουτάβι), για την οποία ηχογράφησε ένα καινούργιο τραγούδι, το «Lil’ snowman». Το φιλμ βασίστηκε στο ομώνυμο πρώτο της παιδικό βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 2015 και μέσα στα επόμενα δύο χρόνια πούλησε πάνω από 750.000 αντίτυπα. Πέρυσι, έριξε στην αγορά ένα ακόμα παιδικό βιβλίο, το αυτοβιογραφικό «The Christmas princess (The adventures of little Mariah)».

Πριν από τέσσερα χρόνια, έγινε διαθέσιμο από την Amazon Music το μίνι ντοκιμαντέρ «Mariah Carey is Christmas!», που χαρτογραφούσε τη δημιουργία και την πολιτιστική κληρονομιά που άφησε και συνεχίζει να αφήνει πίσω του το «All I want for Christmas is you». Το 2020 ήταν η σειρά του Apple TV+ να την προσθέσει στο ρόστερ του, ως πρωταγωνίστρια του ειδικού τηλεοπτικού προγράμματος «Mariah Carey’s magical Christmas», στο οποίο υποδύθηκε τη φίλη του Άγιου Βασίλη – το σάουντράκ του αποτέλεσε το τρίτο στη σειρά χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της. Το 2021, από την αυτή πλατφόρμα, κυκλοφόρησε η 18λεπτη συνέχειά του, το «Mariah’s Christmas: The magic continues», αλλά και το σινγκλ «Fall in love at Christmas».

Την ίδια χρονιά, προσέφυγε στην υπηρεσία που ασχολείται με τη νομική κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων στις ΗΠΑ, για να κατοχυρώσει τη φράση «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», αλλά τελικά τον Νοέμβριο του 2022 η προσφυγή της απορρίφθηκε. Έτερον εκάτερον. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο ρέει στον τραπεζικό της λογαριασμό το χρήμα του δώρου των Χριστουγέννων των θαυμαστών της κι εκείνη εξαργυρώνει το εορταστικό της γκελ συνεργαζόμενη, μεταξύ άλλων, με τη Swarovski και τα McDonald’s.

Πού όμως οφείλεται αυτό το γκελ, αυτή η επιτυχία, αυτό το κατόρθωμα; Ίσως, στο ότι – σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της – αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει όλα τα χριστουγεννιάτικα πρότζεκτ της όπως οποιοδήποτε άλλο καλλιτεχνικό της εγχείρημα. «Πολλοί, όταν είναι να κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο άλμπουμ λένε από μέσα τους κάτι του τύπου “Θα το βγάλω να τελειώνω και μετά θα κυκλοφορήσω το κανονικό μου άλμπουμ”. Για μένα, όμως, αυτά τα άλμπουμ είναι διαχρονικά· ο κόσμος μπορεί να τα ακούει κάθε χρόνο, ξανά και ξανά. Γι’ αυτό και θέλω το επίπεδο των χριστουγεννιάτικων άλμπουμ που κάνω να είναι τέτοιο που να μπορούν να ακούγονται κάθε χρόνο». Αλλά και στο ότι, εκτός του ότι κάθε χρόνο μοιάζει να τα προωθεί όλο και πιο πολύ, όπως έχει δηλώσει, πιστεύει πραγματικά στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τη συνεπαίρνουν οι χριστουγεννιάτικες ιστορίες. Κι αν σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, δεν μπορεί παρά να επιτύχεις σε αυτή, λέει ένα άλλο παραμύθι – ή αστικός μύθος, μέρες που είναι, ονομάστε το όπως κρίνετε πιο διαχειρίσιμο.

Το άλμπουμ «Merry Christmas» της Μαράια Κάρεϊ κυκλοφορεί σε στάνταρ και deluxe anniversary edition από την Panik Records / Sony Music.