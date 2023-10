50 Μεγάλα Ελληνικά Κρασιά (50 GGW): Αύριο η νέα λίστα

Με απόλυτη επιτυχία, η τρίτη έκδοση των 50 Μεγάλων Ελληνικών Κρασιών (50 GGW) ολοκλήρωσε την αγωνιστική της φάση την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, στην ιστορική κανάβα του Αγίου Ιωσήφ στο Selene Restaurant και στο Antique Wine Caves στη Σαντορίνη. Επτά Masters of Wine από την Ευρώπη και την Αμερική, η Julia Harding MW (συγγραφέας κρασιού για το JancisRobinson.com), ο Mark Andrew MW (συνιδρυτής του περιοδικού και των εστιατορίων Noble Rot), η Lenka Sedláková MW ( brand manager στην εταιρεία εμπορίας κρασιού Bancroft), ο Wojciech Bońkowski MW (συγγραφέας κρασιού), η Caro Moro MW (συγγραφέας κρασιού και εκπαιδευτικός), ο Demetri Walters MW (σύμβουλος κρασιού) και ο Christoph Heinemann MW (επιχειρηματίας που σχετίζεται με το κρασί), δοκίμασαν και αξιολόγησαν 609 κρασιά από 201 οινοποιεία της χώρας.

Για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει την πορεία των 50GGW τα τελευταία δύο χρόνια, να πούμε ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό κρασιού, με σκοπό τόσο την ανάδειξη εξαιρετικών ετικετών όσο και την διάδοση του ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό. Η αξιολόγηση γίνεται από καθιερωμένους επαγγελματίες της παγκόσμιας βιομηχανίας κρασιού και οι ίδιοι κριτές αποδεικνύονται τελικά ευαγγελιστές της εγχώριας παραγωγής μας στα πλάτη και τα μήκη της γης. Εκτός από τις ημέρες του διαγωνισμού όμως, τα κρασιά ταξιδεύουν μαζί με τον εμπνευστή του 50GGW σε οινικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Φέτος μάλιστα παρουσιάστηκαν στο Συμποσίο των Masters of Wines στο Wiesbaden της Γερμανίας, την κορυφαία συνάντηση των ανθρώπων του κρασιού, που γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια και φέτος είχε θέμα A TASTE FOR THE FUTURE. Πεντακόσιοι συμμετέχοντες στο συμπόσιο, ανάμεσά τους κάποιοι από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στο κρασί παγκοσμίως, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν λευκά, πορτοκαλί, ρετσίνα, κόκκινα, και ένα επιδόρπιο οίνο, από τα νικητήρια κρασιά της δεύτερης έκδοσης του 50GGW.

«Πριν από τρία χρόνια, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια των 50 GGW, δεν μπορούσα να φανταστώ με τον Γρηγόρη Μιχαήλο (Development Manager & Founding Partner) ότι θα διοργανώναμε εκδηλώσεις σε περίπου 10 χώρες (Αγγλία, Γερμανία, Πολωνία, Σερβία, Κύπρο, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία) Ωστόσο, η αποδοχή ήταν τεράστια», παραδέχεται σήμερα ο ιδρυτής Γιάννης Καρακάσης MW.

Στα του διαγωνισμού, η διαδικασία γευσιγνωσίας είναι τυφλή και εξασφαλίζει την απόλυτη ανωνυμία των δειγμάτων. Κρίσιμη παράμετρος είναι πως οι διοργανωτές αγοράζουν από καταστήματα τα κρασιά για τα οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή οι παραγωγοί. Τα κρασιά δοκιμάζονται σε δύο φάσεις: στην πρώτη, από τα 600 δείγματα, επιλέχθηκαν ογδόντα κρασιά και στη δεύτερη, αυτά τα ογδόντα δοκιμάστηκαν ξανά και επιλέχθηκαν τα πενήντα. Κάθε ετικέτα κατατάσσεται σε μία από τις δεκαέξι κατηγορίες, μερικές από τις οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακά κρασιά (Πορτοκαλί κρασιά, Ρετσίνα και Vinsanto), Value for Money (κρασί με τιμή κάτω από 12 ευρώ στο ράφι) ενώ φέτος, για πρώτη φορά, προστέθηκαν κρασιά από την Κύπρο, μια σημαντική κίνηση εξωστρέφειας για τις γενικά πολύ αξιόλογες ετικέτες ενός μικρού αλλά σπουδαίου τερουάρ της Μεσογείου.

«Δεν νομίζω ότι έχω απολαύσει παλιότερα τόσο πολύ, να δοκιμάζω τόσα πολλά κρασιά, όσα χρειάστηκε να δοκιμάσω την τελευταία μέρα για την τελική φάση του διαγωνισμού. Μερικές από τις συμμετοχές ήταν κρασιά παγκόσμιας κλάσης, και ήταν απόλυτη χαρά για μένα να τα αξιολογήσω. Αυτή η αρχαία ιστορία φαίνεται πως γίνεται όλο και καλύτερη κάθε χρόνο», είπε ο Demetri Walters MW, ένας από τους κριτές.Ο Walters αναφέρει πως όπως δηλώνει το όνομα αυτή της λίστας, τα 50 Great Greek Wines είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που αναδεικνύει ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό κρασί. «Φέτος, η έκδοση του 2023 δεν αποτέλεσε εξαίρεση για αυτό, και αποκάλυψε πάρα πολλές εκπλήξεις. Ο Γιάννης Καρακάσης MW και το ικανότατο πλήρωμά του μας σύστησαν μερικά από τα πιο λαχταριστά κρασιά της αγοράς σήμερα» λέει ο ίδιος.

Η λίστα των νικητών θα ανακοινωθεί στις 20 Οκτωβρίου στην τελετή απονομής των 50 Great Greek Wines που θα πραγματοποιηθεί στο Grand Resort Lagonissi. Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση, το κοινό μπορεί να προμηθευτεί εισιτήρια μέσω της πλατφόρμας greatgreekwines.com. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν ένα πολύ ενδιαφέρον Masterclass για το Ξινόμαυρο, «Ξινόμαυρο εναντίον Barolo και Barbaresco», με τους Γιάννη Καρακάση MW και Wojciech Bońkowski MW από την Πολωνία.