Πέντε νέα καταδυτικά Swatch, έναν για κάθε ωκεανό του πλανήτη

Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία της με την Omega και τη συλλογή MoonSwatch Bioceramic που μας ταξίδεψε μέχρι το φεγγάρι, η Swatch επανέρχεται δριμύτερη φέτος, χρονιά που γιορτάζει τα 40ά της γενέθλια, με μία ακόμη συναρπαστική συνεργασία και μας ταξιδεύει στους πέντε ωκεανούς του πλανήτη. Συμπράττει με την ελβετική εταιρεία υψηλής ωρολογοποιίας Blancpain και αποτίει φόρο τιμής στο Fifty Fathoms, το πρώτο αυθεντικό ρολόι καταδύσεων που γεννήθηκε πριν από ακριβώς εβδομήντα χρόνια.

Το νέο και το πρωτότυπο: αριστερά ένα από τα πέντε Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms και δεξιά το περίφημο καταδυτικό Fifty Fathoms της Blancpain

Η νέα συλλογή ονομάζεται Bioceramic Scuba Fifty Fathoms και είναι εμπνευσμένη τόσο από το διάσημο καταδυτικό μοντέλο της Blancpain όσο και από τα καταδυτικά ρολόγια της Swatch, τα Scuba. Έχουν όλες τις αρετές ενός ρολογιού που προορίζεται για χρήση μέσα στο νερό: υψηλή υδατοστεγανότητα, ευκρινές καντράν, μηχανικό μηχανισμό, περιστρεφόμενη στεφάνη ασφαλείας και αντιμαγνητική προστασία.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ANTARCTIC OCEAN

Καθένα από τα πέντε μοντέλα είναι αφιερωμένο σε έναν από τους πέντε ωκεανούς του πλανήτη: τον Αρκτικό, τον Ανταρκτικό, τον Ατλαντικό, τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ARCTIC OCEAN

Γιατί όχι 100 μέτρα;

Η συλλογή Bioceramic Scuba Fifty Fathoms είναι στεγανή μέχρι 91 μέτρα βάθος. Γιατί όχι μέχρι 100 μέτρα; Είναι ένας υπαινιγμός στην Blancpain και στο ρολόι της: η ονομασία Fifty Fathoms (πενήντα οργιές) είναι μια αναφορά στην οργιά – ιστορικά, το ναυτικό μέτρο βάθους στον αγγλόφωνο κόσμο– πενήντα οργιές ισούνται με 91 μέτρα (ή 300 πόδια).

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms ATLANTIC OCEAN

Γιατί όχι quartz;

Η μεγαλύτερη ίσως έκπληξη που κρύβει η συλλογή Bioceramic Scuba Fifty Fathoms είναι το γεγονός ότι διαθέτει μηχανικό μηχανισμό, τον αυτόματο SISTEM51 της Swatch, που είναι ο πρώτος και μοναδικός μηχανικός μηχανισμός πλήρως αυτοματοποιημένης παραγωγής (δείτε το σχετικό θέμα που σας είχαμε παρουσιάσει εδώ). Δημιουργήθηκε το 2013, αποτελείται από μόλις 51 εξαρτήματα, στηρίζεται σε μία κεντρική βίδα, είναι ανθεκτικός στην επίδραση των μαγνητικών πεδίων χάρη στο ελατήριο Nivachron™ που περιέχει και προσφέρει 90 ώρες ενεργειακής αυτονομίας.

Τι είναι το γυμνοβράγχιο;

Και λίγη βιολογία! Στην πίσω όψη κάθε ρολογιού, εκτός από τον ωκεανό που αντιπροσωπεύει, απεικονίζεται ψηφιακά εκτυπωμένο πάνω στον ρότορα του μηχανισμού, κι από ένα θαυμάσιο πολύχρωμο πλάσμα που κατοικεί στον εκάστοτε ωκεανό. Το γυμνοβράγχιο (επιστημονική ονομασία: Nudibranchia) είναι ένα είδος μαλάκιου, χωρίς κέλυφος, που στους δύτες είναι γνωστό ως θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας. Στο ρολόι ARCTIC OCEAN απεικονίζεται το γυμνοβράγχιο Dendronotus Frondosus, που χαρακτηρίζεται από το μαλακό, λεπτεπίλεπτο σχήμα του. Στο PACIFIC OCEAN το Chromodoris Kuiteri, λαμπερό σαν τον ήλιο, θυμίζει τα ζεστά, καθαρά και γαλάζια νερά. Στο ATLANTIC OCEAN το Glaucus Atlanticus με τα βαθυγάλανα χρώματά του είναι ένας φόρος τιμής στις άγριες θάλασσες, είναι όμως και δηλητηριώδες γνωστό με το παρατσούκλι «μπλε δράκοντας». Στο INDIAN OCEAN, το είδος Nembrotha Kubaryana, θυμίζει τα χρώματα των κοραλλιών και τα πλούσια σε βλάστηση, τροπικά νερά. Τέλος, στο ANTARCTIC OCEAN το Tritoniella Belli μοιάζει με παγόβουνο που το δέρνουν τα κύματα και μεταφέρει το μυστήριο και τη γοητεία των παγωμένων πολικών νερών. Όλα αυτά τα γυμνοβράγχια ζουν στους ωκεανούς από τους οποίους αντλούν την έμπνευσή τους τα αντίστοιχα ρολόγια.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms PACIFIC OCEAN

Οικολογική συνείδηση

Τόσο η Blancpain όσο και η Swatch έχουν μεγάλη ευαισθησία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα ρολόγια της συνεργασίας Blancpain X Swatch είναι κατασκευασμένα από Bioceramic, ένα μοναδικό υλικό, πατενταρισμένο από τη Swatch, που αποτελείται κατά δύο τρίτα από κεραμικό και κατά ένα τρίτο από πλαστικό βιολογικής προέλευσης. Επιπλέον τα τύπου ΝΑΤΟ λουράκια τους είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένα αλιευτικά δίχτυα που έχουν περισυλλεγεί από τους ωκεανούς.

Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms INDIAN OCEAN

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Είναι πολλές οι ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που κάνουν αυτά τα ρολόγια τόσο ξεχωριστά. Στην πίσω πλευρά του υπάρχουν χαραγμένες φράσεις που εμπνέουν όπως PASSION FOR DIVING – LICENCE TO EXPLORE – OCEAN BREATH – PROTECT WHAT YOU LOVE και IMMERSE YOURSELF.

Τόσο στο καντράν όσο και στην κορώνα εμφανίζεται το κοινό λογότυπο Blancpain X Swatch.

Στην κάσα υπάρχει χαραγμένη η λέξη «Swatch», όπως στα πρωτότυπα ρολόγια Fifty Fathoms είναι χαραγμένη η λέξη «Blancpain». Υπάρχουν όμως και πιο «ψαγμένες» λεπτομέρειες, που σίγουρα θα εκτιμήσουν οι λάτρεις της Blancpain και των Fifty Fathoms. Στο καντράν ARCTIC OCEAN υπάρχει ένα ειδικό κίτρινο-κόκκινο σύμβολο με έναν λευκό σταυρό και τις λέξεις «no radiations».

Είναι ένας φόρος τιμής στα αντίστοιχα καταδυτικά μοντέλα της Blancpain από τη δεκαετία του ’60, τα οποία έφεραν στο καντράν τους την ένδειξη «NO RADIATIONS» για να δείξουν ότι δεν περιείχαν ράδιο, ένα υλικό ραδιενεργό, επικίνδυνο για την υγεία (δείτε και το σχετικό θέμα εδώ).

Αλλά και στο μοντέλο ANTARCTIC OCEAN υπάρχει κάτι ξεχωριστό: ένας αισθητήρας πάνω στο καντράν που ανιχνεύει την παρουσία νερού.

Από το 1954, η Blancpain είχε προσθέσει αυτή τη λειτουργία σε μερικά από τα μοντέλα της που προορίζονταν για χρήση από σχολές κατάδυσης και στρατιωτικές μονάδες. Ένας αισθητήρας στη θέση ώρας 6 του βεβαιώνει ότι δεν έχει επηρεαστεί η στεγανότητα του ρολογιού ύστερα από προηγούμενη χρήση. Εάν έχει εισέλθει υγρασία στο εσωτερικό, η ένδειξη αλλάζει χρώμα. Μερικά μοντέλα Fifty Fathoms που διαθέτουν τον δείκτη δύο χρωμάτων φέρουν την ονομασία «MIL-SPEC» (στρατιωτικό πρότυπο), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ναυτικού των ΗΠΑ (δείτε και το σχετικό θέμα εδώ).

Πού θα τα βρείτε;

Τα νέα Bioceramic Scuba Fifty Fathoms της συλλογής Blancpain X Swatch δεν είναι limited editions. Διατίθενται από τις 9 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά σε επιλεγμένα καταστήματα Swatch σε όλο τον κόσμο. H τιμή τους είναι 390 €, προφανώς ακριβότερα από τα MoonSwatch, κι αυτό λόγω του αυτόματου μηχανισμού τους. Όπως και με το Bioceramic MoonSwatch, επιτρέπεται η αγορά ενός ρολογιού ανά άτομο την ημέρα. Τα ρολόγια θα παρέχονται σε ειδική θήκη κατάδυσης, ενώ για αρκετές εβδομάδες θα εκτίθενται και σε επιλεγμένα καταστήματα της Blancpain.

