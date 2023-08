Εκθεση: Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η σοβαρότερη απειλή για την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως

Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιο επικίνδυνη για την παγκόσμια υγεία από ό,τι το κάπνισμα ή η κατανάλωση αλκοόλ με την απειλή αυτή να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, όπως η Νότια Ασία και η Αφρική, όπως προκύπτει από έρευνα που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα.

Ωστόσο, το ύψος των κονδυλίων που αφιερώνεται στην αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πολύ μικρότερο από εκείνο που προορίζεται για την αντιμετώπιση των μολυσματικών ασθενειών, όπως αναφέρεται στην έρευνα του Ινστιτούτου Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Σικάγο (EPIC).

Η ετήσια έκθεσή του με τίτλο Δείκτης Ζωής για την Ποιότητα του Αέρα (AQLI) δείχνει ότι η ρύπανση από λεπτά αιωρούμενα σωματίδια -που προκαλείται από τις βιομηχανικές εκπομπές, από τις εκπομπές των οχημάτων, από τις δασικές πυρκαγιές και από άλλους παράγοντες- παραμένει η «σοβαρότερη εξωγενής απειλή για την δημόσια υγεία».

NEW 2023 #AQLIReport makes clear that PM2.5 is the world’s greatest external risk to human health. The impact on life expectancy is comparable to:

🚬 Smoking

🍷 >3x alcohol use & unsafe water

🚗 >5x transport injuries

🩸>7x HIV/AIDS

Learn more:

