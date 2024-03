Η Ελληνίδα σοπράνο πίσω από τη φωνή του Google Translate

Σίγουρα την έχετε ακούσει κάπου, αφού είναι η επίσημη φωνή της Google στην Ελλάδα. Παράλληλα συμμετέχει σε διάσημες όπερες, σε αγαπημένες ταινίες μεταγλωττισμένων κινουμένων σχεδίων καθώς και σε γνωστά διαφημιστικά σποτ. Η Βάσια Ζαχαροπούλου δεν είναι μόνο μια πολυσχιδής σοπράνο με αξιοζήλευτες φωνητικές ικανότητες, αλλά και ένας προσηνής άνθρωπος, που σε κερδίζει με το χαμόγελο και τη γαλήνια αύρα που αποπνέει.

Όταν ήσουν μικρή, τι έλεγες ότι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;

Κάτι που να έχει σχέση με τη μουσική και τη σκηνική παρουσία. Όταν ήμουν τεσσάρων, είδα ένα πιάνο σε μια βιτρίνα, κάτι σκίρτησε μέσα μου και ξεκίνησα μαθήματα. Τελικά, σπούδασα ναυτιλιακά, παράλληλα όμως έκανα μονωδία στο Εθνικό Ωδείο, πιάνο και κλασικό χορό. Το πάθος μου ήταν το κλασικό τραγούδι, αλλά ως γνωστόν ο καλλιτέχνης στην Ελλάδα πρέπει να έχει plan b. Εργάστηκα ένα διάστημα στη ναυτιλία, μέχρι που ήρθε μια ακρόαση από τη Λυρική και κάπως έτσι άρχισα την καριέρα μου ως μονωδός.

Και τώρα επιστρέφεις στη Λυρική, με ένα δημοφιλές μιούζικαλ, το The Last Five Years…

Είναι ένα ευαίσθητο και ανθρώπινο έργο και οι θεατές συγκινούνται βαθιά με αυτόν τον επί σκηνής ασυνήθιστο έρωτα. Μέσα από υπέροχα τραγούδια, το έργο περνάει το μήνυμα ότι στη ζωή δεν χρειάζεται να είναι κάτι τόσο πολύπλοκο για να είναι σπουδαίο.

Έχεις κοινά με τον ρόλο σου;

Παίζω ένα εικοσάχρονο κορίτσι και συνειδητοποιώ πόσο απέχω πια από την ανεμελιά και το αίσθημα ελευθερίας αυτής της ηλικίας. Με το που έγινα μητέρα, κάπως αυτόματα, το κορίτσι μέσα μου μεταμορφώθηκε σε γυναίκα. Άλλες ευθύνες πια, άλλες προτεραιότητες.

Παράλληλα με το λυρικό τραγούδι, κάνεις πολλές μεταγλωττίσεις και διαφημίσεις…

Είμαι η τραγουδιστική φωνή στις ταινίες της Barbie, η Άννα από το Frozen, η Μαίρη Πόπινς! Μικρή έπαιζα πολύ με την Barbie και δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μια μέρα θα γινόμουν η φωνή της. Έχει πλάκα, γιατί η δίχρονη κόρη μου τις προάλλες έβλεπε το Frozen και άρχισε να φωνάζει: «Αυτή είναι η μαμά!». Απολαμβάνω τις μεταγλωττίσεις, γιατί έρχομαι σε επαφή με ένα κομμάτι παιδικής αθωότητας που με ηρεμεί, όπως και τις διαφημίσεις, για τις δυνατότητες που μου δίνουν να μεταμορφώνω τη φωνή μου. Τη μία είμαι ένα κουτί δημητριακών που μιλάει και την άλλη μια σοβαρή κυρία που παρουσιάζει μια πιστωτική!

Μέσα σε όλα, είσαι και η φωνή του Google Translate.

Πράγματι! Με επέλεξαν ανάμεσα σε 150 υποψήφιες και ήταν ένα δύσκολο πρότζεκτ. Πέρασα από αυστηρή διατροφή γιατί η φωνή έπρεπε να είναι καθαρή κάθε μέρα και να μην αλλάζει, αλλά και από ψυχολογικά τεστ, ρωτώντας με αν μπορώ να διαχειριστώ το γεγονός ότι θα ακούω τη φωνή μου παντού. Και όντως την έχω ακούσει παντού. Πέρα από το Google Translate, με έχω ακούσει σε αεροδρόμιο του Παρισιού να με «καλώ» για επιβίβαση, σε μηχάνημα νοσοκομείου που μετρά τη θερμοκρασία, μέχρι και σε ένα Uber. Όταν έφτασε η ώρα της αποβίβασης, άκουσα το «Ο πελάτης Βάσια μπορεί να αποβιβαστεί» και με έπιασαν τα γέλια.

Πες μου κάτι που διάβασες πρόσφατα και σε ενθουσίασε.

Το Όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι του Χίμεν Σουνίμ. Μου θύμισε πόσο λυτρωτικό είναι να ρίχνεις καμιά φορά τις ταχύτητες, σε μια εποχή που όλοι τρέχουν και δεν φτάνουν…

INFO – The Last Five Years του Τζέισον Ρόμπερτ Μπράουν, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Δημόπουλου. Πρωταγωνιστούν: Βάσια Ζαχαροπούλου, Πάρις Παρασκευάδης. Στην Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής. 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 Μαρτίου, στις 20.30 (Κυριακή: 19.30). Προπώληση: ticketservices.gr