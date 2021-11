Μας έχουν περάσει για ηλίθιους

Τον Αύγουστο δεν γράφω, αλλά παρακολουθώ την επικαιρότητα διαβάζοντας ηλεκτρονικά τις εφημερίδες και το Διαδίκτυο. Μια ανάρτηση του ΜέΡΑ25, η οποία ουσιαστικά απευθύνεται σε ευκολόπιστους, αστοιχείωτους και ψεκασμένους, μου έδωσε την αφορμή για το σημερινό κείμενο.

Αμέσως μετά την κατάπαυση των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου, το ΜέΡΑ25 διατυμπάνιζε: «Οπως οι μαυραγορίτες έβλεπαν την Κατοχή ως ευκαιρία, έτσι κι η αρπακτική ολιγαρχία βλέπει τις φωτιές και της τρέχουν τα σάλια. Στις φλόγες οι ολιγάρχες βλέπουν λογιών-λογιών ευκαιρίες. Ακόμα κι η αναδάσωση, αν γίνει π.χ. με σπόρους και δενδρύλλια της Bayern-Monsanto, επεκτείνει το βασίλειό τους και γεμίζει τα ταμεία τους. Οπως “αγκάλιασαν” την Πράσινη Μετάβαση για να πλουτίσουν βάφοντας με τοξική, πράσινη μπογιά τις πιο περιβαλλοντοκτόνες “επενδύσεις”, έτσι και τώρα η “Μητσοτάκης ΑΕ” που τους εκπροσωπεί ετοιμάζει, εκ μέρους τους, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ραμμένες και κομμένες στα μέτρα τους.

Κούνια που τους κούναγε! Ενα νέο κίνημα ξεσηκώνεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, απελευθερωμένο από τα κόμματα, έτοιμο να τους πετάξει έξω από τα δάση – κι αμέσως μετά από κάθε πτυχή της Πράσινης Μετάβασης.

Φυσική Αναδάσωση – Εξω οι Ολιγάρχες από τα Δάση. Η αναδάσωση θα γίνει με κριτήρια βιωσιμότητας και βιοποικιλότητας, κι όχι με επιχειρηματικά συμφέροντα που προωθούν υβριδικά δέντρα και μεθόδους που δημιουργούν στείρα δάση εξαρτημένα από εταιρείες για την επιβίωσή τους. Οι συνελεύσεις των τοπικών κοινοτήτων θα εποπτεύουν την φυσική αναδάσωση – ούτε η “Μητσοτάκης ΑΕ” ούτε οι απονομιμοποιημένες στα μάτια των πολιτών αμαρτωλές Περιφέρειες…».

Απολογούμαι γιατί σας υποχρέωσα να διαβάσετε τις πομπώδεις μπαρούφες του Βαρουφάκη, αλλά έπρεπε να το κάνω για να διαπιστώσετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είτε νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους είτε προσπαθούν να μας μετατρέψουν σε ηλίθιους ώστε να τους ψηφίζουμε. Το κείμενο είναι γεμάτο από φορτισμένες λέξεις ώστε να απευθύνεται στα χαμηλότερα ένστικτά μας. Παρακαλώ την προσοχή σας: «Μαυραγορίτες», «κατοχή», «αρπακτική ολιγαρχία», «Bayern-Monsanto», «Μητσοτάκης ΑΕ», «επιχειρηματικά συμφέροντα», «υβριδικά δέντρα», «στείρα δάση εξαρτημένα από εταιρείες για την επιβίωση» κ.ά.

Ας ξεκινήσουμε από τους «μαυραγορίτες» και την «κατοχή». Οι μαυραγορίτες εμφανίζονται και κυριαρχούν όταν υπάρχουν ελλείψεις βασικών αγαθών στην αγορά, όπως συνέβη στην κατοχή. Οι σημερινές συνθήκες ελεύθερης αγοράς αποκλείουν παντελώς τους μαυραγορίτες. Φαίνεται ότι στο μυαλό του Βαρουφάκη ακόμα υπάρχει το σχέδιό του να μας πάει στη δραχμή με τα IOU και τις διάφορες ανοησίες, όπου πραγματικά θα δημιουργείτο έλλειψη βασικών αγαθών και φυσικά θα γέμιζε ο τόπος μαυραγορίτες. Κάτι θα ξέρει αυτός καλύτερα από όλους μας, αφού επιδίωκε να μας πάει εκεί. Ετσι για να μην ξεχνιόμαστε. «Δεν μιλάνε για σχοινί στο σπίτι του κρεμασμένου».

Πάμε στην «Bayern-Monsanto». Η Monsanto είναι πραγματικά ο στόχος των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Είναι γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί και καταδικαστεί (αλλά και αθωωθεί) γιατί τα παρασιτογόνα φάρμακά της που χρησιμοποιούν οι γεωργοί, μπορεί να προκαλούν καρκίνο. Ρίξε λοιπόν στους «κάφρους» και λίγη Monsanto που είναι η επιτομή του κακού, για λόγους εντυπωσιασμού και ό,τι προκύψει. Ελάτε να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή οικονομική διάσταση. Η Monsanto ανήκει στην Bayern που παρασκευάζει μεταξύ άλλων την ασπιρίνη. Ο τζίρος της Bayern για το 2020 ήταν 42,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα αγροτικά προϊόντα 18,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαι βέβαιος ότι η αξία των σπόρων και των «υβριδικών δενδρυλλίων» που υποτίθεται ότι οι «ολιγάρχες» θα πούλαγαν στην Ελλάδα για την αναδάσωση δεν φτάνει ούτε για την ετήσια προμήθεια του χαρτιού τουαλέτας στα γραφεία της Bayern στην Αθήνα! Με άλλα λόγια κανένας από την Bayern δεν θα ασχοληθεί με τέτοια μικροποσά.

Αλλά η παραπλάνηση είναι ακόμα χειρότερη. Τα δάση από πεύκα αναγεννώνται μόνα τους με φυσικό τρόπο. Τα κουκουνάρια μετά την πυρκαγιά ανοίγουν και σκορπίζουν τους σπόρους παντού. Αρα δεν υπάρχουν λεφτά για την Bayern και τους ολιγάρχες. Βλέπετε πού απευθύνονται; Σε μια κατηγορία ψεκασμένων που πιστεύουν ότι η Γη είναι επίπεδη, τα περιστέρια δεν είναι πουλιά αλλά εξελιγμένα drones για να μας παρακολουθεί ο «μεγάλος αδελφός» και είναι έτοιμοι να πιστέψουν οτιδήποτε ανακατεύει πολυεθνικές, χρήματα και τον… Bill Gates. Απορώ πώς τον ξέχασαν, αφού κάποτε διέθετε μετοχές της Monsanto αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό όμως το «στείρα δάση εξαρτημένα από εταιρείες για την επιβίωση» σπάει κόκαλα. Ξέρετε εσείς κανένα δάσος που είναι εξαρτημένο από κάποια εταιρεία για να επιβιώσει; Δόξα τω Θεώ τα δάση δεν θέλουν πότισμα για να αναπτυχθούν. Φρόντισε η φύση. Αλήθεια, οι άνθρωποι αυτοί πού πραγματικά απευθύνονται;

Είμαι απολύτως βέβαιος ότι στοχεύουν σε ένα μικρό ποσοστό των ψηφοφόρων ώστε να εξασφαλίσουν το κατώφλι του 3% για να διατηρηθούν στη Βουλή. Δεν είναι δυνατόν να λένε τέτοιες σαχλαμάρες και να απευθύνονται σε σκεπτόμενους ανθρώπους. Ούτε όμως το 3% τους αξίζει. Αν θέλουμε να πάει μπροστά ο τόπος πρέπει να διώξουμε τους ψεκασμένους από τη Βουλή.

Μετά την παραπάνω ανακοίνωση, επανήλθαν για να μας δείξουν την ευαισθησία τους για το περιβάλλον. Ετσι, για τις ανεμογεννήτριες το ΜέΡΑ25 υποστηρίζει ότι γίνεται πολλή κουβέντα για το αν «θα τις βάλουν στα καμένα δάση ή αν θα κόψουν δέντρα που δεν έχουν ακόμα καεί για να φυτέψουν ανεμογεννήτριες. Για το ΜέΡΑ25 το δίλημμα αυτό είναι και εκτός θέματος και ανήθικο. Από την ίδρυσή μας φωνάζουμε: Καμία ανεμογεννήτρια στην στεριά! Αντίθετα, στο πρόγραμμά μας μιλάμε για πλωτές ανεμογεννήτριες στα ανοικτά μακριά από ιχθυότοπους και ανθρώπους».

Αλλη μια μπαρούφα βαρουφακικών διαστάσεων. Ξέρετε εσείς κανένα μέρος στη θάλασσα που να μην έχει ψάρια ή νησιά; Δηλαδή και πάλι απευθύνονται σε αστοιχείωτους ή ψεκασμένους. Λένε ότι θέλουν ανεμογεννήτριες, αλλά βάζουν προϋποθέσεις ώστε να μην μπορούν να τοποθετηθούν. Ακόμα και η Δανία που διαθέτει τα μεγαλύτερα υπεράκτια πάρκα από ανεμογεννήτριες, θα χρησιμοποιήσει δύο νησιά (ένα φυσικό και ένα τεχνητό) για να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 4 gigawatt, ενώ τα υπεράκτια αιολικά πάρκα παράγουν μόνο 1,7 gigawatt. Το να αποκλείουμε τις ανεμογεννήτριες από την ξηρά είναι ουτοπία που μόνο ο Βαρουφάκης με τον μακρυμάλλη Κρίτωνα θα μπορούσαν να προτείνουν.

Φαίνεται όμως ότι στο κόμμα αυτό γίνεται ένας ιδιότυπος διαγωνισμός για το ποιος θα πει τη μεγαλύτερη κοτσάνα. Ετσι ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, αναφερόμενος στην αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, έγραψε πως «σήμερα ο φιλελεύθερος-νεοαποικιακός ιμπεριαλισμός νικήθηκε για τα καλά» και πρόσθεσε ότι «τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες και ότι προς το παρόν αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε είναι η αλληλεγγύη μας. Κρατάτε αδελφές!». Φρόντισε μάλιστα να το διατυπώσει στα αγγλικά ώστε το κράξιμο που έφαγε να είναι διεθνές. Για να μη σας στερήσω τη λυρικότητα σας παραθέτω και την original αγγλική εκδοχή του: «On the day liberal-neocon imperialism was defeated once and for all, DiEM25’s thoughts are with the women of Afghanistan. Our solidarity probably means little to them but it is what we can offer – for the time being. Hang in there sisters!»

Το τι έγινε στο Twitter δεν περιγράφεται. Φυσικά ο νάρκισσος δεν ήταν δυνατόν να παραδεχθεί το λάθος του και προσπάθησε να κάνει «διορθωτικές» αναρτήσεις. Δεν θα σας κουράσω με ολόκληρη την ανακοίνωση και πάλι στα αγγλικά, αλλά θα σας αναφέρω την κατάληξη: «By the way, who backs letting all Afghan women refugees into the EU? DiEM25 does!». Μεταφραζόμενο: «Παρεμπιπτόντως, ποιος υποστηρίζει να επιτραπεί σε όλες τις γυναίκες πρόσφυγες του Αφγανιστάν, να εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση; Το ΜέΡΑ25 το υποστηρίζει!». Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω πόσες γυναίκες από το Αφγανιστάν θα καταφύγουν στην προσφυγιά. Ο πληθυσμός του Αφγανιστάν είναι 38,04 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι γυναίκες είναι 18,5 εκατομμύρια. Για φανταστείτε τι επιθυμεί το ΜέΡΑ25 και κρίνετε ποιους ανθρώπους στείλαμε στη Βουλή. Για να έχετε μια σύγκριση, ο πληθυσμός της Συρίας είναι μόλις 17,07 εκατομμύρια!

ΥΓ.: Τι άλλο θα ακούσουμε από κάποιον ο οποίος νομίζει ότι του «κλέψανε» δύο λέξεις: Meta και Diem που ο κόσμος τις χρησιμοποιεί πολύ πριν γεννηθεί ο Γιάνης με ένα «ν». Illusions of grandeur!

* O κ. Ανδρέας Δρυμιώτηςείναι σύμβουλος επιχειρήσεων.