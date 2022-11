Στη Θεσσαλονίκη για αρχιτεκτονική: Το Open House ξεκινά!

Το ξενοδοχείο On Residence μπροστά στην παραλιακή στεγάζεται σε κτίριο του 1927.

Τι κοινό μπορεί να έχουν ένα διώροφο εκλεκτικιστικό αρχοντικό του 1911, το χάνι του Ισμαήλ Πασά, ένα τυπικό αστικό διαμέρισμα σε μεταπολεμική πολυκατοικία του 1957 και το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης; Ότι όλα τα παραπάνω σημεία θα είναι επισκέψιμα αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του Open House Thessaloniki.

Η διοργάνωση Open House Thessaloniki έχει ήδη γίνει θεσμός στην πόλη, αφού φέτος θα πραγματοποιηθεί για δέκατη χρονιά. Και τα 67 κτίρια που συμμετέχουν στη δράση έχουν να αφηγηθουν συναρπαστικές ιστορίες από το παρελθόν και το μέλλον της πόλης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν το αμαξοστάσιο και το κέντρο ελέγχου στην Πυλαία, καθώς επίσης ο σταθμός μετρό στην οδό Παπάφη. Μπορεί το Μετρό Θεσσαλονίκης να αργεί ακόμα να ξεκινήσει τη λειτουργία του αλλά τα κτίρια αυτά έχουν ήδη κατασκευαστεί. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, θα ανοίξουν για το κοινό και ιδιωτικά κτίρια, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου -από οδοντιατρεία και αρχιτεκτονικά γραφεία μέχρι διαμερίσματα και ιδρύματα.

Το αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία συμμετέχει στη δράση του Open House. (Φωτογραφία: Πυγμαλίων Καρατζάς)

Τη δράση πλαισιώνουν τρεις θεματικές διαδρομές σε γειτονιές της πόλης. Η πρώτη είναι αφιερωμένη στο Γαλεριανό Συγκρότημα, θα εκκινεί από τη Ροτόντα ανά 30 λεπτά και θα τερματίζει στον Λευκό Πύργο. Η δεύτερη διαδρομή λαμβάνει χώρα στην Άνω Πόλη, θα εκκινεί επίσης ανά 30 λεπτά από τη Μονή Βλατάδων και θα τερματίζει στον ναό του Αγίου Νικολάου Ορφανού. Η τρίτη θα περιδιαβαίνει τα λιγότερο γνωστά δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης με εκκίνηση από τη διασταύρωση Έβρου και Ακρίτα και σημείο τερματισμού το Φρούριο Βαρδαρίου. Τόσο για τις ξεναγήσεις των κτιρίων όσο και για τις διαδρομές δεν γίνονται κρατήσεις, αλλά τηρείται σειρά προτεραιότητας στο κάθε σημείο ανάλογα με τον χρόνο προσέλευσης. Στην ιστοσελίδα της δράσης openhousthessaloniki.gr θα βρείτε τις ώρες που θα είναι ανοιχτό κάθε κτίριο, φωτογραφίες, διευθύνσεις και μια μικρή περιγραφή.

Οχτώ ξενοδοχεία συμμετέχουν στο Open House Thessaloniki, ανάμεσα τους και το Gatto Perso. (Φωτογραφία: Στέφανος Τσακίρης)

Διαμονή

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά οκτώ ξενοδοχεία συμμετέχουν στο Open House Thessaloniki και το καθένα στεγάζεται σε ένα κτίριο μοναδικής αρχιτεκτονικής. Το Gatto Perso Luxury Studios and Apartments (Μητσαίων 10, gattoperso.gr) λειτουργεί στον χώρο ενός εντυπωσιακού αστικού μεγάρου που χτίστηκε το 1926 και ανακαινίστηκε το 2014. Το The Caravan Bed & Breakfast (Ρεμπέλου 1, thecaravan.gr) στεγάζεται σε κτίριο του 1929, που αποκαταστάθηκε το 2015. Το κτίριο του Bahar Boutique Hotel (Εδέσσης 10 & Κατούνη, baharboutiquehotel.com) κτίστηκε μεταξύ 1926-1931 και ανακαινίστηκε το 2018. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το διατηρητέο κτίριο κατοικιών του 1930 σε στυλ αρ ντεκό, που ανασχεδιάστηκε πλήρως το 2022, για να φιλοξενήσει το ξενοδοχείο 72 AD (Αγίου Δημητρίου 72, 72ad.gr).

Η Αγορά Μοδιάνο θα ανοίξει αυτό το Σαββατοκύριακο τις πύλες της για το κοινό λίγο πριν τα επίσημα εγκαίνια μετά τη μεγάλη ανακαίνιση. (Φωτογραφία: Όλγα Δέικου)

To πεντάστερο ξενοδοχείο On Residence (Λεωφόρος Νίκης 5, onresidence.gr), πρόσφατη άφιξη στον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης, συμμετέχει επίσης στη δράση, αφού στεγάζεται σε ιστορικό διατηρητέο κτίριο του 1926, ενώ και το εμβληματικό κτίριο του Electra Palace (Πλατεία Αριστοτέλους 9, electrahotels.gr) σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Φίλιππο Βώκο το 1972, θα είναι ανοιχτό για ξεναγήσεις. Πιο νέα αρχιτεκτονήματα είναι το Zeus Is Loose Hostel (Κλεισούρας 13, zeusisloose.com), ένα ανακαινισμένο κτίριο γραφείων του 1962, και το Onoma Hotel (Μοναστηρίου 24, onomahotel.com), τυπική κτιριακή μονάδα γραφείων του 1970, που κατασκευάστηκε σε δύο χρονικές φάσεις, το 1963 το ισόγειο και υπόγειο και το 1972 οι υπόλοιποι όροφοι.

Το μπαρ Tiger Loop στο ισόγειο του ξενοδοχείου On Residence σερβίρει κοκτέιλ εμπνευσμένα από το κινέζικο ωροσκόπιο.

Kαφές-Φαγητό

Αν θέλετε να πιείτε καφέ ή να τσιμπήσετε σε έναν από τους χώρους με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που συμμετέχουν στο Open House Thessaloniki, οι επιλογές είναι πολλές. Στο ξενοδοχείο On Residence λειτουργεί το εστιατόριο Όλυμπος-Νάουσα (Λεωφόρος Νίκης 5) με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Τασιούλα, ενώ δίπλα ακριβώς το μπαρ Tiger Loop προσφέρει κοκτέιλ που έχει ετοιμάσει ο Αχιλλέας Πλακίδας και η ομάδα του.

Το κτίριο της ομάδας γραφικού σχεδιασμού και οπτικής επικοινωνίας Beetroot (Πάικου 1) στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί και καφέ είναι διατηρητέο μνημείο. Πρόκειται για ένα ιστορικό χάνι στην καρδιά της πόλης, το οποίο σχεδιάστηκε το 1926 από τον αρχιτέκτονα Leonardo Gennari. Το καφέ του ισογείου έχει ωραία αισθητική και προϊόντα της ομάδας Beetroot προς πώληση.

Το κτίριο απέναντι από την πλατεία Αριστοτέλους είναι τυπικό οίκημα γραφείων του 1962 και ανακαινίστηκε πλήρως το 2020 για να στεγάσει το Zeus Is Loose Hostel. (Φωτογραφία: Kimberley Powell)

Ένα από τα παλιά κτίρια της πόλης, το Κύρτση Χαν χτισμένο το 1868, στεγάζει σήμερα τον πολυχώρο και καφέ Ύψιλον (Εδέσσης 5). Το Caravan Café (Ρεμπέλου 1) του ομώνυμου ξενοδοχείου σερβίρει καλό καφέ και πολλές επιλογές για brunch. Στον τελευταίο όροφο του Zeus Is Loose Hostel (Κλεισούρας 13) λειτουργεί το μπαρ Nectar Distillery που σερβίρει καλά ποτά και ενδιαφέροντα κοκτέιλ. Τέλος στη συνοικία των Εξοχών στα ανατολικά της πόλης λειτουργεί το all day καφέ-μπαρ-εστιατόριο Έπαυλη Μαρόκκου (Βασιλίσσης Όλγας 133) στο ομώνυμο κτίριο, το οποίο χτίστηκε το 1906.