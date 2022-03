Λονδίνο: Κοκτέιλ και προβλέψεις στο Holy Bar

Στη γειτονιά Knightsbridge, το Holy Bar, με τους κόκκινους τοίχους, τους δερμάτινους πάγκους και τα μαρμάρινα τραπέζια, λειτουργεί εντός του vegan εστιατορίου Holy Carrot. Αντλεί την έμπνευσή του από τον σουρεαλισμό του Σαλβαντόρ Νταλί και τη Χώρα του Ποτέ του Πίτερ Παν, φιλοδοξώντας να προσελκύσει πότες εκκεντρικούς και ασυνήθιστους. Μικρό και ατμοσφαιρικό, έχει ένα μενού τυπωμένο σε κάρτες ταρώ, με κάθε αρχετυπικό χαρακτήρα να αποτελεί έμπνευση για ένα διαφορετικό κοκτέιλ. Διαλέξτε ανάμεσα στο The Lovers (τζιν, λικέρ Rhubarb, χυμός λεμονιού), το The Devil (τεκίλα, δύο είδη λικέρ, σιρόπι αγαύης) και το Wheel Of Fortune (spirits, σόδα κερασιού), συνοδεύοντας με χορτοφαγικό σνακ, όπως είναι το τόφου τεμπούρας τυλιγμένο με φύκια.

holycarrot.co.uk